Читаем книгу: Таран Хант — Похититель бессмертия

На русском языке выходит дебютный роман Таран Хант «Похититель бессмертия» — космическая опера с элементами лингвистической фантастики и ужасов. Мы публикуем на сайте вторую главу романа, в которой трое заключенных получают крайне заманчивое предложение.

Шон Рен, лингвист и по совместительству контрабандист, арестован. Но вместо тюрьмы его добровольно-принудительно отправляют на заброшенный корабль искать утерянные данные — Философский камень. Казалось бы, ничего сложного? Вот только близлежащая звезда в скором времени планирует стать сверхновой, корабль не совсем необитаем, как думалось изначально, и уж совсем точно не безопасен. К тому же все инструкции написаны на давно утерянном древнем языке. Ну, хоть с последним у Шона не возникнет проблем... Перевод с английского Е. Трубецкой.

Щедрое предложение для трех заключенных

Внесем ясность: считалось, что корабль полностью необитаем. Будь иначе, нас ни за что бы сюда не послали.

За неделю до того, как женщина-призрак оглушила меня своим криком на заброшенном космическом корабле, какие-то господа в строгих костюмах пришли около полуночи и забрали меня из камеры. Нет, я не знал наверняка, что республиканские власти на планете Парнас любят «избавляться» от беженцев-нелегалов — зачастую воров и несостоявшихся, но раскаявшихся убийц. И все же такая вероятность не была равна нулю. Но меня и раньше преследовали всякие авторитетные личности, так что я знал, что паниковать раньше времени не стоит. Меня завели в какой-то грузовой лифт, он долго ехал и вдруг остановился между этажами. Мы вышли в пустой коридор без камер наблюдения. Это стало самым интересным событием за последнюю неделю, с того момента, как нас арестовали. Тогда толпа копов орала нам приказы на классическом сестринском, но так отрывисто и с таким сильным республиканским акцентом, что я с трудом понимал, чего они хотят. Потом, правда, сообразил — когда нам с Бенни приставили стволы к головам.

— Где Бенни? — спросил я, когда мы пошли по коридору, но ответа не дождался.

Может, они не понимают этот язык? Или понимают, но не говорят на нем? Я повторил свой вопрос на кийстромском, илленийском и патрианском. И даже вроде бы на местной форме языка жестов. Но они так и не подали виду, что понимают. Это означало одно — меня намеренно игнорировали. Что ж, я привык. После порабощения моей родины уцелела лишь горстка кийстромцев, которые, наверное, давно рассеялись по Республике. А здешние власти решили притворяться, будто ничего не случилось, не желая признавать, что они бросили нашу планету на произвол судьбы. Здесь нормой было захлопывать двери и отводить глаза при виде нас, но меня эта притворная слепота обмануть не могла.

Мой конвой остановился перед закрытой дверью. Самой обычной, ничем не отличающейся от других дверей в этом коридоре без камер. Но мне почему-то не хотелось, чтобы она сейчас открылась.

— Вы знали, что существуют диалекты языка жестов? — спросил я своих провожатых, не сводя глаз с дверной ручки. — Спасибо Посланникам за существование унифицированной версии, но даже она имеет региональные особенности. Принцип тот же, что и в устных диалектах...

Один из охранников повернул ручку, открыл дверь и с силой пихнул меня внутрь. Еле удержавшись на ногах, я обвел взглядом хорошо обставленный кабинет, в углу которого стоял...

— Бенни.

Он теребил ортез на запястье — самый простой, больничный, который ему выдали взамен родного огнестрельного. Услышав мой голос, поднял голову, поджал губы. Ну и взгляд. Я словно налетел на кирпичную стену.

В кабинете было еще двое, их я видел впервые. На обитом кожей красивом стуле задом наперед сидела женщина в точно такой же тюремной робе, как у нас с Бенни. При виде нее почему-то представился ржавый нож рядом с блестящим серебряным. Она мне сразу понравилась. Позже я узнал, что ее зовут Лия.

У второй женщины была точеная фигура и щегольская короткая стрижка. Она стояла у полированного деревянного стола, под вереницей закрытых жалюзи окон. Руки скрестила на почти плоской груди, так, что ткань дорогого пиджака натянулась под мышками. Ее, как мне предстояло узнать, звали Квинт.

Они втроем расположились в комнате по законам собраний криминальных авторитетов: каждый спиной к своей стене. Мне даже заботливо оставили четвертую, с открытой дверью посередине.

