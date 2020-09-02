Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2020-го

Всё, скажем лету «прощай»! Издатели постарались сгладить естественную грусть и запланировали на первый осенний месяц выпуск целого вороха занимательных книжек на любой вкус. Отечественной фантастики среди них немало, но зарубежной — причем от известных авторов — гораздо больше. Нам пришлось даже изрядно проредить новинки, иначе список получился бы чересчур объемным. Так что в регулярном дайджесте книжных новинок мы представляем только самые любопытные фантастические книги, которые должны появиться в сентябре.

Научная фантастика

Фрэнк Герберт «Машина бытия»

Фрэнк Герберт — не только автор легендарной «Дюны». На его счету еще несколько ярких романов и рассказов. В сборник вошло полсотни рассказов, причем более половины печатаются на русском впервые.

Что нас ждёт: полный сборник малой прозы знаменитого фантаста.

Юн Ха Ли «Возрождённое орудие»

Пробудившийся в новом теле гениальный полководец-интриган Шуос Джедао понимает, что неведомым образом его сознание «омолодилось» до тех времен, когда боевой генерал был еще неопытным курсантом. И что делать сотрясателю Галактики, если Гекзарх поручает Джедао покорить мятежные провинции, а его боевой опыт ограничивается военными видеоиграми?

Что нас ждёт: третий и финальный роман цикла «Механизмы Империи», нашумевшей военной космооперы.

Марко Клоос «Сроки службы»

Начало XXII века, мир перенаселен до крайности. У таких, как Эндрю Грейсон, есть только две возможности вырваться из нищего мегаполиса — стать колонистом и отправиться осваивать другие планеты или пойти в армию. Эндрю выбирает второй вариант и попадает в настоящий ад…

Что нас ждёт: первый роман цикла «Линия фронта», который считается лучшей военной фантастикой последних лет.

Вадим Панов «Аркада. Эпизод третий. maNika»

То, что недавно казалось фантазией, завтра станет реальностью, а послезавтра — обыденностью. Люди постоянно стремятся к улучшениям и, заполучив управляемые нейрочипами импланты, теряют контроль над процессом. Может ли быть здоровым общество, где разрыв в физических возможностях людей становится все больше? А если добавить к этому страшную эпидемию?

Что нас ждёт: третий роман цикла «Аркада», а в нем — очередной вариант 2029 года, на сей раз в жанре биопанка.

Джеймс Лавгроув «Машина иллюзий»

В надежде подработать команда «Светлячка» прибывает на планету Кентербери. На борт корабля попадает загадочный прибор, под воздействием которого экипаж начинает видеть галлюцинации о счастливой жизни, которая могла бы у них быть. Вскоре оказывается, что у «машины иллюзий» есть смертельно опасный побочный эффект.

Что нас ждёт: третий роман серии «Firefly» из межавторского цикла «Серенити» по мотивам популярного телесериала.

Фриц Лейбер «Корабль отплывает в полночь»

Фриц Лейбер стоял у истоков возрождения героического фэнтези, но также он писал отличную мистику и сатирическую фантастику. В его сборник вошел НФ-роман «Большое время», три повести и 37 рассказов, большая часть которых переведена на русский впервые.

Что нас ждёт: начальный том избранной прозы классика американской фантастики.

Фэнтези

Робин Хобб «Судьба убийцы»

Би, дочь принца Фитца Чивела Видящего, похищена из Ивового леса Слугами Четырех. Фитц полон решимости отомстить Четырем, не только за Би, но и за то, что они истязали Шута. В походе его сопровождают сын Чейда Фитц Виджилант, фаворит Чейда Спарк и друг Би — юный Персеверанс. Их путь пролегает от города Элдерлингов Кельсингры через опасную реку Дождевых Чащоб до острова Пиратов.

Что нас ждёт: заключительный роман трилогии о Фитце и Шуте — объемом под тысячу страниц. Причем это заключительная книга всего объединенного цикла о мире Элдерлингов.

