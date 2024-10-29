«Звёздные врата: ЗВ-1» и другие сериалы, расширившие вселенную фильма

История «Звёздных врат» началась в 1994 году, когда известный режиссёр Роланд Эммерих снял по сценарию своего давнего друга Дина Девлина одноимённый фантастический фильм. Эммерих и Девлин изначально позиционировали картину как первую часть трилогии, но из этой задумки ничего не вышло, и они занялись другими проектами. Пару лет спустя продюсеры Джонатан Гласснер и Брэд Райт отдельно друг от друга предложили студии MGM идеи сериала, который бы продолжил сюжетные линии «Звёздных врат». Руководству студии понравились обе идеи, и оно предложило Гласснеру и Райту объединить усилия.

О фильме и его создателе Роланд Эммерих: режиссёр-катастрофа Алексей Ионов 10.11.2016 59384 Когда королём пафоса и взрывов называют Майкла Бэя, в мире грустит один Роланд Эммерих. Его фильмы можно не любить, но невозможно не обсуждать.

Звёздные врата: ЗВ-1

Действие сериала разворачивается спустя год после событий фильма. После того, как отряд джаффа, порабощённых слуг паразитической расы гоа’улдов, атакует базу Звёздных врат на Земле, люди узнают, что врата на Земле и Абидосе — лишь часть огромной сети Звёздных врат, связывающих воедино всю галактику. Командование собирает несколько отрядов, каждый из которых отправляется исследовать новые миры на поиски ресурсов, технологий или союзников, необходимых для победы над гоа’улдами.

Сериал следит за приключениями отряда с позывным «ЗВ-1», куда вошли два персонажа оригинального фильма, полковник Джек О’Нилл и учёный Дэниел Джексон, а также два совершенно новых героя — талантливый астрофизик Саманта Картер и джаффа Тил’к, восставший против своего правителя и решивший сражаться за освобождение своей расы.

О’Нилл: Люси, я дома! Тил’к: Я не Люси. О’Нилл: Я знаю. Это отсылка к старому сериалу… не важно, просто открой дверь! Тил’к: Я не могу быть уверен, что вы снова стали собой. Вы назвали меня Люси!

Оригинальный фильм черпал идеи из египетской мифологии, но создатели сериала быстро расширили источники вдохновения и обратились к греческим и скандинавским мифам и сказаниям о короле Артуре. По их задумкам, гоа’улды долгие годы выдавали себя за богов из различных земных пантеонов и благодаря этому держали своих человеческих рабов под контролем.

Постепенно мифология сериала развивалась, и в повествовании стали появляться и другие инопланетные расы — доброжелательные асгардцы, развитые толланы и миролюбивые ноксы. Со временем герои узнали, что гоа’улды не строили Звёздные врата. Эти и многие другие технологии достались им в наследство от Древних — необычайно развитой расы, которая ещё миллионы лет назад покинула эту галактику, вознесясь на более высокий уровень бытия.

Десять сезонов «Звёздных врат» делятся на три сюжетные арки. Первые четыре сезона посвящены борьбе с системным лордом Апофисом — это именно его бойцы атаковали Землю в пилотном эпизоде. В самом начале пятого сезона место главного антагониста занимает другой системный лорд гоа’улдов — Анубис. Новый злодей обладает знанием и технологиями Древних, и победа над ним требует новых шагов: земляне начинают строить собственный космический флот.

Первые пять сезонов «Звёздных врат» выходили на кабельном канале Showtime. «Звёздные врата» были одной из самых рейтинговых программ канала, но спустя пять лет руководство Showtime закрыло сериал, потому что он перестал привлекать новых подписчиков. Шоу подхватил канал SyFy, и следующие пять лет «Звёздные врата» выходили на нём. За это время Брэд Райт несколько раз думал, что новый сезон станет последним, но всякий раз канал продлевал «ЗВ-1» дальше.