Напротив стола Квинт, почти в самом центре кабинета, стоял стул. Я доплелся до него и плюхнулся на шикарное кожаное сиденье.

Квинт некоторое время глядела молча, нацелив на меня острый носик. Потом сказала:

— Вы трое совершили весьма тяжкие преступления. Убийство...

На миг у меня перехватило дыхание. Неужели тот пацан мертв? Но она, сказав это, кивнула не на меня, а на Лию.

— ...или попытка убийства очень важной персоны, — закончила Квинт, глядя уже на нас с Бенни.

Значит, я все-таки не убийца. Никогда им не был, не стал и теперь. Выдохнув с облегчением, я покосился на Бенни, но тот смотрел не на меня.

— Ничего мы не совершали, — огрызнулась Лия, вонзив ногти в спинку стула. — И суда еще не было.

— Но он будет, и вам вынесут приговор, — сказала Квинт. — Доказательств против вас более чем достаточно. После оглашения приговора вам предоставят право выбора: пожизненное заключение либо смягчение наказания путем приема на военную службу в добровольном порядке.

Значит, либо провести всю жизнь в тюрьме, либо подохнуть по милости Посланников на какой-нибудь отдаленной захудалой планетке. А еще говорят, будто в Республике отказались от смертной казни.

— В добровольном, как же.

На столе у Квинт стояли старинные часы. Они сияли полированной бронзой и громко тикали. Разглядывать их было однозначно приятнее, чем думать о новой встрече с Посланниками. Я взял часы в руки, чтобы было не слишком заметно, как те трясутся.

— Это же не посланнический суд в Марии Нова, где все куплено, — сдавленно прошептала Лия. — Дайте слово нашим адвокатам.

— У нас с Бенни нет гражданства, — сообщил я. — И вряд ли есть адвокаты.

Я перевернул часы, чтобы рассмотреть их корпус сзади. А точнее, чтобы не встретиться взглядом с Бенни. Не припомню, чтобы видел его когда-нибудь настолько злым.

— Мой босс предлагает вам третий вариант, — сказала Квинт. — Полное помилование. Снятие всех обвинений.

Снятие обвинений? Не смягчение приговора, не сокращение срока или еще какое крючкотворство, ничего в реальности не меняющее, — а самое настоящее помилование? Я снова смогу работать переводчиком и не дергаться каждый раз при виде полиции? Смогу путешествовать, изучать удивительные новые глаголы и найти в конце концов место, где странным, непостижимым образом вдруг почувствую себя дома?

Вот черт. Прошлое никуда не денется, и я бы вряд ли обрадовался, если бы мне сказали, что это не так.

— И кто же ваш босс?

Наши с Лией вопросы прозвучали одновременно, только она спросила: «В чем подвох?»

— Некий заброшенный космический корабль вращается по орбите звезды, цикл жизни которой заканчивается. По мнению наших экспертов, взрыв сверхновой произойдет в течение ближайшего месяца, вероятнее даже, двух недель. Мой босс хочет, чтобы вы забрали с этого корабля некие данные до того, как его уничтожит взрывом.

Легкое и простое задание. До того простое, что непонятно, зачем понадобились трое заключенных и тайный кабинет без камер. Старинные часы тяжело лежали у меня на коленях, громко отсчитывая секунды. Я подцепил ногтем крышку на обратной стороне их корпуса и начал аккуратно ее отжимать.

— У каждого из вас есть опыт работы на погибших кораблях... и обхода таможенного контроля, — добавила Квинт, глядя, как я откручиваю крышку часов. — А профессионализм и секретность — как раз то, что нужно моему боссу.

Внутри оказалось множество колесиков и шестеренок, которые крутились вместе, цепляясь друг за друга, и составляли единый, ровно работающий механизм.

— Зачем же ему нужна такая секретность?

— Данные, которые он хочет получить, носят конфиденциальный характер.

Я вынул из часов одну шестеренку.

— Кто же он такой, что хочет тайно получить засекреченные данные?

— Вас это не должно волновать. Важно то, что он в силах вам помочь.

— И где эта звезда, — спросила Лия, — которая вот-вот взорвется? Хотите, чтобы мы что-то украли? А потом нам еще и это припаяют? Нет, на Марию Нова мы не летим. — Она наставила на Квинт палец, словно дуло пистолета. — Воровать у Посланников... спасибо, но лучше мы сразу вернемся за решетку.

— Факт, — согласился я, — я бы тоже предпочел Посланникам тюремную камеру.

Или иголки под ногти, или любую другую пытку.

Шестеренки, которые я извлек из часов, больно врезались в ладонь.

— Корабль находится в нейтральной зоне, точные координаты знает только мой босс. Кроме вас, там никого не будет.

— Что конкретно мы должны там найти?

— Данные. Подробную информацию получите перед вылетом. Корабль и все необходимые припасы — тоже.

— Припасы! — фыркнула Лия. — Да откуда вы знаете, что нам может понадобиться?

— Вы сами сможете выбрать, что вам нужно. Бюджет практически не ограничен.

— Понадобится быстроходный корабль, — сказал я. Шестеренок набралась уже полная горсть, корпус почти опустел. — Если звезда в нейтральной зоне и у нас меньше четырнадцати дней до того, как она взорвется, долететь нужно за несколько часов. Нужно что-то с новейшим ССД.

Я разжал ладонь, высыпал шестеренки от часов на стол. Они сверкали и звенели, словно монетки.

Сверхсветовой двигатель, или ССД, изобрели совсем недавно, меньше сотни лет назад, как и родственную ему технологию искусственной гравитации. В Республике, где их придумали, ССД были широко распространены и постоянно совершенствовались в процессе гонки вооружений между двумя Системами-Сестрами. Никто не знал, насколько они в ходу во второй системе, Марии Нова. Страшные Посланники — жестокая, злобная раса пришельцев, под гнетом которых веками томилось человечество, — все еще повелевали людьми в Марии Нова. И держали в строгой тайне все, что там происходило. Известно было только, что сами Посланники тоже летают на сверхсветовиках.

Разумеется, новейшие, самые быстроходные корабли стоили очень дорого. Цена некоторых могла превышать денежный эквивалент стоимости какой-нибудь внешней колонии. Вроде Кийстрома, моей родной планеты.

— Получите все необходимое, — повторила Квинт.

Часы больше не тикали, слишком много деталей я из них вынул. В кабинете воцарилась полная тишина. Квинт снова скрестила руки на груди, будто в подтверждение своих слов.

Мы с Лией переглянулись. Бенни все так же отводил взгляд, но мы с ним бок о бок работали целых восемь лет, и мне не нужно было видеть его глаза, чтобы догадаться, о чем он думает.

— Сколько заплатите? — спросил я.

— Пятьсот тысяч терраков, — ответила Квинт.

Столько мог стоить сам корабль. И она предложила эту сумму без малейшей заминки.

— Звезда вот-вот взорвется... Опасное дело, а? — сказала Лия. — Значит, столько, по-вашему, стоят наши жизни? Обхватив спинку стула, она все так же впивалась ногтями в его кожаную обивку. — Что ж, тогда миллион терраков.

Я бросил на стол еще колесико от часов.

— Лично я меньше чем за два даже с кровати не встал бы.

— Получите, — сказала Квинт после небольшой заминки.

— Каждому.

На этот раз пауза была долгой. Такой долгой, что я ожидал услышать «нет».

— Договорились.

Я пальцем подвигал детальки от часов, выкладывая их в ровный ряд. Много у кого в Республике есть такие деньги? Вряд ли.

— Щедрое предложение. Но действительно ли ваш босс настолько платежеспособен?

— Мой босс имеет... огромное влияние в Республике. У него есть средства и полномочия привлечь вас к этой работе. И заплатить за нее столько, сколько обещано.

Значит, ее босс — сенатор. Сколько в Республике всего сенаторов — двадцать пять? Тридцать? А у скольких есть такие деньги?

Я по одной выдвинул шестеренки из ряда: раз, два, три.

— Полагаю, теперь вы понимаете, — добавила Квинт, — почему важна строгая секретность?

— Понимаем, — кивнул я, не поднимая глаз от трех шестеренок, которыми продолжал играться.

— То есть вы готовы принять наше предложение?

— Да, — ответила Лия, — я в деле.

— Я тоже, — добавил Бенни.

— Прекрасно, — кивнула Квинт, хлопнув в ладоши. — Итак, я подготовила небольшой обзор информации о заброшенном корабле и о том...

— Стоп-стоп-стоп! — Я поднял руку, замахал над головой, чуть не задев Квинт по лицу. — Вы забыли спросить меня.

Квинт явно подавила досадливый вздох.



— Вы принимаете наше предложение, мистер Рен? Я поднял на нее взгляд и улыбнулся:

— Нет.

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