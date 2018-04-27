Star Wars Resistance. Студии Lucasfilm и Disney анонсировали новое анимационное шоу по «Звёздным войнам». Уже этой осенью на канале Disney состоится премьера сериала Действие новинки развернётся незадолго до «Пробуждения Силы». Главным героем станет молодой пилот Сопротивления Казудо Зионо, которому поручают шпионить за Первым орденом. Кроме Казудо, на экране появятся уже знакомые нам По Дэмерон, капитан Фазма и BB-8. А сам сериал, по словам авторов, будет выполнен в аниме-стилистике.

Задумка шоу принадлежит создателю «Войн клонов» и «Повстанцев» Дейву Филони. Помимо Филони, над сериалом работают и другие ветераны «Войн клонов» и «Повстанцев»: исполнительные продюсеры Афина Портилло и Джастин Ридж, художник-постановщик Эми Бет Кристенсон, а также сценарист и исполнительный продюсер «Черепашек-ниндзя» Брэндон Оман.

По Дэмерона и капитана Фазму озвучат Оскар Айзек и Гвендолин Кристи соответственно. Кроме них, в актёрский состав входят Джош Бренер («Силиконовая долина»), Джим Рэш («Сообщество»), Дональд Фэйсон («Клиника»), Бобби Мойнахан (новые «Утиные истории») и официальный голос Дарта Вейдера во всех играх LucasArts Скотт Лоуренс. Примечательно, что помимо Мойнахана в новых «Утках» засветились и Бренер, и Рэш.

О чём могут рассказать в сериале

Официальный анонс скуп на детали, но когда это мешало фанатам строить теории? Как и в случае с «Повстанцами» и «Войнами клонов», мы заранее знаем, чем кончится «Сопротивление», — побегом Финна, пленением По и битвой за базу «Старкиллер». Однако эра, непосредственно предшествующая «Пробуждению Силы», практически не освещалась в новом каноне. Причём если сюжетные находки сценаристов «Повстанцев» и «Войн клонов» неизменно вступали в противоречие с «Легендами», то перед создателями «Сопротивления» лежит непаханое поле.

Упоминание в анонсе По и Фазмы явственно намекает, что Казудо придётся побывать по обе стороны фронта, а значит, мы сможем вплотную познакомиться с представителями обеих фракций. Сценаристы смогут развить предысторию полюбившихся многим персонажей, в очередной раз попытаться сделать из капитана Фазмы действительно сурового и опасного воина, рассказать о становлении Сопротивления и Первого ордена, а то и окунуться в прошлое верховного лидера Сноука, биография которого по-прежнему окутана туманом.

«Сопротивление» позволит создателям без проблем вернуть в повествование даже героев Оригинальной трилогии, рассказать о странствиях Хана и Чуи по галактике в поисках «Сокола», заглянуть к Люку на Ак-То и, конечно же, отдать дань уважения Лее. Disney и Lucasfilm отказались заменять Кэрри Фишер цифровой копией в девятом эпизоде, но вряд ли даже самые чувствительные фанаты будут против увидеть принцессу нарисованной в мультфильме. А ведь ещё можно узнать о ранних миссиях По Дэмерона, проследить за отношениями Кайло Рена и генерала Хакса и своими глазами узреть, как Финн драил клозеты на базе «Старкиллер».

Дейв Филони обожает запихивать в повествование героев своих предыдущих проектов, поэтому можно не сомневаться, что в какой-то момент мы столкнёмся с постаревшей командой «Призрака» и с Асокой. В частности, сыну Геры, одарённому пилоту Джейсону, на начало «Сопротивления» как раз должно быть около тридцати. А может, Дейв даже расскажет, чем закончились поиски Эзры и Трауна.

Что означает новый анонс

С практической точки зрения «Сопротивление» — самый удачный мультипликационный анонс Lucasfilm. «Войны клонов» рассказывали о периоде, уже освещённом в книгах и комиксах, а действие «Повстанцев» хоть и проходило в относительно неисследованную эпоху, но исход описанной в них борьбы с Империей был ясен заранее. Единственная интрига заключалась в том, кто из команды «Призрака» доживёт до финала. В случае с «Сопротивлением» всё иначе.

Новые фильмы у всех на слуху, исход новой трилогии, как и её предыстория, пока неизвестны. Копаясь в биографии Сноука, Фазмы и Дэмерона, сценаристы ничем не рискуют, так как о прошлом этих персонажей не писал никто. Ну, за исключением Делайлы Доусон в романе «Фазма», но уж с тем, чтобы не противоречить одной книге, справится и Филони.

«Сопротивление» удачно заполнит нишу, образовавшуюся в сетке вещания каналов Disney после завершения «Повстанцев». Аниме-стилистика и имя главного героя намекают, что Disney явно держит в уме азиатскую аудиторию и планирует экспансию на восточные телевизионные рынки.

Во всём этом великолепии вызывает сомнения только имя главного шоураннера. Да, Дейв Филони запускал «Войны клонов» и «Повстанцев», а до этого работал над стилизованным под аниме «Аватаром». Но неужели на всём свете нет больше ни одного талантливого аниматора? Lucasfilm во всеуслышание ратует за разнообразие и открытие новых голосов и имён, а затем уже третий мультсериал поручает одному и тому же человеку. Филони — талантливый визуализатор, он подаёт превосходные идеи, но он посредственный рассказчик. Далеко не всегда его задумки получают достойную реализацию — и те же «Повстанцы» существенно проигрывают в сравнении с «Войнами клонов».

Современная телевизионная анимация переживает очередной ренессанс, так почему бы не предложить идею нового мультсериала Алексу Хиршу, Мэтту Янгбергу, Пендлтону Уорду, Джастину Ройланду или Дэну Хармону? Почему бы не позвать обратно Дженнди Тартаковски, чьи «Войны клонов» были серьёзнее и проработаннее мультсериала Филони? Зачем строить всю анимационную империю «Звёздных войн» вокруг одного человека?

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Из-за нехватки информации мы пока что можем делать только крайне осторожные прогнозы о будущем «Сопротивления». Но в грядущие месяцы, особенно после релиза «Соло», мы наверняка узнаем гораздо больше о новом проекте Филони.