В результате в девятом сезоне сериал пережил небольшую встряску. У Земли появился новый противник — раса религиозных фанатиков Орай, одной из самых развитых цивилизаций во вселенной, представители которой считали всех остальных недостойными примитивными существами, которыми нужно повелевать. Для борьбы с ними ЗВ-1 снова собираются, но уже в несколько другом составе.

Оригинальный актёрский состав состоял из Ричарда Дина Андерсона, Майкла Шэнкса, Аманды Тэппинг, Кристофера Джаджа и Дона С. Дэвиса, который играл командующего базы, где расположены «Звёздные врата». Андерсон, звезда недавно завершившегося «Макгайвера», был самым известным актёром на площадке, поэтому мог в некоторой степени влиять на сценарий. Он изменил характер своего персонажа — если в фильме О’Нил был эталонным солдафоном с полным отсутствием воображения и чувства юмора, то О’Нил л в сериале мог и пошутить, и углы срезать, и приказа ослушаться, если считал, что так будет лучше для всех. Андерсон также настоял, чтобы все персонажи сериала имели одинаковую значимость для сюжета.

У меня всегда есть причины, которые я не обязан объяснять. Все военные так делают. — О’Нилл

Семь лет состав оставался неизменным. Однако после седьмого сезона Дон Дэвис был вынужден покинуть сериал по состоянию здоровья — спустя три года его жизнь оборвёт сердечный приступ. Также начиная с шестого сезона начало сокращаться экранное время Ричарда Дина Андерсона — актёр хотел больше времени проводить со своей дочерью. В восьмом сезоне О’Нилл занял должность, которую занимал персонаж Дэвиса, а в девятом и десятом получил повышение, отбыл в Вашингтон и в дальнейшем ограничивался только эпизодическими появлениями.

На замену Андерсону пригласили Бена Браудера — звезду другого недавно завершившегося хита SyFy «На краю вселенной». Браудер играл полковника Кэмерона Митчелла — именно под его руководством отряд ЗВ-1 боролся с Орай. Ещё одним новым членом команды стала инопланетная авантюристка Вала Мал Доран, которую сыграла актриса Клаудия Блэк — тоже выходец из «На краю вселенной».

Несмотря на обширную мифологию и эпический размах, на гибель множества второстепенных персонажей и все те смертельно опасные ситуации, куда регулярно попадали главные герои, создатели старались не подходить к сериалу слишком серьёзно. Они регулярно разбавляли повествование юмором, остроумными пикировками и отсылками к разнообразным фильмам и сериалам, в частности, к «Макгайверу».

Но к одному продюсеры всегда подходили с крайней серьёзностью — к максимально достоверному изображению американских ВВС. И военные отвечали сериалу взаимностью. ВВС предоставили съёмочной группе доступ к военной базе, где по сюжету находились «Звёздные врата», консультанты вычитывали каждый сценарий и следили за достоверным отображением формы, протоколов и званий, роль военной массовки выполняли настоящие солдаты, а пара настоящих генералов даже засветились в шоу в роли самих себя.

Атлантида

Вскоре после переезда на SyFy Брэд Райт, оставшийся единственным шоураннером после ухода Гласснера, задумался о скором окончании «ЗВ-1». Он начал разрабатывать идею сериала, который пришёл бы ему на смену. По его изначальной задумке группа учёных должна была отправиться на поиски Атлантиды — легендарного города Древних, который обнаружился бы подо льдами Антарктиды. Но боссы SyFy одобрили идею «Атлантиды», не закрыв при этом «ЗВ-1».

Райту пришлось срочно менять сценарий. По новой задумке Атлантида обнаружилась на планете в галактике Пегас. Земное правительство снаряжает экспедицию из военных и учёных, которые отправляются в один конец, рискуя застрять на Атлантиде, если там не окажется источника питания, способного открыть врата с другой стороны. Оказавшись в городе, земляне быстро влипают в серьёзную переделку, находят себе новых союзников, но и заводят себе новых врагов — жестокую и коварную расу рейфов. Земляне остаются оборонять город и своих новых друзей и ищут способ одолеть рейфов и вернуться на Землю.

