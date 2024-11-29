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#Star Wars (Звёздные войны)#первые впечатления

«Звёздные войны: Опорная команда». Первые впечатления от «Очень странных дел» в космосе

Алексей Ионов
9 декабря 18:00
436
3 минуты на чтение
В начале декабря на сервисе Disney+ стартовал новый телевизионный сериал по «Звёздным войнам» Skeleton Crew — в зависимости от перевода, «Опорная команда» или «Минимальный экипаж».
У сериала совершенно не звёздный актёрский состав — из актёров первой величины в кадре только Джуд Лоу. Но это совершенно нормально, ведь все остальные действующие лица — подростки. В случае «Минимального экипажа» настоящие звёзды собрались по другую сторону камеры. Автор идеи и создатель сериала Джон Уоттс — постановщик трилогии фильмов о Человеке-пауке с Томом Холландом в главной роли, второй шоураннер и основной сценарист Кристофер Форд — регулярный соавтор Уоттса. Среди режиссёров — Дэвид Лоури («Зелёный рыцарь»), Дэниелы («Всё везде и сразу»), Джек Шрейер («Громовержцы*») и Брайс Даллас Ховард («Мандалорец», «Книга Бобы Фетта»). 
В недавнем материале The Hollywood Reporter авторы отмечали, что в отличие от создателей будущих фильмов по «Звёздным войнам», где практически каждый проект лишился или сценариста, или режиссёра из-за разногласий с руководством Lucasfilm, авторы сериалов получают гораздо больше свободы. И «Минимальный экипаж» — явное тому подтверждение. Джон Уоттс обещал снять весёлое и разудалое космическое приключение в духе «Балбесов» и прочих молодёжных фильмов студии Amblin 1980-х. И не поверите — именно его он и снял.
В центре сюжета лежит интригующая идея: пока в большей части галактики Республика добивает осколки Империи, где-то в отдалении, на маленькой мирной планетке Ат Аттин, по-прежнему… чтят республиканские законы и в ходу республиканские кредиты. Планета когда-то давно отгородилась от остальной галактики, для местных жителей полёты за пределы атмосферы запрещены, а соседи считают Ат Аттин сказочной планетой затерянных сокровищ из мифов и легенд. 
Жизнь на Ат Аттине проста и беззаботна — местные жители сообща работают на общее благо, а дети уже в младшей школе проходят тест на профориентацию, чтобы стать бухгалтерами, аудиторами и аналитиками — в Великой работе место найдётся для всех. Ну, кроме тех, кто мечтает о приключениях, путешествиях и прочей белиберде. В общем, таких как Уим, Ферн и парочка их друзей. 
И вот уже в первой серии ребята находят неподалёку от школы потерпевший крушение пиратский корабль, приводят его в порядок… и неожиданно оказываются в космосе вдали от дома. Они тут же понимают, что лучше дома места нет, но вот незадача — вернуться они уже не могут, поскольку не знают координат родной планеты. А галактика вокруг Ат Аттина — опасное место, полное пиратов, работорговцев и прочих головорезов. 
Не спешите думать, что если главные герои «Минимального экипажа» — дети, то сериал рассчитан на детей. «Минимальный экипаж» не более детское шоу, чем «Очень странные дела», только с поправкой на жанр, с космическими пиратами вместо демонов из другого измерения и Джудом Лоу в роли местного шерифа Хоппера. 
Disney не случайно выложил первые два эпизода «Минимального экипажа» в один день. Обе серии — это, по сути, экспозиция, они знакомят зрителей с основными героями, запускают в действие сюжет и демонстрируют персонажам, что они больше не в Канзасе… не на Ат Аттине. Джуд Лоу появляется только в последних кадрах второй серии, но его отсутствие даже не ощущается — подростки получились яркими и отлично удерживали внимание зрителей без своего опытного коллеги. 
В первых двух сериях хватает юмора, динамичного экшена, за который отвечает оказавшийся на корабле колоритный дроид, и отсылок к классическим «Звёздным войнам». Первая сцена сериала очень оригинально воссоздаёт самое начало «Новой надежды», а затем Уоттс совершает просто немыслимое и запихивает в повествование уместную и смешную отсылку к печально известному «Праздничному спецвыпуску».
По первым сериям «Минимальный экипаж» полностью оправдывает обещания создателей: это действительно весёлое старомодное приключение с симпатичными персонажами и периодическим экшеном.

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Алексей Ионов

Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.

#Star Wars (Звёздные войны)#первые впечатления
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