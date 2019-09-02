Что почитать? Краткие обзоры книг конца лета 2019

Каждый месяц появляется немало достойных новинок, и не всегда есть возможность подробно рассказать обо всех. Поэтому в дополнение к обстоятельным рецензиям на главные книги месяца мы решили отмечать и другие заметные новинки, только в более сжатом формате.

Таль М. Кляйн «Двойной эффект»

Жанр: ироничный технотриллер Выход оригинала: 2017 Переводчик: А. Грузберг Издательства: «Эксмо», fanzon, 2019 Похоже на: фильм «Обмен телами» (2000) фильм «Шестой день» (2000)

Кратко о книге: ироничный технотриллер, где с юмором рассказывается о серьёзных вещах, а действие разворачивается в достоверно прописанном мире будущего.

В середине XXII века основным способом перемещения на Земле стала телепортация. Её контролирует «Международный транспорт», самый могущественный конгломерат планеты, на которой корпорации фактически заменили государства. И вот однажды компьютерщик Джоэль Байрам, привычно телепортируясь, влип в странную и чертовски опасную ситуацию. После чего вся его жизнь пошла по совершенно новому руслу…

Этот дебютный роман уроженца Израиля, ныне живущего в США, неожиданно стал большим хитом, так что им даже заинтересовался Голливуд — студия Lionsgate купила права на экранизацию, причём с расчётом на франшизу. И неудивительно: уж больно интересное, достоверное и живописное будущее получилось у Кляйна. Такой мир может стать ареной для самых разных сюжетов… Тем более, хотя «Двойной эффект» и совершенно законченная история, завязки на возможное продолжение там есть.

Однако колоритный мир с бороздящими небо грузовым дронами, вездесущими нанитами и пытающимися освоить человеческий юмор ИскИнами — далеко не единственный плюс романа. Хорош главный герой — хитрый, остроумный и находчивый «засольщик»: так называют компьютерных специалистов, которые учат ИИ вести себя более человечно. Достойно смотрятся и несколько других основных персонажей. Автор постарался привнести в текст элемент подлинной научности, причём благодаря ироничному стилю наукообразие не оборачивается занудством. Перевод, кстати, тоже не подкачал. Есть в романе и толика философских размышлений о неоднозначной роли новых технологий в развитии общества и ответственности тех, кто эти технологии создаёт и продвигает. Есть и увлекательный авантюрный сюжет — преамбулу о мире, его особенностях и технологиях довольно быстро сменяет вереница опасных приключений и хитроумных интриг.

Конечно, не обошлось и без недостатков. При всей увлекательности довольно быстро начинает проглядывает вторичность, связанная с основным твистом. При чтении в первую очередь вспоминается «Шестой день» — фильм с Арнольдом Шварценеггером почти двадцатилетней давности. Держа в уме некоторые его подробности, развязку этого романа угадать нетрудно.

Впрочем, в современной фантастике измыслить совершенно оригинальный сюжет, пожалуй, уже невозможно. И автор «Двойного эффекта» очень умело сложил придуманные другими фрагменты, скрепив их ироничным стилем в лучших традициях Дугласа Адамса. Получился очень качественный технотриллер, который по праву можно отнести к жемчужинам этого фантастического направления.

Стоит ли читать: любителям юмора, находчивых героев и относительно оптимистичного взгляда на будущее — вполне.

Алекс Белл «Клуб исследователей полярных медведей»

Жанр: детское приключенческое фэнтези Выход оригинала: 2017 Художник: Томислав Томич Переводчик: Т. Голубева Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2019 Похоже на: Филип Пулман «Северное сияние» фильм «Приключения Тинтина: Тайна Единорога» (2011)

детская версия «Северного сияния». Очень уютное и увлекательное детское фэнтези про девочку, которой неинтересно быть принцессой.

Двенадцатилетняя Стелла Старфлэйк Перл, вместо того чтобы отправиться в пансион благородных девиц, вступает в Клуб исследователей полярных медведей. Вместе со своим приёмным отцом Феликсом, который нашёл её совсем крохой в снежной пустыне, Стелла будет изучать далёкую Исландию с надеждой достичь самого края Страны вечных льдов. Ну а какая же экспедиция без невероятных открытий и опасных приключений?

Буквально с первых страниц не отпускает чувство дежа вю. И псевдовикторианский мир, и не желающая вписываться в общепринятые рамки девочка-непоседа, и окружающие её учёные мужи, и опасная экспедиция в северные широты… В общем, «Северное сияние» (или «Золотой компас») Филипа Пулмана, дубль два. Однако скоро становится понятно, что Белл позаимствовал у своего более именитого коллеги только антураж. Несмотря на опасности, которые поджидают героев по ходу странствий, «Клуб», в отличие от книги Пулмана, просто детская сказка. Увлекательная, милая, забавная, по-хорошему поучительная и очень уютная. И вдобавок красиво оформленная — с множеством иллюстраций, в рельефной обложке с золотым тиснением.

В «сказочности» нет ничего плохого: автор сознательно писал книгу с прицелом на детскую аудиторию и прекрасно справился со своей задачей. Помимо прочего, радуют герои — особенно Стелла, которая на удивление быстро учится на своих и чужих ошибках. Вполне достойный пример для её сверстников, да и не только.

Стоит ли читать: детям до 12, а также их родителям, — определённо. Ну и взрослые, которым хочется ощутить вкус ностальгии, тоже могут попробовать.

Лори Форест «Чёрная Ведьма»

Жанр: юношеское фэнтези, триллер Выход оригинала: 2017 Переводчик: В. Гордиенко Издательство: «Робинс», 2019 Похоже на: Стефани Майер, цикл «Сумерки» Робин Хобб, цикл о Видящих

юношеское фэнтези с магией, любовными переживаниями, интригами и довольно жёстким взглядом на актуальные проблемы.

