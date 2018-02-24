Одни фантастические миры погибают тихо, собирая пыль на полках библиотек. Другие вспыхивают сверхновыми и гаснут вместе с карьерами неудачливых режиссёров. Третьи истощают наше терпение бесконечными самоповторами, ремейками, перезапусками. Немногим дано уйти как должно. Можно долго горевать о тридцатилетней истории Warhammer: Fantasy Battles и вспоминать истории Старого Света. Но в 2015 году двухвостая комета появилась в небе в последний раз. Мир, всегда стоящий на краю гибели, наконец с него сорвался.

Fantasy Battles закрывали красиво. Перед тем как отказаться от поддержки системы, Games Workshop запустили серию событий под названием The End Times. Сюжет катаклизма раскрывался в книгах, а для последних сражений в Старом Свете вышли новые наборы миниатюр.

Летописцы осветили падение народов Порядка во всех подробностях. Южные государства людей и джунгли Люстрии наводнили крысолюды-скавены. Страна тёмных эльфов, Наггарот, пала под натиском воинов Хаоса, тщеславный правитель Малекит увёл остатки флота на потерянную родину, к побережью Ультуана, — и две ветви одного народа сошлись в смертельной схватке. В Сильвании поднялась новая армия нежити. В эльфийские леса и на равнины Бретоннии проникла порча. Славянский Кислев не устоял перед натиском варваров — даже огромная земляная стена, поднятая усилиями десятков магов, смогла их остановить лишь на время. Государства пали одно за другим. Империя, последний бастион человечества, продержалась дольше прочих — но лишь на несколько лет. Архаон Навеки Избранный завершил свой поход.

Три эпохи

От мира осталось только металлическое ядро и вихрь неприкаянных душ Маллус, которые плыли в пустоте, пока их не нашёл великий Сигмар. Древний император, ушедший после пятидесяти лет правления далеко на восток, большую часть истории Старого Света, оказывается, томился в плену у коварного Тзинча, самого мудрого из богов Хаоса. Освободившись, он с помощью дракона Дракотиона отыскал мелкие осколки старого мира и вдохнул в них жизнь. Всего новых миров получилось восемь — по числу прежних ветров магии. Один из них, Азир, стал пристанищем вечных соратников Сигмара. Внутри него герой, получивший божественный статус, возвёл огромный город, а металлическое ядро пристроил вместо солнца. Природа не терпит пустоты, и вот уже по принципу сообщающихся сосудов из Маллуса в новые миры поспешили души. Так началась эпоха Легенд.

Сигмар путешествовал по новым мирам, и везде, где он появлялся, впавшие в варварство люди и прочие гуманоиды принимались строить цивилизацию. Ему попадались и более могущественные существа — спящие боги. Их Сигмар пробуждал и в добровольно-принудительном порядке заставлял поддерживать мироздание. Некромант Нагаш был повышен до бога смерти и, кроме власти над одним из миров, получил право судить умерших грешников — с условием, что их души рано или поздно вернутся в Маллус и продолжат вечное путешествие. Горк и Морк после катаклизма слились воедино; Сигмар подружился и с ними, отдав один мир зеленокожим. Эльф Тирион стал богом света, а Малерион (слившийся со своим драконом Малекит) — богом теней. На первых порах эти двое помогали Сигмару, но вскоре бросили свои обязанности и отправились на поиски Слаанеш, канувшего в небытие бога Хаоса. (Его исчезновение многие объясняют «детским» рейтингом новой игры. Всё-таки Слаанеш — это бог запретных удовольствий.) Его место в четвёрке богов заняла Рогатая крыса.

Какое-то время такой порядок работал, но скоро богам стало тесно в собственных владениях, и они устроили кровопролитную войну руками своих почитателей. На запах крови тут же явился Хаос, и остальные проблемы отошли на второй план. Семь из восьми Смертных миров были завоёваны. Немногих выживших Сигмар лично проводил к вратам Азира, после чего надёжно их запечатал. В одном из сражений бог потерял молот Гхал Мараз (в честь которого игра и получила название Warhammer). Этот тёмный период люди помнят как эру Хаоса.

