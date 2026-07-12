Читаем книгу: Мая Сара — «Терра и турнир Тринадцати»

Издательство «Альпина. Дети» выпустило вторую книгу Маи Сары о мире Созвездий — «Терра и турнир Тринадцати».
После событий книги «Терра и тайна Созвездий» прошло полтора года. Терра очнулась без памяти и без союзников на Острове Небес — куске суши, парящем высоко над облаками. Там отказались от даров Созвездий и чтут легенду об Авроре Бореалис, создательнице Зодиака. Когда воспоминания возвращаются, девушка понимает, что у неё есть миссия: собрать Сильнейших и остановить врага, угрожающего всему Зодиаку. Исход схватки повлияет не только на судьбу мира, но и на судьбу самой девушки. Вот только дар Тельца, который должен помочь Терре выстоять, рискует уничтожить её раньше любого противника.
Публикуем отрывок, в котором Терра тренируется на Острове Небес и впервые понимает, какую цену придется заплатить за свою силу.
По всему миру ходят легенды об Острове Небес. О куске суши, что парит над облаками ближе к звёздам и великим Созвездиям. В сказаниях говорится, что взобраться на этот остров невозможно. А в песнях поётся, что племена, обитающие на острове, отличаются от живущих внизу, на земле.
Если бы меня спросили, что самое волшебное в народе Небес, то я бы сказала про их кожу, покрытую блеском звёзд. Днём их тела становятся почти прозрачными, а ночью светятся ярко, как Созвездия.
И всё это, конечно, чудесно, но в данную секунду я была готова столкнуть с Острова Небес одного блестящего парня.
— Слушай, Терра, я тут подумал, — послышался за моей спиной низкий голос. — Почему бы нам не дать тебе новое прозвище?
Сделай вдох, Терра. Ну же! Либо ты сейчас же сделаешь этот жалкий вдох, либо задохнёшься по собственной глупости.
— Я, конечно, понимаю, что тебя называли бездарной всю твою жизнь, но сейчас это уже не соответствует действительности, тебе не кажется?
Уперев руки в колени, я наконец смогла сделать хриплый вдох и со свистом выдохнуть.
— Как тебе… хм, дай-ка подумать. Может, Слабачка?
Скрипнув зубами, я выпрямилась и повернулась к сопернику, но тот уже сместился.
— Да, ты права, Слабачкой тебя называть тоже несправедливо. И не правдоподобно вовсе, но с дыхалкой у тебя, очевидно, проблемы.
— Н-неправда, — выдохнула я, поворачиваясь из стороны в сторону и стараясь определить его местоположение.
— Вот скажи мне, сколько мы занимаемся? Всего три часа. — парень усмехнулся, внезапно оказавшись достаточно близко, чтобы толкнуть меня в плечо.
— Три часа без перерыва! — я попыталась толкнуть его в ответ, но он будто растворился в воздухе.
— Придумал! — парень щёлкнул пальцами. Он переместился на приличное расстояние от меня, и бежать к нему смысла не было, всё равно окажется на шаг впереди. — Бесхарактерная. — он цокнул языком. — Нет, не то… Бесхребетная?
Я едва не топнула ногой, но, к счастью, сдержалась.
— Выдох, Терра, — подсказал он со смешком. Ты опять забываешь дышать.
Перед глазами расползалась тьма. В горле застрял ком воздуха, так и не добравшийся до лёгких. Тихие шаги удалялись, и, прислушиваясь к ним, я крутанулась на пятках.
Шорох травы. Скрип веток. Мои уши улавливали многое, но не перемещение босых ног.
— Сконцентрируйся, — напомнил голос сбоку.
Я зажмурилась крепче, сжимая кулаки, и усмехнулась, когда противник выдал себя треснувшей веткой. Резко развернувшись, я выбросила вперёд кулак, но задела лишь взметнувшиеся листья.
— Может, тебе всё-таки снять повязку с глаз? — раздался смех среди деревьев. — Ну давай, рождённая Тельцом, не зря же я тебя тренировал.
Я открыла рот, но тут же захлопнула его, прикусив язык.
Послышались одобрительные хлопки в ладоши. Игривый ветер хохотал в моих волосах.
— Вот и правильно, не ведись на мои провокации и следи за дыханием.
Через мгновение звуки оборвались.
— Я придумал, — прошептал он у самого моего лица. — Единственную рождённую Тельцом весь мир будет знать как Телёнка.
— Ну уж нет! — зарычала я, поддавшись животному порыву.
Я сделала выпад, пытаясь нанести удар раскрытой ладонью, а за ним тут же последовал другой. Затем ещё и ещё. Я двигалась вперёд, но противник отступал, и мои ладони не достигали цели.
— Отлично, напирай, не давай мне передохнуть.
За его советом последовал толчок в плечо, и я потеряла равновесие. Удержавшись от падения, сделала шаг назад, выдыхая.
Когда мы сталкивались в бою, то двигались быстрее падающей звезды. Поначалу он поддавался, но после подлавливал меня на самых обычных ошибках и одолевал за считаные секунды.
— Ты кое-что забываешь, Терра.
Хруст листьев. И ветер задул по-другому.
Я только и успела, что отпрыгнуть назад и выбросить кулак, надеясь опередить его. Но почти сразу мою руку оттолкнули, а затем перехватили, заставив меня наклониться вперёд и потерять равновесие.
— Что ты будешь делать в такой ситуации, Терра?
Я не видела его лица, но предполагала, что он усмехается. Я хорошо знала приём, благодаря которому он сейчас держал мое тело под контролем. Ведь всего в сантиметре от моего горла находился его локоть.
Выход был всего один. И он был слишком очевиден, чтобы им не воспользоваться.
В центре лба расцвело тепло.
Телец напомнил о себе жаркой волной силы.
И противник неодобрительно цокнул языком, но земля под ногами уже завибрировала, заставляя его потерять равновесие.
Я вывернула кисть, перехватила его руку и дёрнула на себя. По весу поняла, что мне удалось повалить противника вперёд, и теперь его шея должна быть открыта для ответного удара.
Я замахнулась и ударила дважды, но каждый удар был заблокирован его ладонью. На третий раз он схватил меня за локоть, выворачивая руку и высвобождаясь из моей хватки. Я мгновенно подалась вперёд и толкнула его плечом, чтобы создать дистанцию.
— Как видишь, я буду в полном… — Я сделала вдох, но выдохнуть не успела.
Что-то в воздухе щёлкнуло, и мои вытянутые ладони обожгло ледяным пламенем. Куда бы я ни повернулась, оно было со всех сторон.
— А теперь, Терра? — его голос звучал совсем рядом, будто перемещался вместе с волнами огня.
Противник сократил дистанцию, пнул меня в колено, и я упала.
— Что будешь делать теперь, рождённая Тельцом? Или мне всё-таки называть тебя Телёнком?
Я попробовала встать, но ледяное пламя не позволило.
Пламя растворилось, и влажный тёплый воздух вновь коснулся моего лица.
— Сними повязку с глаз, Терра. И встань, если сможешь.
Ленточка скользнула по шее вниз, и я заморгала. На Острове Небес уже наступила ночь, и природа вновь ожила.
Я стояла на подушке дикой травы в гуще нетронутого леса. Высокие деревья не пропускали лунный свет, однако было не темно. Вовсе нет. С приходом ночи по деревьям заструилась жизнь. Тёмно-синяя у корней, чудесно-фиолетовая в середине крепких стволов и мягко-лиловая у самой листвы. Панцири насекомых, что бегали по диким сорнякам и кустам, отражали краски леса. Трава ласкала босые ноги синеватым блеском.
Если днём природа здесь ничем не отличалась от природы на Земле, то ночью остров светился. Будто сама почва вобрала в себя свечение звёзд, как и растения, животные, птицы и насекомые. И даже люди, живущие здесь.
— Что ты чувствуешь, Терра?
С этим вопросом ко мне вернулась слабость, и я невольно упала на поблескивающую траву. Я постаралась скрыть боль в коленях, притворившись, что заинтересовалась светлячком, который брюшком улёгся на мой палец.
— Я не об этом тебя спросил.
— Как думаешь, племя уже проснулось? — вторая попытка сменить тему должна увенчаться успехом, верно?
— Что ты чувствуешь, Терра?
Я скрипнула зубами, однако должна признать, что парень, в чьи глаза я смотреть отказывалась, не уступал мне в упёртости.
— Дышать было трудно бо́льшую часть боя, но после того, как я использовала дар Тельца, не знаю… стало действительно нелегко.
— Неестественная тяжесть? — допытывался парень.
— Даже если бы по мне пробежался медведь, было бы не так тяжело.
Вот и оно. Главный вопрос, ненавидеть который я научилась почти сразу.
Я снова с шумом выдохнула. Светлячок и три его друга, что успели задремать на моей ладони, взмахнули крылышками, посветили розоватыми брюшками и, мягко подмигнув на прощание, улетели глубже в лес.
— В этот раз нет боли, но не обещаю, что в ближайшие минуты смогу подняться с колен по своей воле.
Парень усмехнулся. Похожий звук издал бы волк, наблюдающий за волчатами во время их первой охоты.
— Потому что ты использовала свой дар.
— Всего лишь пару секунд, но со мной ничего страшного не произошло, не так ли?
Он сделал несколько шагов в мою сторону, видимо, желая, чтобы я подняла на него взгляд. Но обманщица из меня никудышная, поэтому я предпочла смотреть себе под ноги, продолжая поглаживать шелковистую траву.
— И что ты будешь делать, если однажды встретишься с тем, кто вынудит тебя использовать дар дольше? Как сильно ты пострадаешь, Терра?
В ответ на эти слова я фыркнула:
— Мы оба знаем, как сильно я пострадаю.
Я могу не только проиграть тому, кто сильнее. Я могу лишиться будущего.
Что случится, если мои силы иссякнут, а враг продолжит наступление?
Или… что случится, когда моё тело достигнет предела?
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