Ричард Морган «Темные ущелья»

Рингил Эскиат, которого считают выродком даже его наниматели, отправляется в далекие края на поиски Подменыша — бессмертного воителя-чародея. Тем временем советница Арчет и Эгар Драконья Погибель ищут разгадку древней тайны, но результат не принесет им ничего, кроме крови и слез. Ведь некоторые секреты скрывают от людских глаз по веской причине…

Что нас ждёт: третий и финальный роман цикла «Страна, достойная своих героев» (кстати, тоже почти в тысячу страниц).

Тим Пауэрс «Последние дни»

Магический властитель Запада, более известный как Король-Рыбак, убит. Его убийца Дженис (точнее, одна из личностей ее расщепленного сознания) сбегает из психбольницы. Тем временем идут поиски наследника Короля — ведь без него Земля обречена на гибель…

Что нас ждёт: заключительный роман «Трилогии Сдвигов», который из-за внушительного объема выйдет в двух томах.

Андрей Белянин «Кицунэ»

Мияко — кицунэ, японская лиса-оборотень. Красотка, отличная хозяйка, умеет петь, танцевать, готовить, наводить порядок в квартире, читать стихи, нравится маме. В остальное время — машет катаной, убивает нечисть, калечит местный криминал, строит бесов, питается чаем или чёрными сердцами злых людей. В общем, сплошной кавай, но проблем от нее…

Что нас ждёт: внецикловый роман юмористического фэнтези на основе японской мифологии.

Гарет Ханрахан «Молитва из сточной канавы»

Три члена Гильдии воров попали в ловушку по вине главы Братства. Молодые воры — бродяга без рода и племени Кари, упырь Крыс и смертельно больной Шпат — втянуты в многовековую войну между древними существами, магами и человечеством.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Наследие Чёрного Железа», темного городского фэнтези.

Марцин А. Гузек «Граница Империи»

Обычно Серая Стража ведёт войну с чернокнижниками и не вмешивается в политику, но однажды Натаниэль Эверсон узнает, что его семья замешана в грязных делах. Так что стражнику придется сделать непростой выбор. Тем временем с Границы надвигается полчище склавян, а ведьмы пророчат прибытие кровавого демона — так что только Серые Плащи могу спасти положение. Как всегда…

Что нас ждёт: второй роман цикла «Орден Серых Плащей» польского автора, герои которого напоминают одновременно римских легионеров и рыцарей Тевтонского ордена.

Мистика и хоррор

Уильям Хьёртсберг «Сердце ангела. Преисподняя ангела»

1959 год. Частный детектив Гарри Ангел получает от таинственного заказчика по имени Луи Цифер поручение найти знаменитого певца Джонни Фаворита. Поначалу расследование кажется легким, но вскоре Ангела втягивает в водоворот убийств, мрачных тайн, оккультизма, жертвоприношений и ритуалов вуду. Жизнь Гарри превращается в кровавый лабиринт, выход из которого обернется для детектива настоящим кошмаром и приведет к столкновению с невероятным злом.

Что нас ждёт: дилогия «Сердце ангела» в одном томе, причем второй роман переводится на русский впервые.

Магический реализм

Бернар Вербер «Ее величество кошка»

Кошка Бастет всерьез полагает, что время людей закончилось и теперь пора взять ответственность за судьбы мира в свои лапы. Она полна решимости перевернуть существующий порядок, и у нее для этого есть возможности. Преграда на ее пути — кот Пифагор, единственный из кошачьих, с кем могут общаться люди благодаря уникальному USB-разъему у него во лбу. Пифагор говорит, что управлять миром и людьми Бастет сможет, когда освоит три вещи — юмор, любовь и искусство. Получится ли у Бастет основать кошачью цивилизацию и наконец установить порядок, при котором люди служат кошкам, не питая иллюзий относительно своей мнимой власти?

Что нас ждёт: внецикловый роман от известного французского писателя.

