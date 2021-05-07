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    #Александр Иванов #историческое фэнтези #мистика

    Алексей Иванов «Тени тевтонов»: реальная история и дьявольские происки

    7 мая 2021
    Ирина Нечаева
    07.05.2021
    11934
    3 минуты на чтение
    #Александр Иванов #историческое фэнтези #мистика

    В конце пятнадцатого века юный Каетан Клиховский заключил с дьяволом сделку — в обмен на падение Тевтонского ордена он должен отдать меч, которым когда-то отрубили голову Иоанну Предтече. В 1945 году, в послевоенной Восточной Пруссии, его дальнему потомку Винценту Клиховскому предстоит отдать долг за предка и снять проклятье со своего рода.

    Алексей Иванов «Тени тевтонов»: реальная история и дьявольские происки

    Роман
    Жанр: историческая мистика
    Издательство: «РИПОЛ Классик», 2021
    384 стр., 3000 экз.
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    Если рассматривать «Тени тевтонов» в контексте всего творчества Иванова, то этот роман гарантированно разочарует минимум половину его читателей — и столь же гарантированно очарует другую. Да, от масштабных исторических полотен или от экзистенциальной безнадёжности ранних своих вещей Алексей Иванов уходит в сторону развлекательной коммерческой прозы. Но, право слово, так ли это плохо? «Высокой» литературы на русском языке очень немало, а вот качественных книг «для всех» гораздо меньше. Если же забыть о призраках «Сердца Пармы», то «Тени тевтонов» сами по себе окажутся почти безупречными.

    Это боевик, густо замешанный на мистике. Первая сюжетная линия, средневековая, похожа на настоящий рыцарский роман, на страницах которого оживают люди прошлого, происходят реальные исторические события и вместе с тем появляется во плоти сам дьявол. Будет здесь и возвышенная любовь к прекрасной даме — и другая, земная и роковая, и осада замка, и война, и колдовство. А ещё меч Сатаны, Лигуэт, — древний артефакт крестоносцев, который уже полностью придуман автором и наделён какими-то совсем несообразными силами.

    Вторая часть, действие которой происходит весной сорок пятого года в разбомблённом Пиллау (ныне Балтийск), гораздо больше напоминает советскую реалистическую прозу. Если в пятнадцатом веке религия и магия, Бог, дьявол и мелкая нечисть занимают в мире и жизни героев очень значительное место, то двадцатый век совершенно рассудочен — если не считать мистических настроений отдельных нацистов да веры Винцента Клиховского в родовое проклятье (честно говоря, автор толком не сумел объяснить, почему рационально настроенный учёный поверил в дьявола).

    Событийно и персонажно два временных пласта рифмуются с удивительной точностью. Падение Тевтонского ордена созвучно падению нацизма, у каждого из героев есть двойник в другом веке (для тех, кто не заметил, в конце романа автор проговаривает это прямым текстом: «Вечность не ведает разницы между Хуббертом и фон Дитцем: они — одно и то же. Здесь Эрих Кох — магистр. Девочка Хельга — суккуб. …»), и из всего этого проступает предостережение: не нужно повторять ошибки прошлого.

    Сюжет разворачивается с невероятной скоростью и невероятной кинематографичностью, но это не делает его торопливым или неглубоким. Очень хороши масштабные батальные сцены, хотя только за них роману стоило бы присвоить рейтинг «18+». Особых лингвистических изысков ждать не стоит, текст написан максимально просто и гладко, но автор уверенно оперирует устаревшими, иностранными и малоизвестными словами, вполне справляющимися с созданием колорита.

    Конечно, многие сочтут недостатками романа и простоту языка, и слишком явное сходство с киносценарием. Но настоящая его беда не в этом, а в катастрофически неправдоподобных женских персонажах и в нелепых любовных линиях «советской» части. Все женщины в этом романе — ходячие агитки, а сентиментальная любовь, вдруг вспыхнувшая между немкой Хельгой и советским сержантом Володей, похоже, нужна только ради очень красивой (и выполненной как идеальная раскадровка) сцены первого поцелуя.

    Итог: отличный мистический боевик, не претендующий на философские глубины или безупречную историчность, зато бесконечно интересный и очень красивый.

    Аудиосериал

    «Тени тевтонов» изначально вышли в виде аудиосериала на сервисе Storytel. Пожалуй, в этом формате роман даже удачнее, чем в книжном: Григорий Перель — один из лучших русскоязычных чтецов, и его голос идеально соответствует «рыцарской» линии, а Юра Борисов действительно говорит как усталый советский солдат. Не лишним кажется и редкое музыкальное сопровождение, да и композиционно «Тени тевтонов» — это именно сериал, в котором каждая серия сюжетно завершена, но при этом оставляет зацепку, заставляющую перейти к следующей. Зато в бумажной версии есть карты, очень полезные для понимания происходящего.

    Каетан посмотрел в окошко, откуда видна была Бальга. Там происходило что-то страшное. Над замком клубились сизые тучи, а небо превратилось в багровое зарево. В тучах летели железные птицы. Они роняли железные яйца, и те взрывались, выдирая куски земли размером с дом. Залив кипел, в волнах мелькали чудовищные железные рыбы. По взрытой земле ползли огромные железные скорпионы, изрыгающие пламя.

    Алексей Иванов «Тени тевтонов»: реальная история и дьявольские происки
    Алексей Иванов «Тени тевтонов»
    Стоит ли читать?
    Поклонникам боевиков с мистикой и историей — определённо.
    Удачно
    сюжет
    перекличка между двумя эпохами
    главные герои
    Неудачно
    любовная линия
    женские персонажи
    8
    Хорошо

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    Ирина Нечаева
    Переводчик книг и локализатор игр, читатель и писатель, а в свободное время — матрос на больших парусниках. Знает миллион фактов, что очень помогает во всём вышеперечисленном.

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