Долгое время Сигмар не показывался своим подданным. В небесном дворце Азирхейма он искал способ отбить у чудовищ владения людей и в итоге нашёл его. Обратившись к Маллусу, он воззвал о помощи к погибшим героям древности. Не все из них раньше были воинами, но, получив частицу божественной силы Сигмара, они стали равны чемпионам Хаоса. Оружие и броня армии Грозорождённых Вечных выкована из самого твёрдого металла в мире, сигмарита, руками шестерых дуардинов — кузнецов, которых прислал Сигмару дружественный гномий бог Грунгни. Как и космодесантники в Warhammer 40,000, Грозорождённые Вечные делятся на ордена: Львы Сигмара, Астральные Храмовники, Наковальни Хельденхаммера. Новая армия переломила ход войны, ознаменовав начало эры Сигмара. В это время и происходит действие всех игр нового сеттинга Age of Sigmar.

Восемь смертных миров Знакомые нам по Warhammer Fantasy моря и страны остались в памяти людей лишь смутными легендами. Старый и Новый Свет теперь называют Миром до начала времён, его место заняли восемь Смертных миров. За свою короткую историю они знали периоды расцвета и упадка. Не будем вдаваться в подробности — опишем статус-кво на момент действия варгеймов. Космология сильно изменилась. Скандинавская мифология всегда вдохновляла авторов сеттинга, теперь её влияние распространилось и на само устройство вселенной. Миры связаны Вратами, которые силы Порядка, Хаоса, Смерти и Разрушения постоянно пытаются отбить друг у друга. Событиям одной из атак на Азир посвящён стартер «Эры Сигмара». Агши, мир огня. Сухая пустошь, продуваемая всеми ветрами, на которой тут и там разбросаны кратеры вулканов. Здесь сильно влияние Хаоса. Связанные кровью Кхорна провозгласили в Агши своё королевство. Азир, мир небес. Единственный мир, который не был затронут Хаосом. Именно здесь Сигмар основал свой великий город и собрал первый отряд Грозорождённых Вечных. Люди селятся на огромном кольце, вращающемся вокруг вихря душ Маллуса. Звёздный свет Азира виден из других миров. Гиран, мир жизни. Цветущая долина, за которую уже почти вечность сражаются богиня природы Алариэль и бог Хаоса Нургл. На какое-то время чума и разложение охватили весь Гиран, но с помощью Сигмара хаоситов удалось отбросить назад. Гур, мир чудовищ. Дремучие леса и непроходимые джунгли. Дом зеленокожих орруков и гротов (те же орки и гоблины, только немного по-другому одеваются). Несмотря на буйный нрав, местные не ладят с Хаосом и со вкусом вандализируют статуи Архаона. Улгу, мир теней. По туманному морю раскиданы королевства вампиров, в болотах водятся гидры, в подземельях — нежить. Одни из Врат этого мира ведут куда-то за пределы известной вселенной. Хиш, мир света. Некогда мир симметрии и строгих форм, под влиянием Хаоса Хиш изменился — теперь он напоминает странный сон. На равнинах построили огромную башню ящеры-серафоны, под землёй и в горах живут вампиры и гули. Улгу и Хиш связаны суточным циклом: когда в одном мире ночь, в другом день. Шаиш, мир смерти, или аметистовый мир. Бывшее королевство Нагаша. После изгнания бога смерти мир растащили по кускам его бывшие прислужники. Храмы, обтянутые человеческой кожей, пустыни из запёкшейся крови — здесь и не такое встретишь.

История Шейдспайра

На заре эпохи Легенд в Смертных мирах рождались и умирали целые цивилизации. В Шаише, который ещё тогда был владением смерти, процветал народ катофранов. Маги-изобретатели открыли секрет тенестекла — материала, способного удерживать человеческие души. Новая технология обещала бессмертие: раз за разом души умирающих переносились в зеркала и другие предметы. Из маленького пустынного поселения Шейдспайр быстро превратился в мировой центр торговли. Стены города укрепили душами лучших воинов, поклявшихся защищать его от любых угроз. Фамильные драгоценности стали в буквальном смысле передавать мудрость поколений — мёртвые родители могли давать советы живым детям и внукам. Из тенестекла делали всё, от серёжек до огромных големов.

