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#Star Wars (Звёздные войны)#киноиндустрия
Кризис идей и бардак в Lucasfilm. Что происходит со «Звёздными войнами»?
Алексей Ионов
13 ноября 10:00
1382
3 минуты на чтение
В авторитетном издании The Hollywood Reporter вышла статья с рассуждениями о будущем фильмов по «Звёздным войнам» на фоне анонса будущей трилогии Саймона Кинберга и очередной смены сценариста для одиночной картины о Рей.

Главный вывод после знакомства с материалом — в Lucasfilm жёсткий кризис идей, а руководство компании совершенно не понимает свою франшизу и не представляет, что с ней делать дальше.
Судите сами. Один близкий к Lucasfilm источник напрямую говорит THR, что «главный, а возможно, и единственный ценный кинематографический актив «Звёздных войн», это Рей». «Все другие значимые персонажи саги либо мертвы, либо их история тем или иным образом завершена в приквелах или спин-оффах», — соглашается издание. «Горшочек оказался немного пуст», — добавляет другой источник. 
Получается, руководство Lucasfilm не видит никакого потенциала в таких персонажах как Финн, По Дэмерон или Роуз Тико. Неудивительно, что спасать вселенную отрядили Мандалорца и Грогу — именно они станут главными героями первого полнометражного фильма по «Звёздным войнам» за 7 лет. 
Руководство Lucasfilm уже признало важность Рей публично — сольный фильм о дальнейших приключениях героини анонсирован ещё в апреле 2023 года. Однако за полтора года производство картины так и не началось. Причина не удивит никого, кто следил за делами в Lucasfilm в эпоху Кейтлин Кеннеди: компания сменила уже трёх сценаристов и находится в поиске новой жертвы.
Но это ещё не все. Согласно источникам THR, Рей предстоит появиться сразу в нескольких находящихся в разработке проектах. В том числе и, возможно, в предполагаемой трилогии Саймона Кинберга — слухи о ней просочились в прессу неделю назад, но в Lucasfilm их пока не комментируют.
THR отмечает, что, хотя сразу несколько разрабатываемых проектов затрагивают общие сюжетные линии и задействуют одних и тех же персонажей, авторы одних проектов в курсе того, что делают их коллеги, другие же — нет. При этом первый же из проектов, добравшихся до финиша (вышедших на экраны или хотя бы начавших съёмки), существенно повлияет на все остальные, так как последующим фильмам придётся учитывать случившиеся в нём события.
Автор статьи указывает на ещё одну ключевую проблему — хотя даже не считает её проблемой. Руководство Lucasfilm считает центром франшизы, её Ветхим заветом, Оригинальную трилогию Джорджа Лукаса, и строит все новые фильмы на ностальгии перед старыми. «И у них кончаются способы выезжать на этой ностальгии», — отмечает один из источников. 
Возможно, проблема ещё и в том, что никто в руководстве компании не понимает, в каком ещё направлении развивать историю. «Тебя просят создать Новый Завет, — жалуется источник, работавший над несколькими новыми фильмами, — но никто никогда ни в чём ни с кем не соглашается, и все постоянно сомневаются в заложенных смыслах». 
При этом автор статьи считает, что на телевидении ЗВ не испытывают подобных проблем и творческих ограничений, что и позволяет авторам создавать настолько стилистически и тематические разные проекты, как «Андор» и «Аколит». 
«В итоге, — добавляет очередной инсайдер, — фундаментальный вопрос, который предстоит решить компании, чтобы наконец-то двинуться вперед, звучит так: стоит ли снимать одиночные самостоятельные фильмы или в той или иной форме продолжать «Сагу о Скайуокерах».
И кстати, об одиночных самостоятельных фильмах:

  • Фильм от Тайки Вайтити все ещё жив.

  • «Разбойная эскадрилья» от Патти Дженкинс по-прежнему в разработке.

  • Шон Леви продолжает работать над проектом по «Звёздным войнам». 

  • Полнометражный «Лэндо Калриссиан» с Дональдом Гровером тоже где-то там.

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Алексей Ионов

Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.

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