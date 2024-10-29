КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналБлогиподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в ноябре 2024? Мировые премьеры (уж какие есть)
Какие фильмы смотреть в ноябре 2024-го в кино? Фантастика, сказки и просто дичь
Новые фильмы ужасов, которые вы могли пропустить: от инди до Индии
Следуй за кроликом: история создания «Донни Дарко»

Классика

Дэнни Эльфман и его мистическая музыка
Роланд Эммерих: режиссёр-катастрофа
Книги
#дайджест#Что почитать#Джим Батчер#научная фантастика#фэнтези#хоррор (ужасы)
Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2024-го
Борис Невский
6 ноября 13:00
298
8 минут на чтение
Последний осенний месяц — самый унылый и мрачный, а потому неудивительно, что среди книжных новинок немало хоррора, временами довольно жутенького. Да и прочая фантастика достаточно серьёзная: от драматичной НФ о контакте с разумными осьминогами и постапокалиптики с летающими городами до фэнтезийных эпопей разной степени кровавости.  
Среди ноябрьских новинок — книги Грегори Бенфорда и Ларри Нивена, Джима Батчера, Джона Краули, Екатерины Соболь, Рин Чупеко и много кого ещё. О потенциально интересных новинках месяца расскажет наш регулярный дайджест.

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

Грегори Бенфорд, Ларри Нивен

«Корабль-звезда»

Группа землян пытается выжить в Чаше Небес, гигантском искусственном образовании, которое летит неведомо куда. А их товарищи с корабля «Искательница солнц» надеются спасти членов экспедиции. Или их всё же придётся бросить, чтобы вернуться домой, ведь жизненно важные ресурсы на исходе? 

Что нас ждёт: второй том романа-эпопеи «Мир-Вок», гибрида твердой НФ и космической оперы.

Издательство, серия: «АСТ» / «Звёзды научной фантастики»

Рэй Нэйлер

«Гора в море»

В недалёком будущем был обнаружен вид осьминогов, обладающих чем-то похожим на разум. Морской биолог Ха Нгуен пытается наладить контакт с головоногими, а корпорация «Дианима», владеющая правами на регион их обитания, рассчитывает заработать на открытии. Однако контакт может привести к совершенно неожиданному результату…

Что нас ждёт: внецикловый роман, получивший в 2023 году премию журнала «Локус» за лучший дебют.

Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Звёздные короли. Мастера современной фантастики»

Критика Х. Рао

«Небесный город»

Далёкое будущее. После катастрофы, поразившей человечество, прошла уже тысяча лет. Поверхность планеты охвачена гигантскими ураганами, потому люди живут в воздушных городах, а управляют городами Архитекторы — особая каста людей, обладающих тайными знаниями и технологиями. Архитектор Ираван отвечает за воздушный город Накшар, которому грозит серьёзная опасность. Однако Ираван переживает глубокий разлад в отношениях со своей женой-археологом Ахили, что может повлиять и на профессиональные обязанности…

Что нас ждёт: роман на стыке НФ и технофэнтези от писательницы из Индии, которая сейчас живёт в Канаде.

Издательство, серия: «АСТ» / «Хиты зарубежной эпической фэнтези»

ФЭНТЕЗИ

Джим Батчер

«Фурия Первого консула»

Война с насекомовидной цивилизацией-роем подходит к кульминации. Ради победы всем расам нужно забыть о прежних распрях, так что уцелевшие остатки канимов, воинов-волков, переходят на сторону давних неприятелей из человеческой империи Алера. Бастард Первого консула, Тави, ведёт объединённую армию на финальную битву…

Что нас ждёт: шестой и заключительный роман цикла военно-эпического фэнтези «Кодекс Алеры».

Издательство, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фэнтези»

Джон Краули

«Кремень и зеркало»

Хью О’Нил, лорд Севера и любовник королевы, должен укротить Ирландию любой ценой. Однако так выходит, что Хью, вступив в контакт с древним народом полых холмов, невольно становится защитником Зелёного острова.

Что нас ждёт: самостоятельный роман из цикла «Эгипет», гибрид исторического и мифологического фэнтези.

Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fantasy World. Лучшая современная фэнтези»

Каролина Роннефельдт

«Время ветра, время волка»

После ужасов Волчьей ночи, когда границы между Холмогорьем и Страной теней оказались стёрты, квендели как ни в чем не бывало вернулись к подготовке ежегодного Праздника масок, во время которого все кланы съезжаются в столичный город Баумельбург. И напрасно мудрец Одилий призывает квенделей вспомнить древние легенды. Увы, глупцам придется жестоко расплатиться за своё легкомыслие…

Что нас ждёт: второй роман цикла «Квендель» от немецкой писательницы, напоминающий «Хоббита» для взрослых.

Издательство, серия: «АСТ: Mainstream» / «Квендель. Эпическая фэнтези»

Константин Соловьёв

«Канцелярская крыса. Том 2»

Приключения молодого лондонского клерка Гилберта Уинтерблосса, получившего место в канцелярии полинезийского острова Новый Бангор, продолжаются. Гилберта приняли за тайного агента, полковника Уизерса, и впереди у него конфликт с путешественниками во времени и даже встреча с самим Дьяволом.

Что нас ждёт: вторая половина романа из условного цикла «Новый Бангор», авантюрного фэнтези с элементами стимпанка.

Издательство, серия: «АСТ» / «Nova Fiction. Русская городская фэнтези»

Карисса Бродбент

«Убить вампира-завоевателя»

Девушка Силина обладает навыками первоклассного убийцы и входит в Орден Госпожи судьбы. Тем временем на земли людей наступает армия вампиров во главе с безжалостным генералом Атриусом. По заданию ордена Силина становится прорицательницей Атриуса. Постепенно Силина и Атриус сближаются, однако девушка получает приказ убить генерала-вампира…

Что нас ждёт: спин-офф цикла вампирского фэнтези «Короны Ниаксии».

Издательство, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Новая фэнтези»

Ши Лянь Хуанг

«Речные разбойники»

Девушка-воин Линь Чонг обучает солдат императора владению оружием и очень ответственно подходит к своему делу. Но однажды могущественный вельможа разрушает её жизнь, вынуждая искать пристанище среди бандитов Ляншаня. Все эти убийцы, воры, контрабандисты и головорезы мечтают развалить империю.

Что нас ждёт: внецикловый роман, ретеллинг классического китайского произведения «Речные заводи», номинант «Небьюлы» и «Локуса».

Издательство, серия: «АСТ: Mainstream» / «Хиты зарубежной эпической фэнтези»

Ава Райд

«Леди Макбет»

Леди Россиль отправили в дикую Шотландию, чтобы она стала супругой тана Макбета. Россиль красива и умна, к тому же владеет магией, а потому рассчитывает вертеть мужем, как захочет. Однако у тана есть свои секреты…

Что нас ждёт: внецикловый роман, фэнтезийный ретеллинг пьесы Шекспира «Макбет».

Издательство: «Эксмо» / «Лучшие мировые ретеллинги»

МИСТИКА И ХОРРОР

Рин Чупеко

«Девушка из колодца»

Восставшая из мёртвых девушка ходит по городским улицам и охотится на убийц. На убийц детей — подобных тем, кто бросил её тело в колодец триста лет назад. Однажды девушка встречает живого юношу со странными татуировками. И у молодого человека есть страшный секрет…

Что нас ждёт: первый роман одноимённой дилогии, юношеский хоррор филиппинской писательницы, основанный на популярной японской истории о привидениях.

Издательство: «Эксмо: Freedom»

Франческа Заппиа

«Вопль кошки»

Девушка Кэт живёт в Школе, больше напоминающей дом ужасов. Коридоры периодически сжимаются, из умывальников льётся кровь, а некоторые ученики преображаются: одна девочка становится фарфоровой, у мальчика появляется картонная голова, а у самой Кэт вместо лица — маска кошки. Но самые страшные существа в Школе — ученики, которые похожи на людей. Но только внешне…

Что нас ждёт: внецикловый роман, гибрид детективного хоррора и школьной драмы о буллинге.