Бриджет Коллинз «Переплет»

В пыльных мастерских переплётчики высушивают кожу, сшивают листы — и помогают людям забыть. Они слушают их рассказы и слово за словом переносят на бумагу, стирают секреты из памяти, прячут под обложкой. Молодой Эмметт покидает родительский дом, чтобы научиться этому сложному ремеслу. Под присмотром старухи-переплётчицы он создает прекрасные книги с чужими воспоминаниями внутри. Мастерская становится новым домом героя — пока однажды, в комнате, о которой Эмметт не знал, он не находит книгу со своим именем… Теперь он вынужден выбирать между забвением и ужасным, дразнящим обещанием вспомнить.

Что нас ждёт: пугающий и наполненный странной магией роман-притча — история о запретной любви, похороненных секретах и невыразимо тяжелых предательствах.

Детско-юношеская фантастика

Сьюзен Коллинз «Баллада о змеях и певчих птицах»

Наступает утро Жатвы, когда стартуют десятые ежегодные Голодные игры. В Капитолии восемнадцатилетний Кориолан Сноу готовится использовать свою единственную возможность снискать славу и почет. Его некогда могущественная семья переживает трудные времена, и их последняя надежда — что Кориолан станет наставником трибута-победителя. Но ему дают унизительное задание — обучать девушку-трибута из самого бедного Дистрикта-12. Теперь их судьбы тесно сплетены — каждое решение Кориолана приведет либо к удаче, либо к поражению.

Что нас ждёт: приквел цикла «Голодные игры», действие которого разворачивается за 64 года до событий первого романа трилогии, а героем выступит Кориолан Сноу, будущий президент Панема.

Себастьян де Кастелл «Последний трюк»

Келлен и Райхис начинают новую жизнь как защитники молодой королевы. И Келлену, наконец, кажется, что он нашел свое счастье. Но однажды он оказывается втянут в смертельную игру — могущественный маг пытается поймать заклинателя королевы в ловушку и убить его.

Что нас ждёт: шестой и финальный роман цикла «Творец Заклинаний».

Арт-буки, путеводители

Роман Папсуев «Диво Чудное. Том 2»

Второй том красочного альбома «Диво чудное». В нем Роман Папсуев с помощью знаний, доступных лишь профессиональным этнографам, объединил любимые с детства сказки в единый авторский мир — яркий, живой, неповторимый, затягивающий. И не только объединил, но еще и нарисовал.

Что нас ждёт: иллюстрированный альбом, который одновременно играет роль энциклопедии-бестиария.

Мэтт Ваймен «Благие знамения: Превосходное и недвусмысленное руководство по Армагеддону и по сериалу, основанному на знаменитом романе Терри Пратчетта и Нила Геймана»

Полный путеводитель по Армагеддону. Интервью с Нилом Гейманом, обсуждение планов Терри Пратчетта на экранизацию, общение с актерами, интервью со съемочной группой, более 200 закулисных кадров и фотографий, эскизы костюмов и дизайн декораций — всё, что позволило оживить ангела, демона и самого Антихриста.

Что нас ждёт: иллюстрированный артбук по телесериалу «Благие знамения», обязательная книга для поклонников творчества Терри Пратчетта и Нила Геймана.

«Пространство: Искусство и создание сериала The Expanse»

Cотни иллюстраций — концепт-арты и фотографии, сопровождаемые цитатами шоураннеров. Члены съемочной группы, авторы романов, сценаристы и режиссеры говорят о своих идеях, источниках вдохновения, препятствиях, которые они преодолели во время создания сериала «Пространство».

Что нас ждёт: официальный путеводитель по культовому фантастическому ТВ-сериалу.

Нон-фикшен

Уильям Гибсон «Я больше не верю курсиву»

Уильям Гибсон известен прежде всего как романист и автор актуальной научной фантастики. Однако за время своей писательской карьеры он сотрудничал с самыми разными изданиями, которым требовалось его понимание современной культуры. Он писал для Wired, The New York Times Magazine, Rolling Stone и других — о музыке, кино, технологиях, литературе, компьютерах и людях. О том, что находится на грани настоящего и будущего.

Что нас ждёт: сборник статей и эссе, которые ранее никогда не публиковались вместе.