Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2024-го

Группа землян пытается выжить в Чаше Небес, гигантском искусственном образовании, которое летит неведомо куда. А их товарищи с корабля «Искательница солнц» надеются спасти членов экспедиции. Или их всё же придётся бросить, чтобы вернуться домой, ведь жизненно важные ресурсы на исходе?





Что нас ждёт : второй том романа-эпопеи «Мир-Вок», гибрида твердой НФ и космической оперы.