Издательство: «Азбука», «Азбука-Аттикус»

Элизабет Хэнд

«Бренная любовь»

В викторианской Англии художник Рэдборн Комсток знакомится с прекрасной, но странной девушкой, которая становится его музой…

В Лондоне 1990-х годов критик Дэниел Роулендс ищет потерянные полотна художников-прерафаэлитов, а актёр Валентайн Комсток, потомок Рэдборна, постоянно видит кошмары и чувствует, что сходит с ума… Все эти истории связаны древней мистической тайной.

Что нас ждёт: внецикловый мистический роман, номинант Мифопоэтической премии и Премии Международной гильдии ужаса 2005 года.

Издательство, серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Иная фантастика»

ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

Екатерина Соболь

«Осторожно, двери открываются»

Призрачные двери разрушают Санкт-Петербург — и противостоит этой напасти лишь Стража. Её члены, которых называют трюкачами, обладают редким даром — способностью закрыть волшебную дверь. Но и между стражами может случиться раздор…

Что нас ждёт: первый роман трилогии юношеского фэнтези «Артефакторы» о таинственной Страже Санкт-Петербурга.

Издательство, серия: «Эксмо: Черным-бело» / «Охотники за мирами»

Карл Эшмор

«Золотое Руно»

Тринадцатилетняя Бекка Меллор и её младший брат Джо отправлены на каникулы к дяде, в провинциальный городок — унылую дыру, где современным подросткам делать просто нечего. Там даже интернет нормально не работает! Какой кошмар!

Точнее, Бекка и Джо поначалу так думали, пока не узнали, что в поместье Бауэн Холл, помимо дяди Перси, живут саблезубый тигр, трицератопс и странный парень Уилл, который был соратником самого Робин Гуда. Что неудивительно, ведь дядя — путешественник во времени! И теперь подростков ждёт невероятное путешествие в Древнюю Грецию, где им предстоит сразиться с Минотавром, найти аргонавтов и спасти легендарное золотое руно от рук хронобандита Отто Крюгера.

Что нас ждёт: первая книга цикла подросткового цикла «Охотники во времени».

Издательство, серия: «Эксмо» / «Охотники во времени»

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Борис Невский

Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

#дайджест#Что почитать#Джим Батчер#научная фантастика#фэнтези#хоррор (ужасы)
Рекомендуем
Роберт Хайнлайн. Проповедник без церкви
Как Харлан Эллисон стал классиком, посылая всех на хрен
Не можешь победить — смейся. Памяти Терри Пратчетта
Мир фантастики №252 (ноябрь 2024)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск #15. Лучшее фэнтезийное аниме
1 290 ₽
Купить
Статьи

Книги

Миры за стеной. Детское фэнтези Оксаны Смирновой

Книги

Читаем книгу: Валерио Эванджелисти — Николас Эймерик, инквизитор
Отрывок, в котором Николас Эймерик получает повышение и сталкивается со странью.

Книги

Фэнтези плаща и шпаги: защищайтесь, милорд!
Тысяча фантастических чертей!

Книги

Гурав Моханти «Сыны тьмы». Индийская игра престолов
Фэнтезийная эпопея по мотивам «Махабхараты»

Книги

Лингвистическая фантастика: сила слов и трудности перевода
В начале было слово

Книги

Читаем книгу: Грегори Бенфорд, Ларри Нивен — Корабль-звезда
Отрывок, в котором герои пытаются удрать.

Книги

Кен Лю «Стена Бурь». Иногда конец это только начало
Ориентальная фэнтезийная эпопея с многоточием

Книги

Нейтан Баллингруд «Странность». Железная хватка Красной планеты
Марсианский вестерн

Книги

Фантастические жанры, потерявшие актуальность
Куда делись робинзоны, ковбои и безумные учёные

Книги

Читаем книгу: Екатерина Шитова — Отвергнутая
Отрывок, из которого мы узнаем, почему так опасно шастать по дремучему лесу в ночь на Ивана Купалу.
Показать ещё
Рекомендуем
Что почитать из фантастики? 100 лучших фантастических книг
Мифологическое фэнтези: боги, герои и чудовища со всего света
«Игра престолов» основана на реальных событиях
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты