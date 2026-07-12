Читаем книгу: Мая Сара — «Терра и турнир Тринадцати»

Издательство «Альпина. Дети» выпустило вторую книгу Маи Сары о мире Созвездий — «Терра и турнир Тринадцати» . После событий книги «Терра и тайна Созвездий» прошло полтора года. Терра очнулась без памяти и без союзников на Острове Небес — куске суши, парящем высоко над облаками. Там отказались от даров Созвездий и чтут легенду об Авроре Бореалис, создательнице Зодиака. Когда воспоминания возвращаются, девушка понимает, что у неё есть миссия: собрать Сильнейших и остановить врага, угрожающего всему Зодиаку. Исход схватки повлияет не только на судьбу мира, но и на судьбу самой девушки. Вот только дар Тельца, который должен помочь Терре выстоять, рискует уничтожить её раньше любого противника. Публикуем отрывок, в котором Терра тренируется на Острове Небес и впервые понимает, какую цену придется заплатить за свою силу.

По всему миру ходят легенды об Острове Небес. О куске суши, что парит над облаками ближе к звёздам и великим Созвездиям. В сказаниях говорится, что взобраться на этот остров невозможно. А в песнях поётся, что племена, обитающие на острове, отличаются от живущих внизу, на земле.

Если бы меня спросили, что самое волшебное в народе Небес, то я бы сказала про их кожу, покрытую блеском звёзд. Днём их тела становятся почти прозрачными, а ночью светятся ярко, как Созвездия.



И всё это, конечно, чудесно, но в данную секунду я была готова столкнуть с Острова Небес одного блестящего парня.



— Слушай, Терра, я тут подумал, — послышался за моей спиной низкий голос. — Почему бы нам не дать тебе новое прозвище?

Сделай вдох, Терра. Ну же! Либо ты сейчас же сделаешь этот жалкий вдох, либо задохнёшься по собственной глупости.

— Я, конечно, понимаю, что тебя называли бездарной всю твою жизнь, но сейчас это уже не соответствует действительности, тебе не кажется?

Уперев руки в колени, я наконец смогла сделать хриплый вдох и со свистом выдохнуть.

— Как тебе… хм, дай-ка подумать. Может, Слабачка?

Скрипнув зубами, я выпрямилась и повернулась к сопернику, но тот уже сместился.

— Да, ты права, Слабачкой тебя называть тоже несправедливо. И не правдоподобно вовсе, но с дыхалкой у тебя, очевидно, проблемы.

— Н-неправда, — выдохнула я, поворачиваясь из стороны в сторону и стараясь определить его местоположение.

— Вот скажи мне, сколько мы занимаемся? Всего три часа. — парень усмехнулся, внезапно оказавшись достаточно близко, чтобы толкнуть меня в плечо.

— Три часа без перерыва! — я попыталась толкнуть его в ответ, но он будто растворился в воздухе.

— Придумал! — парень щёлкнул пальцами. Он переместился на приличное расстояние от меня, и бежать к нему смысла не было, всё равно окажется на шаг впереди. — Бесхарактерная. — он цокнул языком. — Нет, не то… Бесхребетная?

Я едва не топнула ногой, но, к счастью, сдержалась.

— Выдох, Терра, — подсказал он со смешком. Ты опять забываешь дышать.

Перед глазами расползалась тьма. В горле застрял ком воздуха, так и не добравшийся до лёгких. Тихие шаги удалялись, и, прислушиваясь к ним, я крутанулась на пятках.

Шорох травы. Скрип веток. Мои уши улавливали многое, но не перемещение босых ног.

— Сконцентрируйся, — напомнил голос сбоку.

Я зажмурилась крепче, сжимая кулаки, и усмехнулась, когда противник выдал себя треснувшей веткой. Резко развернувшись, я выбросила вперёд кулак, но задела лишь взметнувшиеся листья.

— Может, тебе всё-таки снять повязку с глаз? — раздался смех среди деревьев. — Ну давай, рождённая Тельцом, не зря же я тебя тренировал.

Я открыла рот, но тут же захлопнула его, прикусив язык.

Послышались одобрительные хлопки в ладоши. Игривый ветер хохотал в моих волосах.

— Вот и правильно, не ведись на мои провокации и следи за дыханием.

Через мгновение звуки оборвались.

— Я придумал, — прошептал он у самого моего лица. — Единственную рождённую Тельцом весь мир будет знать как Телёнка.

— Ну уж нет! — зарычала я, поддавшись животному порыву.

Я сделала выпад, пытаясь нанести удар раскрытой ладонью, а за ним тут же последовал другой. Затем ещё и ещё. Я двигалась вперёд, но противник отступал, и мои ладони не достигали цели.

— Отлично, напирай, не давай мне передохнуть.

За его советом последовал толчок в плечо, и я потеряла равновесие. Удержавшись от падения, сделала шаг назад, выдыхая.

Проворный засранец.

Когда мы сталкивались в бою, то двигались быстрее падающей звезды. Поначалу он поддавался, но после подлавливал меня на самых обычных ошибках и одолевал за считаные секунды.

— Ты кое-что забываешь, Терра.

Что?

Хруст листьев. И ветер задул по-другому.

Атака.

Я только и успела, что отпрыгнуть назад и выбросить кулак, надеясь опередить его. Но почти сразу мою руку оттолкнули, а затем перехватили, заставив меня наклониться вперёд и потерять равновесие.

— Что ты будешь делать в такой ситуации, Терра?

Я не видела его лица, но предполагала, что он усмехается. Я хорошо знала приём, благодаря которому он сейчас держал мое тело под контролем. Ведь всего в сантиметре от моего горла находился его локоть.

Что я буду делать?

Выход был всего один. И он был слишком очевиден, чтобы им не воспользоваться.

В центре лба расцвело тепло.

Телец напомнил о себе жаркой волной силы.

И противник неодобрительно цокнул языком, но земля под ногами уже завибрировала, заставляя его потерять равновесие.

Я вывернула кисть, перехватила его руку и дёрнула на себя. По весу поняла, что мне удалось повалить противника вперёд, и теперь его шея должна быть открыта для ответного удара.

Я замахнулась и ударила дважды, но каждый удар был заблокирован его ладонью. На третий раз он схватил меня за локоть, выворачивая руку и высвобождаясь из моей хватки. Я мгновенно подалась вперёд и толкнула его плечом, чтобы создать дистанцию.

— Как видишь, я буду в полном… — Я сделала вдох, но выдохнуть не успела.

Что-то в воздухе щёлкнуло, и мои вытянутые ладони обожгло ледяным пламенем. Куда бы я ни повернулась, оно было со всех сторон.

— А теперь, Терра? — его голос звучал совсем рядом, будто перемещался вместе с волнами огня.

Противник сократил дистанцию, пнул меня в колено, и я упала.

— Что будешь делать теперь, рождённая Тельцом? Или мне всё-таки называть тебя Телёнком?

Я попробовала встать, но ледяное пламя не позволило.

Вдох.

Выдох.

Мыслей нет.

Чувства спутаны.

Вдох.

Выдох.

— Я… я не знаю.

Пламя растворилось, и влажный тёплый воздух вновь коснулся моего лица.

— Сними повязку с глаз, Терра. И встань, если сможешь.

Ленточка скользнула по шее вниз, и я заморгала. На Острове Небес уже наступила ночь, и природа вновь ожила.

Я стояла на подушке дикой травы в гуще нетронутого леса. Высокие деревья не пропускали лунный свет, однако было не темно. Вовсе нет. С приходом ночи по деревьям заструилась жизнь. Тёмно-синяя у корней, чудесно-фиолетовая в середине крепких стволов и мягко-лиловая у самой листвы. Панцири насекомых, что бегали по диким сорнякам и кустам, отражали краски леса. Трава ласкала босые ноги синеватым блеском.

Если днём природа здесь ничем не отличалась от природы на Земле, то ночью остров светился. Будто сама почва вобрала в себя свечение звёзд, как и растения, животные, птицы и насекомые. И даже люди, живущие здесь.

— Что ты чувствуешь, Терра?

С этим вопросом ко мне вернулась слабость, и я невольно упала на поблескивающую траву. Я постаралась скрыть боль в коленях, притворившись, что заинтересовалась светлячком, который брюшком улёгся на мой палец.

— Я очень голодна.

— Я не об этом тебя спросил.

— Как думаешь, племя уже проснулось? — вторая попытка сменить тему должна увенчаться успехом, верно?

— Что ты чувствуешь, Терра?

Я скрипнула зубами, однако должна признать, что парень, в чьи глаза я смотреть отказывалась, не уступал мне в упёртости.

— Дышать было трудно бо́льшую часть боя, но после того, как я использовала дар Тельца, не знаю… стало действительно нелегко.

Но что тут нового?

— Неестественная тяжесть? — допытывался парень.

— Даже если бы по мне пробежался медведь, было бы не так тяжело.

Короткое молчание.

— Что ещё ты чувствуешь?

— Больше ничего.

— Что насчёт боли?

Вот и оно. Главный вопрос, ненавидеть который я научилась почти сразу.

Я снова с шумом выдохнула. Светлячок и три его друга, что успели задремать на моей ладони, взмахнули крылышками, посветили розоватыми брюшками и, мягко подмигнув на прощание, улетели глубже в лес.

— В этот раз нет боли, но не обещаю, что в ближайшие минуты смогу подняться с колен по своей воле.

Парень усмехнулся. Похожий звук издал бы волк, наблюдающий за волчатами во время их первой охоты.

— Потому что ты использовала свой дар.

— Всего лишь пару секунд, но со мной ничего страшного не произошло, не так ли?

Он сделал несколько шагов в мою сторону, видимо, желая, чтобы я подняла на него взгляд. Но обманщица из меня никудышная, поэтому я предпочла смотреть себе под ноги, продолжая поглаживать шелковистую траву.

— И что ты будешь делать, если однажды встретишься с тем, кто вынудит тебя использовать дар дольше? Как сильно ты пострадаешь, Терра?

В ответ на эти слова я фыркнула:

— Мы оба знаем, как сильно я пострадаю.

Я могу не только проиграть тому, кто сильнее. Я могу лишиться будущего.

Что случится, если мои силы иссякнут, а враг продолжит наступление?

Или… что случится, когда моё тело достигнет предела?

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