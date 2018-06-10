Ветеран Великой войны Итан Шелби, ставший после её окончания сыщиком, взялся отыскать экспериментальный прибор, который способен радикально изменить расклад политических сил во всём мире. Поиски привели Итана в город рек и каналов Риерту, где производится ценнейший ресурс, мотория, и обитают монстры, появившиеся из-за неё. Тем временем в городе готовится вспыхнуть беспощадная борьба за власть, и Шелби окажется в самом её эпицентре.

Роман

Жанр: технофэнтези

Издательство: «Альфа-книга», 2018

Художник: В. Бондарь

Серия: «Фантастический боевик»

346 стр., 20 000 экз.

«Созерцатель», часть 2

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Алексей Пехов — один из наиболее ярких отечественных авторов, пробовавших свои силы в жанре стимпанка и технофэнтези. Его «Пересмешник» и «Ловцы удачи» могли похвастаться по-настоящему самобытными мирами, колоритными героями и увлекательными сюжетами. Истории в этих романах было совершенно самодостаточными — они допускали, но не требовали продолжений.

В 2016 году Алексей вновь обратился к технофэнтези, но не стал возвращаться к мирам, которые создавал прежде, а придумал ещё один. И, в отличие от предыдущих книг, «Созерцатель» уже не был самостоятельным романом: он требовал продолжения, и вот оно подоспело.

Главный герой Итан Шелби, хоть и не рвался ввязываться в запутанные интриги Риерты, всё же оказался с головой втянут в конфликты, сотрясающие столицу мотории. И его расследование очень быстро превратилось в череду приключений, ставкой в которых была жизнь. Шелби удалось уцелеть и даже нанести несколько болезненных ударов врагам, но вот одолеть их и отыскать ответы на многочисленные вопросы он не смог. Загадок оставалось столько, что вполне хватило бы на продолжительный цикл, ведь локальные события в Риерте явно могли аукнуться всему миру и, возможно, привести к глобальной войне.

Когда берёшься за второй роман об Итане, «Тени ингениума», поначалу кажется, что автор пойдёт именно таким путём. Итан всё глубже погружается в дела Риерты, сталкивается с новыми опасностями, выпутывается из переделок… Пехов в очередной раз демонстрирует, что прекрасно умеет рассказывать увлекательные приключенческие истории, которые читаются на одном дыхании. С упоением перелистывая одну страницу за другой, до поры не подозреваешь, что в этом романе нас ждёт и кульминация, и развязка истории.

Пехов в очередной раз демонстрирует, что прекрасно умеет рассказывать истории, которые читаются на одном дыхании

Но стоит добраться до середины книги, как события принимают по-настоящему крутой оборот. Неспешно тлевшая борьба за власть разгорается в полную силу, одна за другой раскрываются дворцовые тайны и секреты учёных, исследовавших моторию, а для Итана дела Риерты перестают быть просто работой и становятся чем-то более личным. Как и в «Созерцателе», автор затрагивает вопросы большой политики и не даёт читателю усомниться, что поступки героев могут аукнуться далеко за границами города каналов и мостов. Однако история всё же остаётся сфокусированной на одном герое-рассказчике, а потому относительно камерной. Перестрелок, стычек с чудовищами и политических махинаций на страницах «Тени ингениума» в избытке, но вот больших войн ждать не стоит.

Хотя роман невелик по объёму и стремительно движется к финалу, повествование не выглядит ни поспешным, ни сумбурным. Пехов ловко вплетает в динамичный сюжет ответы на все вопросы, мастерски нагнетая страсти, и подводит приключения Итана к грустной, но красивой и закономерной развязке.

Сам Итан по итогам дилогии вызывает двоякие впечатления. С одной стороны, герой получился ярким. Хотя автор любит вести повествование от первого лица, у Шелби есть чётко выраженная индивидуальность, и он отличается от протагонистов других книг Пехова. С другой — образ персонажа остаётся весьма статичным, и разве что в финальных главах Итан чуть больше, чем прежде, действует под влиянием эмоций.

Итог: «Созерцатель» выглядел как начало нового цикла. Первый том закладывал очень солидный фундамент для истории и мира, а заканчивался на многоточии. Однако Пехов решил завершить сквозной сюжет уже во второй книге и сделал это очень здорово.

Тысяча книг с автографами Алексей Пехов регулярно проводит встречи с читателями, где можно задать автору вопрос и взять у него автограф. Возможность заполучить книгу с авторской подписью зачастую появляется и у тех, кто живёт вдали от Москвы. Так, интернет-магазин «Лабиринт» уже по традиции продаёт новые книги с автографами. Перед релизом «Тени ингениума» Пехов подписал для магазина аж тысячу экземпляров романа.

Суровые времена требуют жестоких действий. Даже если есть шанс, что рядом с тобой хорошие люди. Я целиком и полностью его понимал, и, не скрою, велик шанс, что поступил бы точно так же. Он выстрелил мне прямо в лоб с хладнокровием человека, прошедшего войну и не очень-то ценившего жизни незнакомых людей. Его пистолет лишь сухо щёлкнул. Соображали мы оба быстро, он сделал шаг назад, одновременно передёргивая затвор, выбрасывая испорченный патрон, а я, наоборот, шаг к нему. Я сбил его правую руку предплечьем левой, так, что грохнуло у меня над ухом, подарив противный звон, и засадил рукояткой «Стука» ему в скулу, в последний момент отказавшись от удара в висок.