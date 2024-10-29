Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2024-го

Тринадцатилетняя Бекка Меллор и её младший брат Джо отправлены на каникулы к дяде, в провинциальный городок — унылую дыру, где современным подросткам делать просто нечего. Там даже интернет нормально не работает! Какой кошмар!
Точнее, Бекка и Джо поначалу так думали, пока не узнали, что в поместье Бауэн Холл, помимо дяди Перси, живут саблезубый тигр, трицератопс и странный парень Уилл, который был соратником самого Робин Гуда. Что неудивительно, ведь дядя — путешественник во времени! И теперь подростков ждёт невероятное путешествие в Древнюю Грецию, где им предстоит сразиться с Минотавром, найти аргонавтов и спасти легендарное золотое руно от рук хронобандита Отто Крюгера.
Что нас ждёт: первая книга цикла подросткового цикла «Охотники во времени».
Издательство, серия: «Эксмо» / «Охотники во времени»