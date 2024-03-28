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    #Netflix #Лю Цысинь #обзор сериала

    «Задача трёх тел»: какой вышла западная экранизация китайского романа

    28 марта 2024
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    28.03.2024
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    3 минуты на чтение
    #Netflix #Лю Цысинь #обзор сериала
    «Задача трёх тел»: какой получилась западная экранизация китайского романа 3

    Научно-фантастический роман китайского писателя Лю Цысиня за годы, прошедшие после публикации и перевода на множество языков, обзавёлся немалым числом преданных читателей. Американская экранизация — не первая; в прошлом году появился китайский сериал по «Задаче трёх тел», открывающей трилогию «Воспоминания о прошлом Земли», а в конце 2022-го начался показ анимационного сериала по мотивам второго романа, который называется «Тёмный лес». Что же предложили фанатам шоураннеры «Игры престолов»?

    О книге

    Лю Цысинь «Задача трёх тел»

    Лю Цысинь «Задача трёх тел». Знаменитый роман генерала китайской НФ

     Борис Невский |  29.10.2017 |  12405

    Неоднозначный, но достойный НФ-триллер, написанный в экзотической для нас литературной традиции. Хотя истинным любителям НФ, пожалуй, стоит составить мнение о романе самостоятельно.

    Жанр: научная фантастика

    Шоураннеры: Дэвид Бениофф, Д. Б. Уайс и Александр Ву

    В ролях: Розалинд Чао, Джесс Хонг, Лиам Каннингем, Бенедикт Вонг

    Премьера: 21 марта на Netflix (8 эпизодов, 44–64 мин.)

    В 1967 году студентка Е Вэньцзе вынуждена наблюдать из толпы, как её отец, профессор физики, умирает от рук хунвейбинов. Перипетии судьбы приводят героиню на секретную базу «Красный берег», предназначение которой — установить связь с инопланетными цивилизациями. Нетрудно догадаться, что события на базе пойдут вразрез с мечтами её идейных вдохновителей.

    В наши дни научное сообщество сталкивается с абсурдным феноменом: результаты экспериментов свидетельствуют, что законы физики больше не актуальны. Одновременно происходит череда загадочных самоубийств среди учёных. В события против воли оказываются вовлечены пять друзей, когда-то изучавших физику в Оксфорде под руководством талантливой наставницы, чьё имя ныне — ещё одна строчка в списке светил науки, решивших свести счёты с жизнью.

    Первый важный момент для тех, кто знаком с первоисточником, — то, что создатели новой экранизации не только перенесли место действия в Англию и переделали сюжет на западный лад (хотя и не отказались от линии, связанной с Культурной революцией в Китае), но и «размножили» одного из центральных персонажей. Вместо Ван Мяо, исследователя нанотехнологий, перед нами целых пять героев: научные работники Сол Дюран и Цзинь Чэн, работающая на крупного предпринимателя Огги Салазар, ушедший в бизнес Джек Руни и разочарованный в физике и самом себе Уилл Даунинг.

    В чём смысл этого причудливого и рискованного хода, который без труда разозлит зрителей, читавших книгу? Тех, кто её не читал, он столь же легко запутает, ведь «Оксфордская пятёрка» — лишь часть довольно внушительного списка персонажей, с которыми мы знакомимся в начале истории. Ответ лежит на поверхности: «Задача трёх тел» — книга, изобилующая интересными фантастическими допущениями, научными теориями и поразительными образами. Она даёт немало пищи для ума, однако нельзя не отметить, что с литературной точки зрения многим её персонажам не хватает глубины (сам автор в послесловии признаётся, что предпочитает извлекать истории из «строк холодных уравнений»). Вот в сериал и добавили драмы, отношений и конфликтов, без которых происходящее вряд ли увлечёт среднестатистического зрителя.

    Ориентация на тех, кто не читал роман Лю Цысиня, привела ещё и к тому, что создатели упростили научную сторону сюжета. Хотя его основные вехи на месте, кое-что происходит значительно быстрее и даётся героям гораздо легче, чем в первоисточнике. Некоторые детали и акценты опущены, изменены или сильно смещены, в том числе часть линий, поворотов и персонажей, переехавших из второго и даже третьего тома трилогии. Опять же, нельзя не признать, что в романе есть фрагменты, совершенно немыслимые в современном западном сериале с его стандартами сюжетной динамики — увы, с их утратой стоило смириться заранее.

    В результате «Задача трёх тел» компании Netflix поначалу производит двойственное впечатление. Фаната первоисточника она способна отвратить многочисленными отступлениями, дополнениями и переделками, а того, кто с ним не знаком, — сбить с толку бессчётными персонажами, многих из которых лавина необъяснимых событий тоже заставляет растеряться. Таким образом, первая серия становится чем-то вроде испытания практически для любого зрителя.

    Что же получает тот, кто способен его выдержать и перейти на второй уровень? Сюжет начинает раскрываться, и — давайте на время забудем о первоисточнике — демонстрировать свои сильные стороны. Герои вовлекаются в водоворот интриг постепенно: сперва Огги Салазар видит повсюду таинственный обратный отсчёт и загадочная незнакомка предупреждает, что, когда он дойдёт до нуля, случится нечто нехорошее. Потом Цзинь Чэн получает от постаревшей Е Вэньцзе шлем виртуальной реальности и увлекается игрой, действие которой происходит в мире, переживающем непредсказуемую череду Эпох порядка и Эпох хаоса. Они снова и снова убивают цивилизацию жарой, холодом или каким-то более замысловатым образом. Остальные персонажи вступают в игру — в буквальном и фигуральном смысле — в свой черёд. Одним придётся заплатить жизнью, другим — оказавшись в безвыходной ситуации, принять чудовищное решение. До поры до времени держатся в тени фанатик-миллиардер Майк Эванс, харизматичный лидер секретной службы Томас Уэйд, которому поручено разобраться с необъяснимыми самоубийствами учёных, и колоритный помощник Уэйда Кларенс Ши — циничный коп, почти без изменений (по крайней мере, в характере) перекочевавший в экранизацию со страниц романа. Да, некоторые персонажи не выходят за рамки шаблонов, но отрабатывают их в полной мере и остаются на своём месте.

    И, конечно, проявляют себя те, ради кого и был когда-то создан «Красный берег».

    Кто-то из героев сериала меняется, кто-то раскаивается, кто-то сохраняет веру в себя и свои идеалы, несмотря на все испытания. Зрителя ждут загадки, эффектные образы вроде человеческого компьютера, «глаза в небе» и космического паруса. Временами сюжетная динамика будет напряжённой, но не обойдётся без трогательных и даже драматичных моментов.

    Уступая первоисточнику в научности, перетасовывая события и персонажей, экранизация «Задачи трёх тел» всё-таки довольно крепко держится на ногах. Она способна заинтриговать и удержать зрителя, который готов разбираться в перипетиях судеб многочисленных персонажей. Завершается первый сезон не точкой, а многоточием: саранча улетает прочь, и шорох её крыльев внушает надежду.

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    Переводчик фантастики (Брендон Сандерсон, Кэтрин М. Валенте), писатель. Лучший переводчик Европы (ESFS Awards 2017)
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