Родни Маккей: Ты же понятия не имеешь, куда идти, верно? Джон Шеппард: Просто пытаюсь собраться с мыслями. Родни Маккей: Что в переводе означает “Я заблудился”.

Премьера «Атлантиды» состоялась в июле 2004 года, и следующие три года «ЗВ-1» и «Атлантида» транслировались вместе, занимая в эфире два соседних временных слота. Затем SyFy всё-таки закрыл «ЗВ-1», и следующие два сезона «Атлантида» провела в одиночестве. Летом 2008 года телеканал объявил, что пятый сезон сериала станет заключительным, и в январе 2009 года увидел свет сотый, заключительный эпизод.

Вселенная

Брэд Райт тем временем уже предложил руководству канала идею нового шоу, которое должно было отличаться более мрачной и реалистичной атмосферой, а основной акцент делался бы на взаимоотношениях далеко не идеальных и неоднозначных персонажей. Летом 2009 года состоялась премьера «Вселенной». Герои сериала уже в пилотном эпизоде в результате атаки неприятеля оказываются заперты на борту «Судьбы», корабля Древних, брошенного в миллиардах световых лет от Земли. На протяжении двух следующих сезонов персонажи выясняют отношения, борются за выживание, поддерживают существование корабля, исследуют новые миры и ищут способ вернуться домой.

Райт расписал сюжет «Вселенной» на пять сезонов, но сериал получил всего два. Зимой 2010 года руководство SyFy объявило, что канал не продлит сериал на третий сезон. Финальный эпизод увидел свет в мае 2011 года и оборвал повествование на клиффхэнгере. Закрытие «Вселенной» обозначило окончание целой эры — впервые за 14 лет в эфире не осталось ни единого сериала по «Звёздным вратам».

После закрытия

Изначально Райт планировал, что сюжетные линии каждого закрытого сериала получат развитие и завершение в телевизионных фильмах, которые выйдут сразу на DVD. И поначалу этот план работал. В 2008 году вышли два фильма, «Ковчег истины» и «Временной континуум», в которых была завершена сюжетная линия с Орай. В том же году на MGM анонсировали третий фильм, который получил название «Звёздные врата: Революция». Предполагалось, что сюжет будет построен вокруг Джека О’Нилла, в повествовании засветится как можно больше героев сериалов, а существование Звёздных врат станет достоянием общественности.

К маю 2009 года был закончен сценарий «Вымирания» — первого фильма по «Атлантиде». Райт в интервью говорил, что если фильм окажется успешен, за ним последуют и другие. Однако ни «Революция», ни «Вымирание» так и не увидели свет — на MGM начались финансовые трудности, а в ноябре 2010 года студия и вовсе объявила себя банкротом. А когда трудности остались позади, студия уже не горела желанием развивать франшизу в прежнем направлении.

В феврале 2018 года вышел веб-сериал «Звёздные врата: Начало». Действие развернулось в 1930-х, а главной героиней стала Кэтрин Лэнгфорд — одна из второстепенных персонажей оригинального фильма. Фанаты приняли «Начало» довольно прохладно, и, по правде говоря, за дело — сериал получился крайне посредственным: спецэффекты были ужасны, натурные съемки выглядели дёшево, а актёры жутко переигрывали.

В 2020 году Райт обмолвился, что обсуждает с MGM перспективу нового сериала, который продолжил бы сюжетные линии предыдущих шоу. Его действие развернулось бы спустя пятнадцать лет после событий «ЗВ-1» и «Атлантиды» в мире, который бы уже узнал о существовании Звёздных врат. Правда, пока дальше разговоров дело не ушло — мешает пандемия, а студия MGM находится в разгаре продажи Amazon. Но Райт пока не теряет надежд, что новые владельцы франшизы захотят оживить её в том или ином виде.

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