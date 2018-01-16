В 2017 году дебютировало несколько новых издателей, а ассортимент настольных игр заметно расширился. В то время как полки российских магазинов пополнялись очередными локализациями зарубежных хитов, на площадках краудфандинга регулярно собирали огромные суммы новые гиковские настолки. В нашем топе — самые заметные релизы года

Лучшая зарубежная игра

Gloomhaven

Претенденты: Pandemic Legacy 2, Warhammer Underworlds: Shadespire

Рискнём назвать Gloomhaven лучшей приключенческой игрой в мире. Кампания длиной в сотню сценариев, 17 классов персонажей с действительно разной манерой игры, гибкая система уровней сложности, несколько десятков видов монстров, которым не нужен игрок-злодей — они отлично справятся и сами. Управление персонажем сводится к манипуляции всего 10 картами — это и ваши боевые приёмы, и дополнительные жизни. Механика Legacy помогает хорошей игре стать великолепной. Отдельно радует, что Gloomhaven выйдет на русском уже в этом году.

Лучшая ролевая игра

Pathfinder. Основная книга правил

Претенденты: Fate Core, «Дневник авантюриста. Правила игры»

Проект по изданию и переводу настольной ролевой игры Pathfinder собрал невероятную сумму на CrowdRepublic — свыше 4 миллионов рублей! Это убедительно показывает, насколько отечественные ролевики любят комплексные фэнтезийные игры. 600-страничная книга содержит полный свод правил, включающий этапы создания персонажа, главы со снаряжением, артефактами и магией, а также объёмный раздел для ведущего. Pathfinder переосмысливает классическую Dungeons & Dragons 3.5, но за похожей основой кроется множество мелких приятных нововведений. Самое главное, что разработчики активно поддерживают игру: выпускают новые продукты, устраивают мероприятия. Pathfinder уже давно популярен и в России, особенно в клубах настольных игр, где проводят регулярные организованные встречи Pathfinder Society.

Лучшая отечественная игра

Бронза

Претенденты: «Легенды Сигнума. Битва за Валлор», «Индейцы»

«Бронза» была представлена на осеннем «Игроконе» и собрала множество положительных отзывов. Те, кто знаком с авторским прототипом под названием Jazz Band, давно её ждали, но для большинства она оказалась приятным сюрпризом. «Бронза» дополняет коллекцию евроигр ещё одной исторической эпохой и одновременно завлекает игроков выразительным оформлением и оригинальными иллюстрациями. Механика «Бронзы» радует тактическим простором с умеренным влиянием случайности и простотой при планировании ходов. Благодаря этому она так понравилась и гикам, и любителям семейных игр.

Самая стильная игра

Серп

Претенденты: «Легенды Сигнума. Битва за Валлор», «Нью-Анджелес», «Бронза»

«Серп» был на слуху на протяжении всего прошедшего года. Своей популярностью игра во многом обязана художнику Якубу Розальски, чей проект «1920+» стал основой для её мира. Оригинальный сеттинг игры, сочетающий Европу 1920-х годов и будущее, иллюстрации, выполненные в техниках импрессионизма и натурализма, привели в восторг и фанатов художника, и счастливых обладателей настольной игры. Создатели «Серпа» бережно воссоздали этот стиль в оформлении карт, дизайне роботов-мехов и в детализированных пластиковых миниатюрах.

Игра года

Покорение Марса

Претенденты: «Нью-Анджелес», «Это моя война», «Кровь и Ярость»

«Покорение Марса» — редкое сочетание европейского дизайна и глубокой темы. Забудьте одинаковые игры про средневековых строителей и торговцев. Вы уже не на Земле. Вам предстоит растапливать ледяные шапки и выращивать в теплице картошку. Готовьтесь запускать орбитальные станции и выводить морозоустойчивый мох. Строить космопорт на Ганимеде и обстреливать Марс астероидами. Карты проектов точно сошли со страниц романов Кима Стэнли Робинсона: любая из них предлагает реальный шаг к цветущим яблоням и космическому братству народов. «Покорение Марса» выдерживает испытание временем. Каждая карта в колоде проектов представлена в единственном экземпляре, и партии получаются очень вариативные. В игре нет единственно верной стратегии, а взаимодействия игроков здесь ровно столько, сколько нужно для конфликтной евроигры. Трудно найти другую настолку, в которой фантастическая тема так хорошо сплетается с механикой.

Наш обзор Покорение Марса. Настольная игра о терраформировании Красной планеты Достойный еврогейм с продолжительными партиями, интересной темой и отличной механикой.

Этот материал — часть нашего спецпроекта, посвящённого лучшей фантастике 2017 года. Кликните, чтобы почитать другие топы.