Гордыня катофранов привлекла внимание Нагаша. Бог смерти с жадностью смотрел на город, нарушавший заведённый порядок вещей и избегающий его суда. Обратив свой гнев на Шейдспайр, он расколол на части главное зеркало Фейнвей, связанное с каждым кусочком тенестекла. Процветающий город стал кошмарной темницей — запертые в тенестекле души отныне оказались навеки привязаны к Шейдспайру и не могли его покинуть. Как будто этого было мало, Нагаш перенёс весь город сквозь пустоту и оставил его на полпути между мирами Улгу и Хишем. Катофраны пытались бороться с проклятьем и пришли к выводу, что для его снятия нужно собрать в одном месте всё тенестекло и восстановить Фейнвей, но никак не могли этого сделать. Многие жители города обезумели, а некоторые даже стали поклоняться Нагашу в надежде, что тот даст им прощение. Шейдспайр стал тёмным отражением себя прежнего, городом страха, насилия и бесконечных страданий.

Но, несмотря на все ужасы, богатства города притягивали авантюристов всех мастей. Добраться до него через костяную пустыню и увидеть призрачное мерцание стен — вызов сам по себе. С чужеземцами Шейдспайр был жесток: одних захватывало проклятье, и они бесконечно блуждали по тёмным аллеям, постепенно сходя с ума, других убивали такие же искатели приключений. Но некоторым удавалось вырваться и унести с собой реликты минувшей эпохи. Такие счастливчики и разносили по восьми мирам слухи о городе тёмных отражений и его сокровищах. Этим событиям посвящена настольная игра Warhammer Underworlds: Shadespire, в которой игроки управляют маленькими отрядами со всех концов вселенной и сражаются с другими такими же группами за право выжить и вынести из Шейдспайра добытые знания и артефакты.

Узники зеркального города Выбраться из Шейдспайра желают почти все, но мотивы у фракций всё-таки различаются. На данный момент изданы четыре отряда, всего же их будет шесть. Чемпионы Стального Сердца Грозорождённых Вечных отправил в Шейдспайр сам Сигмар. Их задача — открыть секрет тенестекла, чтобы использовать его в процессе Перековки. Вечные воители, получив смертельные раны, обретают новую жизнь с помощью магии, но теряют часть человеческой личности. Возможно, с тенестеклом всё изменится. Разбойники Гаррека и Изверги Магора Верные Кхорну убийцы и каннибалы сражаются ради самой битвы. Разбойники в лохмотьях и закованные в броню бойцы не похожи друг на друга, но их объединяет жажда крови и ненависть к воинству Сигмара. Парни Железного Черепа Наглые и драчливые орруки любят сражаться ещё больше, чем хаоситы. Банда мародёров оказалась в Шейдспайре случайно, но со временем вошла во вкус: проклятье не даёт жертвам этих ребят от них убежать. Могильная Стража Восставшие мертвецы, сохранившие обрывки воспоминаний о прошлой жизни. Когда-то давно они были жителями Шейдспайра, но теперь служат Могильному Смотрителю, верному слуге Нагаша, и стремятся вернуть город под его костлявую руку.

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Не скучайте по Старому Свету. Игры и книги никуда не делись — в 2018 году даже появится новая редакция Warhammer Fantasy Roleplay. Дайте новому миру рассказать другие истории. Warhammer Underworlds: Shadespire — первая игра в мире Age of Sigmar, официально переведённая на русский язык, причём силами самих Games Workshop! Бойцы нового мира ещё не успели сравниться с героями Империи, Люстрии и Наггарота в количестве подвигов, но у них всё впереди. Games Workshop делают ставку на некрупные варгеймы-скирмиши. Если «большие» форматы Fantasy Battles требовали серьёзных финансовых вложений, Shadespire предлагает тактические сражения и битву умов без необходимости собирать и красить десятки миниатюр. Доктор Кто остаётся популярным, каждые несколько лет меняя лицо и характер. Warhammer тоже изменился, и это интересно — пока в новом мире разворачиваются сюжеты интересных игр.