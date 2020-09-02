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    Книги
    #анонс #дайджест

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2020-го

    2 сентября 2020
    Борис Невский
    02.09.2020
    10346
    7 минут на чтение
    #анонс #дайджест
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2020-го 20

    Всё, скажем лету «прощай»! Издатели постарались сгладить естественную грусть и запланировали на первый осенний месяц выпуск целого вороха занимательных книжек на любой вкус. Отечественной фантастики среди них немало, но зарубежной — причем от известных авторов — гораздо больше. Нам пришлось даже изрядно проредить новинки, иначе список получился бы чересчур объемным. Так что в регулярном дайджесте книжных новинок мы представляем только самые любопытные фантастические книги, которые должны появиться в сентябре.

    Научная фантастика

    Фрэнк Герберт «Машина бытия»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2020-го 3

    Фрэнк Герберт — не только автор легендарной «Дюны». На его счету еще несколько ярких романов и рассказов. В сборник вошло полсотни рассказов, причем более половины печатаются на русском впервые.

    Что нас ждёт: полный сборник малой прозы знаменитого фантаста.

    Юн Ха Ли «Возрождённое орудие»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2020-го 4

    Пробудившийся в новом теле гениальный полководец-интриган Шуос Джедао понимает, что неведомым образом его сознание «омолодилось» до тех времен, когда боевой генерал был еще неопытным курсантом. И что делать сотрясателю Галактики, если Гекзарх поручает Джедао покорить мятежные провинции, а его боевой опыт ограничивается военными видеоиграми?

    Что нас ждёт: третий и финальный роман цикла «Механизмы Империи», нашумевшей военной космооперы.

    Марко Клоос «Сроки службы»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2020-го 2

    Начало XXII века, мир перенаселен до крайности. У таких, как Эндрю Грейсон, есть только две возможности вырваться из нищего мегаполиса — стать колонистом и отправиться осваивать другие планеты или пойти в армию. Эндрю выбирает второй вариант и попадает в настоящий ад…

    Что нас ждёт: первый роман цикла «Линия фронта», который считается лучшей военной фантастикой последних лет.

    Вадим Панов «Аркада. Эпизод третий. maNika»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2020-го

    То, что недавно казалось фантазией, завтра станет реальностью, а послезавтра — обыденностью. Люди постоянно стремятся к улучшениям и, заполучив управляемые нейрочипами импланты, теряют контроль над процессом. Может ли быть здоровым общество, где разрыв в физических возможностях людей становится все больше? А если добавить к этому страшную эпидемию?

    Что нас ждёт: третий роман цикла «Аркада», а в нем — очередной вариант 2029 года, на сей раз в жанре биопанка.

    Джеймс Лавгроув «Машина иллюзий»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2020-го 1

    В надежде подработать команда «Светлячка» прибывает на планету Кентербери. На борт корабля попадает загадочный прибор, под воздействием которого экипаж начинает видеть галлюцинации о счастливой жизни, которая могла бы у них быть. Вскоре оказывается, что у «машины иллюзий» есть смертельно опасный побочный эффект.

    Что нас ждёт: третий роман серии «Firefly» из межавторского цикла «Серенити» по мотивам популярного телесериала.

    Фриц Лейбер «Корабль отплывает в полночь»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2020-го 21

    Фриц Лейбер стоял у истоков возрождения героического фэнтези, но также он писал отличную мистику и сатирическую фантастику. В его сборник вошел НФ-роман «Большое время», три повести и 37 рассказов, большая часть которых переведена на русский впервые.

    Что нас ждёт: начальный том избранной прозы классика американской фантастики.

    Фэнтези

    Робин Хобб «Судьба убийцы»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2020-го 9

    Би, дочь принца Фитца Чивела Видящего, похищена из Ивового леса Слугами Четырех. Фитц полон решимости отомстить Четырем, не только за Би, но и за то, что они истязали Шута. В походе его сопровождают сын Чейда Фитц Виджилант, фаворит Чейда Спарк и друг Би — юный Персеверанс. Их путь пролегает от города Элдерлингов Кельсингры через опасную реку Дождевых Чащоб до острова Пиратов.

    Что нас ждёт: заключительный роман трилогии о Фитце и Шуте — объемом под тысячу страниц. Причем это заключительная книга всего объединенного цикла о мире Элдерлингов.

    Ричард Морган «Темные ущелья»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2020-го 8

    Рингил Эскиат, которого считают выродком даже его наниматели, отправляется в далекие края на поиски Подменыша — бессмертного воителя-чародея. Тем временем советница Арчет и Эгар Драконья Погибель ищут разгадку древней тайны, но результат не принесет им ничего, кроме крови и слез. Ведь некоторые секреты скрывают от людских глаз по веской причине…

    Что нас ждёт: третий и финальный роман цикла «Страна, достойная своих героев» (кстати, тоже почти в тысячу страниц).

    Тим Пауэрс «Последние дни»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2020-го 10

    Магический властитель Запада, более известный как Король-Рыбак, убит. Его убийца Дженис (точнее, одна из личностей ее расщепленного сознания) сбегает из психбольницы. Тем временем идут поиски наследника Короля — ведь без него Земля обречена на гибель…

    Что нас ждёт: заключительный роман «Трилогии Сдвигов», который из-за внушительного объема выйдет в двух томах.

    Андрей Белянин «Кицунэ»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2020-го 5

    Мияко — кицунэ, японская лиса-оборотень. Красотка, отличная хозяйка, умеет петь, танцевать, готовить, наводить порядок в квартире, читать стихи, нравится маме. В остальное время — машет катаной, убивает нечисть, калечит местный криминал, строит бесов, питается чаем или чёрными сердцами злых людей. В общем, сплошной кавай, но проблем от нее…

    Что нас ждёт: внецикловый роман юмористического фэнтези на основе японской мифологии.

    Гарет Ханрахан «Молитва из сточной канавы»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2020-го 6

    Три члена Гильдии воров попали в ловушку по вине главы Братства. Молодые воры — бродяга без рода и племени Кари, упырь Крыс и смертельно больной Шпат — втянуты в многовековую войну между древними существами, магами и человечеством.

    Что нас ждёт: первый роман цикла «Наследие Чёрного Железа», темного городского фэнтези.

    Марцин А. Гузек «Граница Империи»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2020-го 7

    Обычно Серая Стража ведёт войну с чернокнижниками и не вмешивается в политику, но однажды Натаниэль Эверсон узнает, что его семья замешана в грязных делах. Так что стражнику придется сделать непростой выбор. Тем временем с Границы надвигается полчище склавян, а ведьмы пророчат прибытие кровавого демона — так что только Серые Плащи могу спасти положение. Как всегда…

    Что нас ждёт: второй роман цикла «Орден Серых Плащей» польского автора, герои которого напоминают одновременно римских легионеров и рыцарей Тевтонского ордена.

    Мистика и хоррор

    Уильям Хьёртсберг «Сердце ангела. Преисподняя ангела»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2020-го 19

    1959 год. Частный детектив Гарри Ангел получает от таинственного заказчика по имени Луи Цифер поручение найти знаменитого певца Джонни Фаворита. Поначалу расследование кажется легким, но вскоре Ангела втягивает в водоворот убийств, мрачных тайн, оккультизма, жертвоприношений и ритуалов вуду. Жизнь Гарри превращается в кровавый лабиринт, выход из которого обернется для детектива настоящим кошмаром и приведет к столкновению с невероятным злом.

    Что нас ждёт: дилогия «Сердце ангела» в одном томе, причем второй роман переводится на русский впервые.

    Магический реализм

    Бернар Вербер «Ее величество кошка»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2020-го 12

    Кошка Бастет всерьез полагает, что время людей закончилось и теперь пора взять ответственность за судьбы мира в свои лапы. Она полна решимости перевернуть существующий порядок, и у нее для этого есть возможности. Преграда на ее пути — кот Пифагор, единственный из кошачьих, с кем могут общаться люди благодаря уникальному USB-разъему у него во лбу. Пифагор говорит, что управлять миром и людьми Бастет сможет, когда освоит три вещи — юмор, любовь и искусство. Получится ли у Бастет основать кошачью цивилизацию и наконец установить порядок, при котором люди служат кошкам, не питая иллюзий относительно своей мнимой власти?

    Что нас ждёт: внецикловый роман от известного французского писателя.

    Бриджет Коллинз «Переплет»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2020-го 13

    В пыльных мастерских переплётчики высушивают кожу, сшивают листы — и помогают людям забыть. Они слушают их рассказы и слово за словом переносят на бумагу, стирают секреты из памяти, прячут под обложкой. Молодой Эмметт покидает родительский дом, чтобы научиться этому сложному ремеслу. Под присмотром старухи-переплётчицы он создает прекрасные книги с чужими воспоминаниями внутри. Мастерская становится новым домом героя — пока однажды, в комнате, о которой Эмметт не знал, он не находит книгу со своим именем… Теперь он вынужден выбирать между забвением и ужасным, дразнящим обещанием вспомнить.

    Что нас ждёт: пугающий и наполненный странной магией роман-притча — история о запретной любви, похороненных секретах и невыразимо тяжелых предательствах.

    Детско-юношеская фантастика

    Сьюзен Коллинз «Баллада о змеях и певчих птицах»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2020-го 17

    Наступает утро Жатвы, когда стартуют десятые ежегодные Голодные игры. В Капитолии восемнадцатилетний Кориолан Сноу готовится использовать свою единственную возможность снискать славу и почет. Его некогда могущественная семья переживает трудные времена, и их последняя надежда — что Кориолан станет наставником трибута-победителя. Но ему дают унизительное задание — обучать девушку-трибута из самого бедного Дистрикта-12. Теперь их судьбы тесно сплетены — каждое решение Кориолана приведет либо к удаче, либо к поражению.

    Что нас ждёт: приквел цикла «Голодные игры», действие которого разворачивается за 64 года до событий первого романа трилогии, а героем выступит Кориолан Сноу, будущий президент Панема.

    Себастьян де Кастелл «Последний трюк»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2020-го 16

    Келлен и Райхис начинают новую жизнь как защитники молодой королевы. И Келлену, наконец, кажется, что он нашел свое счастье. Но однажды он оказывается втянут в смертельную игру — могущественный маг пытается поймать заклинателя королевы в ловушку и убить его.

    Что нас ждёт: шестой и финальный роман цикла «Творец Заклинаний».

    Арт-буки, путеводители

    Роман Папсуев «Диво Чудное. Том 2»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2020-го 15

    Второй том красочного альбома «Диво чудное». В нем Роман Папсуев с помощью знаний, доступных лишь профессиональным этнографам, объединил любимые с детства сказки в единый авторский мир — яркий, живой, неповторимый, затягивающий. И не только объединил, но еще и нарисовал.

    Что нас ждёт: иллюстрированный альбом, который одновременно играет роль энциклопедии-бестиария.

    Мэтт Ваймен «Благие знамения: Превосходное и недвусмысленное руководство по Армагеддону и по сериалу, основанному на знаменитом романе Терри Пратчетта и Нила Геймана»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2020-го 14

    Полный путеводитель по Армагеддону. Интервью с Нилом Гейманом, обсуждение планов Терри Пратчетта на экранизацию, общение с актерами, интервью со съемочной группой, более 200 закулисных кадров и фотографий, эскизы костюмов и дизайн декораций — всё, что позволило оживить ангела, демона и самого Антихриста.

    Что нас ждёт: иллюстрированный артбук по телесериалу «Благие знамения», обязательная книга для поклонников творчества Терри Пратчетта и Нила Геймана.

    «Пространство: Искусство и создание сериала The Expanse»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2020-го 11

    Cотни иллюстраций — концепт-арты и фотографии, сопровождаемые цитатами шоураннеров. Члены съемочной группы, авторы романов, сценаристы и режиссеры говорят о своих идеях, источниках вдохновения, препятствиях, которые они преодолели во время создания сериала «Пространство».

    Что нас ждёт: официальный путеводитель по культовому фантастическому ТВ-сериалу.

    Нон-фикшен

    Уильям Гибсон «Я больше не верю курсиву»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2020-го 18

    Уильям Гибсон известен прежде всего как романист и автор актуальной научной фантастики. Однако за время своей писательской карьеры он сотрудничал с самыми разными изданиями, которым требовалось его понимание современной культуры. Он писал для Wired, The New York Times Magazine, Rolling Stone и других — о музыке, кино, технологиях, литературе, компьютерах и людях. О том, что находится на грани настоящего и будущего.

    Что нас ждёт: сборник статей и эссе, которые ранее никогда не публиковались вместе.

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    Борис Невский
    Автор
    Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

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