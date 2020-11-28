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    #научная фантастика #рецензии на книги #сингулярность #Чарльз Стросс

    Чарльз Стросс «Аччелерандо»: мир победившей сингулярности

    28 ноября 2020
    Артём Киселик
    28.11.2020
    1850
    2 минуты на чтение
    #научная фантастика #рецензии на книги #сингулярность #Чарльз Стросс

    Эта история начинается во втором десятилетии XXI века, то есть фактически в наше время. Цивилизация на грани сингулярности, вот-вот появится искусственный интеллект, который по возможностям превосходит человеческий разум. Инженер Манфред Масх пытается скрыться от бывшей жены Памелы, преследующей его по всему миру. Несмотря на все усилия Манфреда, они всё-таки встречаются, и в результате у них рождается дочь Эмбер. Позже Эмбер загрузит своё сознание в космическую программу, чтобы отправиться к соседней звезде, где замечено присутствие инопланетного разума. Инопланетяне, впрочем, несмотря на высокий уровень научного развития, оказываются кем-то вроде мелких аферистов, которые «разводят» менее продвинутые цивилизации. Однако Эмбер обнаруживает кое-что гораздо более важное, побочный продукт сингулярности — суперискин…

    Чарльз Стросс «Аччелерандо»: мир победившей сингулярности

    Charles Stross
    Accelerando
    Роман
    Жанр: научная фантастика
    Выход оригинала: 2005
    Художник: Dark Crayon
    Переводчик: Г. Шокин
    Издательство: АСТ, 2020
    Серия: «Звёзды научной фантастики»
    672 стр., 2000 экз.
    Похоже на:
    Ханну Райаниеми, цикл «Квантовый вор»
    Джон Райт «Золотой век»

    Фантастика, по сути, предлагает два основных сценария сингулярности. В первом компьютер становится умнее людей, показывает себя Злом и либо уничтожает, либо порабощает человечество. Во втором все люди дружно загружают себя в компьютеры и счастливо живут в виртуальной утопии. Стросс, с некоторыми оговорками, описал оба сценария. Первый — в цикле «Эсхатон», а второй — в «Аччелерандо». «Аччелерандо» изначально выходил отдельными повестями в журнале «Азимов». В романе они чуть дополнены и собраны в единое целое, однако некоторая неровность и рваный ритм всё-таки ощущаются. Как часто бывает с твёрдой НФ, «Аччелерандо» временами суховат и даже скучноват, когда его автор слишком уж увлекается крутыми научными идеями. Без сомнения, люди с более гуманитарными интересами, скорее всего, найдут эту блестящую фантастику почти нечитаемой. Из-за технического жаргона некоторые фразы приходится прямо-таки расшифровывать. Но вместе с тем явственно чувствуется, что автор получил массу удовольствия от написания книги, — пожалуй, мало где ещё Стросс так много и откровенно резвится на радость понимающему читателю.

    Автор начинает с почти классического киберпанка в духе «Нейроманта» и постепенно переходит к Вернору Винджу. Каждая повесть представляет собой отдельную историю, однако наслаивается на предыдущую, описывая эволюцию человечества. В процесс вовлечена не только техника, но также политика и экономика. При этом автор ни в чём себе не отказывает — в книге на равных присутствуют и безумные идеи вроде мыслящих лобстеров или инопланетных кидал, и более реалистичные концепции вроде компьютеризированных очков и самовоспроизводящейся робототехники. От чтения первой половины книги в гиковской душе поднимается невольный восторг ещё и потому, что многие технологические инновации, показанные в ней, находятся на пороге реализации.

    Человечество с пугающей скоростью проходит этапы великого пути в промежутках между личными (и крайне занимательными) историями героев. К концу романа (и двадцать первого столетия) вся внутренняя часть Солнечной системы, включая нашу планету, деконструирована и превращена в суперкомпьютер, Сатурн становится новой базой человечества, а домашний любимец Манфреда, кот ИИНеко, со временем превращается в нечто большее.

    Немного существует научно-фантастических романов с таким количеством идей на квадратный сантиметр страницы. Стросс написал семейную сагу, в которую умудрился впихнуть невероятное количество литературных и культурных отсылок (сложно сказать, скольким классикам фантастики, помимо Кларка и Азимова, он поклонился), а также научных и экономических идей. Причём, что совсем уж невообразимо, наблюдать за развитием экономики почти так же интересно, как и за движением к сингулярности, служащим фоном для истории. Чего стоит хотя бы запуск космического корабля размером с консервную банку — ведь это сокращает затраты буквально на всё, а загруженные в него личности могут создавать максимально комфортное для себя виртуальное пространство.

    Итог: хоть книга в какой-то момент утомляет рваным темпом, обильными аллюзиями, излишними подробностями и техническими идеями, всё-таки это увлекательная и сравнительно оптимистичная вещь, что в современной НФ случается не так уж часто.

    Необычное продолжение

    Через год после «Аччелерандо» Чарльз Стросс выпустил роман «Стеклянный дом». Его действие происходит в том же мире, хотя ни сюжетом, ни героями книги не связаны. Более того, «Стеклянный дом» — это фактически пародия на множество идей и тем научной фантастики, а также на современное общество в целом.

    Чарльз Стросс «Аччелерандо»: мир победившей сингулярности
    Чарльз Стросс «Аччелерандо»
    Стоит ли читать?
    Однозначно рекомендуется любителям умной научной фантастики.
    Удачно
    множество интересных идей
    оригинальность
    оптимистичность
    Неудачно
    рваный ритм
    обилие малозначимых подробностей
    8
    Оценка

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    Артём Киселик
    Блогер, любитель фантастики.

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