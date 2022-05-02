Брент Уикс «Чёрная Призма»

В основе похожего на позднее Средневековье мира лежит уникальная система магии — хроматургия. Она заключается в том, что одарённые люди способны вытягивать отовсюду цвета — и чем больше цветов и оттенков подвластно человеку, тем больше силы в его руках. Иногда рождаются Призмы — люди, способные добывать все цвета. Таков Гавин Гайл, самый могущественный человек в Семи Сатрапиях. Но он хранит страшный секрет — и этот секрет грозит выйти наружу и потрясти основание мира, когда Гавин встретится с незаконнорождённым сыном Кипом, тоже магически одарённым.

Brent Weeks

The Black Prism

Роман

Жанр: героическое фэнтези

Выход оригинала: 2010

Переводчик: Н. Некрасова

Издательства: «Эксмо», fanzon, 2022

Серия: «Fantasy World. Лучшая современная фэнтези»

Возрастной рейтинг: 16+

640 с., 6000 экз.

«Светоносец», часть 1

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Брендон Сандерсон, цикл «Архив Буресвета»

Роберт Джордан, цикл «Колесо времени»

Брент Уикс пишет о людях — но больше всего его как писателя интересует взгляд на мир, постепенно поглощаемый хаосом. Причём о происходящих в книге событиях читатель узнаёт через разных героев по очереди. Так у него складывается полная картина происходящего — нет ни малейшего шанса, что кто-то окажется ненадёжным рассказчиком, нет никакого обмана. «Чёрная Призма» полностью лишена любой литературной игры. В лучших традициях героического фэнтези Уикс рассказывает историю мира, где власть сосредоточена в руках амбициозного, талантливого человека, строящего невероятные планы и обладающего силой их реализовать.

Масштабный замысел Брента Уикса включает в себя пять книг. И уже по первому то́му становится ясно, какой размах у этой истории. Автора не случайно сравнивают с Брендоном Сандерсоном и Робертом Джорданом. А по уровню интриг, жестокости и сюжетных поворотов он может дать фору самому Джорджу Мартину.

Неудивительно, что герои здесь достаточно антипатичные. Читателю легко выбрать, кому сочувствовать и за кого переживать, за счёт того, что повествование идёт от лица очень разных персонажей, однако никто из них по-настоящему не западёт в душу.

И хотя Бренту Уиксу не чуждо чувство юмора, стоит подготовиться к тому, что юмор на страницах этой книги циничный, да и персонажи не отличаются добротой ни по отношению к друг другу, ни по отношению к себе. Впрочем, здесь найдётся место и для долгих разговоров, и для масштабных боевых сцен, и даже для любви.

В какой-то степени Уикс движется от классической героики в сторону эпика. Дело в том, что мир здесь важнее, чем каждый отдельный человек; он живёт и продолжит жить, даже если каждый из героев встретит свой конец на страницах цикла. Так что читатели, которые хотят видеть мир через персонажей, а не персонажей через мир, могут оказаться разочарованы.

Отдельно стоит отметить перевод — в меру точный, в меру поэтичный. Переводчик старательно передаёт все краски мира, ведь мир Призмы зависит от красок напрямую. У каждого героя есть свой голос, каждая часть по-своему окрашена, поэтому читатель ничего не потеряет, выбрав русский перевод, — только приобретёт. Хорошо подана динамика языка: вся книга — движение, ничто не стоит на месте. Цвета текут.

Итог: яркие сцены, многообразие героев и хитросплетение интриг, темы власти, мира, войны, ценности жизни и магии… Особое впечатление производит финальный твист — неожиданный и оттого в какой-то степени болезненный. Это мощнейший крючок, заставляющий читателя, уже перевернувшего последнюю страницу, оглянуться, полностью переосмыслить сюжетные события и дальше с нетерпением ждать следующей книги.

Единственная удача Этот роман Уикса был номинирован на премию Дэвида Геммела 2011 года, которая долгое время считалась главной наградой в жанре героического фэнтези. А вообще книги Уикса 14 раз номинировались на различные награды, но лишь один его роман одержал победу. В 2013 году The Blinding Knife, вторая часть цикла «Светоносец», получил ту самую премию Дэвида Геммела.

До заката осталось не более часа. Празднование Солнцедня начнётся, как только последний луч солнца погаснет за горизонтом. Будь нападавшие еретиками, язычниками или верными, они всё равно не стали бы воевать в Солнцедень. Солнцедень был священен даже для богов, изгнанных Люцидонием. Если они смогут удержать нападающих в течение этого часа, у них будет шанс. <…> Один день. Один час. Четыре минуты, способные определить ход войны.