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    #научная фантастика

    Фриц Лейбер «Корабль отплывает в полночь»: фантастика одного из отцов героического фэнтези

    25 ноября 2020
    Ирина Нечаева
    25.11.2020
    12709
    3 минуты на чтение
    #научная фантастика

    Хотя Фриц Лейбер (1910–1992) известен в первую очередь как автор фэнтези, а также считается одним из основателей жанра «меча и магии» (и современного хоррора), его сборник «Корабль отплывает в полночь» состоит из рассказов и повестей, максимально приближённых к научной фантастике. Многие из них никогда раньше не публиковались на русском, другие вышли в новых (хороших!) переводах, третьи давно знакомы нескольким поколениям читателей, но все по-своему интересны и достойны прочтения.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2020-го 21

    Fritz Leiber Jr.
    The Ship Sails at Midnight
    Сборник повестей и рассказов
    Жанр: научная фантастика
    Выход оригинала: 1944–1979
    Переводчики: Е. Видре, Н. Машкина, С. Славгородский и другие
    Издательство: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2020
    Серия: «Мир фантастики»
    800 стр., 3000 экз.
    Похоже на:
    любой сборник американской фантастики, изданный в СССР до 1988 года
    Рэй Брэдбери «Марсианские хроники»

    Имя Фрица Ройтера Лейбера-младшего стоит в одном ряду с именами Айзека Азимова, Клиффорда Саймака, Рэя Брэдбери, Роберта Хайнлайна. Лейбер был лауреатом множества литературных премий, корифеем нескольких жанров (а ещё актёром, поэтом, драматургом, шахматистом и страстным кошатником). Сейчас его помнят исключительно как автора героического фэнтези, а всё остальное его творчество известно скорее литературоведам, чем широкому кругу читателей. Тем интереснее этому широкому кругу будет познакомиться с другими аспектами творчества Лейбера — тем более что после «Корабля…» издатели обещали выпустить второй том избранной прозы автора, на сей раз мистической.

    Совсем уж твёрдой НФ в этом сборнике нет. Ближе всего к ней «Ведро воздуха» — история о том, как неизвестная комета «сдёрнула» Землю с орбиты, и вся атмосфера планеты замёрзла. Этот короткий рассказ — целый гимн человечеству, стремящемуся выжить любой ценой. «Попробуй изменить прошлое» рассматривает классические вопросы о путешествиях во времени: на что готова пойти вселенная, чтобы не допустить хронопарадокса? А вот «Окопы Марса», хоть и обладают внешними признаками НФ, на самом деле рассказывают, конечно, о Второй мировой войне. Кстати, рассказ этот очень морализаторский и довольно слабый по сравнению с другими.

    Вообще мистика и фэнтези Фрицу Лейберу была явно ближе научной фантастики: он сам признавался, что, когда героическое фэнтези утратило популярность, он переработал многие фэнтезийные заготовки и сюжеты в фантастические. Взять хотя бы рассказ «Брошу-ка я кости», публиковавшийся десятки раз и удостоенный «Хьюго» и «Небьюлы», — об игре в кости с дьяволом (или нет). Зачем такому средневековому сюжету столько «космических» метафор?

    Всего в сборнике сорок два произведения, от таинственных бессюжетных виньеток («А я пойду дальше») до приключенческих повестей («Необъятное время»). Фриц Лейбер то и дело возвращается к одним и тем же темам — человеческой смертности, нацизму, дьяволу, но при этом никогда не повторяется. Это непростой писатель даже на уровне языка, но очень многогранный и глубокий.

    Какими бы разными ни были читатели, каждый из них наверняка сочтёт шедевром хотя бы одно из этих сорока двух произведений. Каждому своё.

    Итог: Нил Гейман сравнил рассказы Лейбера с хорошим односолодовым виски — якобы они оставляют в памяти такое же долгое послевкусие и вызывают эмоциональный отклик, который остаётся с человеком ещё очень, очень долго. Сравнение можно продолжать, ведь очень многим людям виски не по вкусу. Кому-то рассказы покажутся слишком резкими, слишком мягкими или слишком сложными — всё-таки Фриц Лейбер полностью принадлежит двадцатому веку со всеми его недостатками. Но многие, очень многие его оценят.

    Фафхрд и Серый Мышелов

    Несмотря на то что Фриц Лейбер писал едва ли не во всех фантастических жанрах, прославился он в первую очередь фэнтези-циклом о варваре-северянине Фафхрде и ловком мошеннике по кличке Серый Мышелов. Это классика героического фэнтези, во многом определившая облик жанра. Парочка друзей путешествует по миру Нивон, сердце которого — великий город Ланкмар, и за деньги берётся за всё что угодно, включая спасение этого самого мира. Между прочим, именно Ланкмар стал источником вдохновения для пратчеттовского Анк-Морпорка. А ещё Фриц Лейбер придумал сам термин «меч и магия» — через тридцать с лишним лет после выхода первого произведения в этом жанре, «Царства теней» Роберта Говарда.

    Гаммич и сам знал, что он — суперкотенок, с ай-кью около ста шестидесяти. Конечно, он не умел говорить. Но каждому известно, что тесты, основанные на способности говорить, крайне односторонни. Кроме того, он непременно заговорит, надо только усадить его за стол и налить ему кофе. Ашшурбанипал и Клеопатра ели конину из мисок на полу и не умели говорить. Малыш пил молоко из бутылочки, лежа в кроватке, и не умел говорить. Сестренка сидела за столом, но ей не наливали кофе, и она не умела говорить. Отец и мать (которым Гаммич дал прозвища Старый Конь и КисКис) сидели за столом, наливали друг другу кофе и умели говорить. Че тэ дэ

    «Пространство-время для прыгунов»

    Фриц Лейбер «Корабль отплывает в полночь»: фантастика одного из отцов героического фэнтези
    Фриц Лейбер «Корабль отплывает в полночь»
    Стоит ли читать?
    Всем поклонникам старой доброй фантастики — однозначно.
    Удачно
    устойчивый блеск золотого века фантастики
    отличные переводы
    многообразие
    Неудачно
    кто-то сочтет, что Фриц Лейбер устарел
    9
    Отлично

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    Ирина Нечаева
    Переводчик книг и локализатор игр, читатель и писатель, а в свободное время — матрос на больших парусниках. Знает миллион фактов, что очень помогает во всём вышеперечисленном.

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