Эллорен — внучка самой могущественной чародейки в истории Гарднерии, где превыше всего ценятся магия и происхождение. Однако юная девушка вроде бы полностью лишена волшебного дара, поэтому с радостью отправляется в университет, чтобы выучиться на аптекаря. Но у её амбициозной тётки, члена Совета магов, другие планы: она собирается выдать Эллорен замуж за влиятельного человека. Девушка оказывается вовлечена в политические интриги, и вскоре ей поневоле придётся выбрать сторону в серьёзном конфликте…

Этот роман, на первый взгляд довольно шаблонный, имел неожиданный успех (права проданы в десяток стран, включая Китай), был номинирован на несколько «народных» премий, присуждаемых читателями, и вызвал горячую дискуссию в интернете. Причём сначала книгу очень хвалили, а потом столь же рьяно начали ругать, обвиняя автора в расизме.

На самом деле книга, конечно же, антирасистская. В ней показан мир, где разные народы формально более-менее равноправны, однако за красивыми словами кроется довольно мерзкое общество, построенное на утончённом лицемерии и откровенной лжи. И героине — сильной духом, умной, но порядком наивной, — предстоит на собственном горьком опыте узнать истинную цену аристократического блеска. А ещё обрести настоящих друзей и, конечно же, найти довольно неожиданную любовь.

В общем, книга неглупая и занимательная. Хотя не лишённая недостатков — иногда кажется, будто Форест сама точно не определилась, что она пишет: жёсткий социальный триллер с аллюзиями на современность или молодёжный лавбургер в духе «Сумерек». Возможно, вторая книга окажется более цельной.

Стоит ли читать: поклонникам (и особенно поклонницам) подросткового фэнтези с гордыми и сильными героинями — вполне.

Гийом Прево «Последний дар жреца»

Жанр: хроноопера, криптоистория Выход оригинала: 2006 Переводчик: И. Филиппова Издательство: «КомпасГид», 2019 Похоже на: Дэн Браун «Код да Винчи» Кэтрин Куртц, Дебора Харрис «Адепт»

Подростковая хроноопера, напоминающая дополнение к учебнику истории. Очень познавательная, хоть и с невнятным сюжетом.

Юный Сэм Фолкнер в тревоге: его отец, торговец редкими книгами, пропал без следа. В отцовской лавке мальчик находит потайную комнату, где стоит каменная стела, возле которой валяется старинная монетка. И, приложив её к камню, подросток неожиданно переносится в далёкое прошлое. Так начинаются его невероятные приключения.

Больше всего эффектно оформленный роман французского писателя напоминает художественное дополнение к учебнику истории. Главный герой невероятным образом путешествует по разным временам, оказываясь то в Британии эпохи викингов, то в средневековой Фландрии, то в Египте фараонов… И каждый раз, кроме мистических происшествий и опасных приключений героя, читатель получает довольно подробный и живописный рассказ о тех временах, куда переносится Сэм. Причём автор, профессиональный историк, делает акцент на разных мелочах, о которых в школьных учебниках упоминается мельком или не упоминается вовсе. Мы узнаём, например, как жили подмастерья средневековых гильдий, обитатели монастырей, строители древнеегипетских пирамид: в сюжет встроено множество колоритных подробностей об их быте.

Что до самого сюжета, он тут несколько сумбурный и несёт отчётливую печать криптоистории. Это роман о тайных обществах, которые корректируют окружающий мир из благих побуждений или корысти ради, — что-то вроде Дэна Брауна для подростков, только с путешествиями во времени.

Стоит ли читать: годится как увлекательное дополнение к школьному учебнику. Ну, или как пособие для начинающего попаданца.

Крис Ридделл, Пол Стюарт «Возвращение Изумрудного Черепа»

Жанр: детский триллер Выход оригинала: 2008 Переводчик: К. Османова Издательство: АСТ, 2019 Похоже на: Уильям Голдинг «Повелитель мух» Терри Пратчетт «Финт»

«Повелитель мух» для самых маленьких. Детская страшилка, которая зачем-то маскируется под подростковый триллер.

Тик-такер (особый тип курьеров) Барнаби Граймс доставил директору Грассингтон-Холла, интерната для юных джентльменов, посылку с древним артефактом. Это привело к невероятным последствиям — и для некоторых обитателей школы они стали фатальными.

Второй роман цикла о лихом подростке-курьере, который живёт в городе, похожем на викторианский Лондон, производит странное впечатление. С одной стороны, все компоненты качественной подростковой авантюры на месте. Мир в духе стимпанка, отважный герой-пройдоха, экзотический антураж, явные отсылки к классике. Плюс отличные иллюстрации Криса Ридделла. А с другой, несмотря на несколько смертей второстепенных персонажей и элементы мрачного триллера, общее впечатление совершенно детское. И это при том, что герои далеко не дети: и самому Барнаби лет шестнадцать, и ученики Грассингтон-Холла в основном подростки. Но реагируют они на всё происходящее словно дети малые. И даже взрослые учителя ведут себя совершенно по-ребячески.

Магистральный сюжет опирается на классический роман «Повелитель мух», книгу о школьниках-аристократах, которые в экстремальных условиях превратились в шайку кровожадных дикарей. Однако версия Стюарта очень поверхностна — даже как чисто авантюрная история. Особенно разочаровывает финал: зачем автор усердно пугал читателя на протяжении всей книги — чтобы с такой лёгкостью всё разрулить?

Стоит ли читать: для десятилетних любителей попугаться, рассказывая друзьям страшные истории. Кстати, а такие ещё остались?