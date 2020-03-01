24 февраля компания Lucasfilm провела презентацию совершенно секретного проекта Luminous («Светоносный»), впервые анонсированного в 2019 году на Celebration Chicago. Оказалось, что «Светоносный» — это шифр, за которым скрывается новый печатный проект «Расцвет Республики» (High Republic). В его рамках все основные издатели печатной продукции по «Звёздным войнам» выпустят серию взаимосвязанных романов и комиксов.

Рыцари Круглого стола против космических викингов

Проект открывает новую главу в истории далёкой-далёкой галактики и знакомит читателей с новой неизведанной эпохой. Действие цикла развернётся примерно за 200 лет до событий «Скрытой угрозы», во времена мира и благополучия. Орден джедаев на пике могущества, Республика активно расширяется. Отсюда и название High Republic — «расцвет», или «зенит», Старой Республики (создатели, по всей видимости, проводят параллели с Высоким Средневековьем). Впрочем, контрабандисты и прочие преступники тоже чувствуют себя как дома по всей галактике.

«Это золотой век джедаев, а также время галактической экспансии во Внешнее кольцо. Так что ждите историй об исследованиях галактики, встречах с новыми культурами и о настоящей жизни первопроходцев галактического пограничья». Джеймс Во, вице-президент Lucasfilm по контенту и член Сюжетной группы

Однако всё хорошее рано или поздно подходит к концу. Вот и мирное существование Республики рушится после катастрофы, известной как Великое Бедствие. Авторы проекта пока не распространяются о причинах и характере катаклизма, но намекают, что для устранения его последствий понадобятся совместные усилия многих джедаев. «Расцвет Республики» — это истории в первую очередь о джедаях, об их подвигах и приключениях. Креативный директор печатного направления Lucasfilm Майкл Сиглейн даже сравнил членов Ордена с Рыцарями Круглого стола из легенд о короле Артуре.

«Расцвет Республики покажет нам джедаев такими, какими мы всегда хотели их видеть, — настоящими хранителями мира и справедливости». Майкл Сиглейн

Однако настоящая история немыслима без конфликта, а для него нужна вторая сторона. В далёкой-далёкой галактике говорят: стоит случиться большой беде, как тут же найдутся тёмные силы, для которых она обернется большими возможностями…. Этими тёмными силами станет группа космических мародёров, известных как нигилы (nihils — в оригинале произносится как «найлы»). И если джедаев сравнивают с Рыцарями Круглого стола, то нигилы, по словам авторов проекта, — это галактические викинги, космические панки, кочевники в духе «Дороги ярости». Представьте, что Сид Вишес из группы Sex Pistols прожил достаточно долго, чтобы захватить галактику. Девиз нигилов: «Деньги с собой в могилу не заберёшь. Лучше отдай нам!»

Кто будет создавать звёзды

Идея «Расцвета Республики» принадлежит Майклу Сиглейну, который задумал собрать в одном проекте всех издателей печатной продукции по «Звёздным войнам» и звёздную (в его понимании) команду авторов.

За месяц до анонса владелец сайта Making Star Wars Джейсон Уорд написал, что «Светоносный» будет мультимедийным проектом и, помимо книг и комиксов, нас ждут ещё игры и фильмы. Но на презентации Сиглейн подчеркнул, что «Расцвет Республики» именно печатный проект. Он никак не пересекается ни с одним из находящихся в разработке фильмов по «Звёздным войнам». Впрочем, Сиглейн не исключил, что если проект окажется успешным, то в будущем может выйти за рамки книг и комиксов.

Сейчас над историями из «Расцвета Республики» работает пять авторов: Джастина Айрлэнд («Искра Сопротивления»), Клаудия Грей («Потерянные звезды», «Учитель и ученик»), Чарльз Соул («По Дэмерон», «Дарт Вейдер: Тёмный повелитель ситхов»), Дэниел Хосе Олдер («Последний выстрел») и Кэван Скотт («Дуку: Потерянный джедай», серия комиксов «Байки из замка Вейдера»).

Состав довольно разношёрстный. Клаудия Грей — объективно один из лучших авторов, пришедших в «Звёздные войны» за последние годы. Её «Потерянные звёзды» — серьезный, трогательный, эмоциональный и глубокий подростковый роман. Он идеально передаёт атмосферу далёкой-далёкой галактики и при этом рассказывает абсолютно самостоятельную историю. Её же «Учитель и ученик» проливает свет на непростые взаимоотношения Квай-Гона и Оби-Вана.

Чарльза Соула называют лучшим из тех, кто сейчас работает над комиксами по «Звёздным войнам», а Кэван Скотт сочинил добротный аудиоспектакль о молодости графа Дуку. А вот Дэниел Хосе Олдер и Джастина Айрлэнд больше известны активной политической позицией и борьбой за права этнических меньшинств, чем творчеством. Именно Олдеру мы обязаны тем, что Всемирная премия фэнтези вместо бюста Говарда Лавкрафта теперь выглядит как статуэтка дерева под луной. При этом его роман «Последний шанс» о Хане Соло и Лэндо получился откровенно неудачным.

Авторы вспоминают, что впервые встретились для обсуждения Расцвета Республики» в сентябре 2018 года на ранчо «Скайуокер», где провели несколько дней за просмотром Оригинальной трилогии в мозговых штурмах с участием Сюжетной группы и руководителей печатного направления Lucasfilm. По словам писателей, за полтора года они дважды выбирались на ранчо, а в остальное время регулярно держат связь в общем Slack-чате.

Чего боятся джедаи

«Расцвет Республики» с самого начала планировали посвятить джедаям, а источником вдохновения послужила фраза Оби-Вана из «Новой надежды»: «Тысячи поколений рыцари-джедаи были хранителями мира и справедливости в Старой Республике». Но по-настоящему концепция стала складываться, когда Кэван Скотт озадачил коллег вопросом: «Чего боятся джедаи?»

По словам Майкла Сиглейна, «Расцвет Республики» — многолетний проект, который будет состоять из нескольких фаз, или подсерий. Первая фаза получила подзаголовок «Свет джедаев». В неё войдут несколько книг и комиксов, часть из которых станет доступна публике на конвенте Star Wars Celebration 2020 в Анахайме в конце августа.

Новую серию откроет рассчитанный на взрослую аудиторию роман Чарльза Соула «Свет джедаев», который поступит в продажу 25 августа. Книга подробно расскажет о Великом Бедствии и о попытках джедаев справиться с его последствиями. Соул поведал, что главными героями книги станут несколько джедаев, в том числе абсолютно чудесный вуки Берриэга Эгаберри и девушка по имени Авар Крисс. А ещё один из героев ощущает Силу как песню.

13 октября поступит в продажу подростковый роман Клаудии Грей «Во тьму». По её словам, источником вдохновения для книги послужила идея «запихнуть актёра Мэттью Макконахи на космический корабль» («Интерстеллар», ты ли это?). Главный герой, падаван Рит Сайлас, предпочёл бы читать о приключениях джедаев в архивах на Корусанте, а не участвовать в них. Но, когда его отправляют на задворки галактики, Сайлас вынужден подчиниться воле Совета. А затем корабль, на котором он летит, выдергивает из гиперпространства бедствие общегалактического масштаба, и Рит оказывается в центре происходящего. Джедаи и их спутники пытаются укрыться на заброшенной, на первый взгляд, космической станции. Но на борту начинают твориться странные вещи, а попытки докопаться до истины могут кончиться трагедией.

8 сентября выйдет детский роман Джастины Айрлэнд «Тест на смелость». Главную героиню книги, шестнадцатилетнюю Вернестру Ро, только что посвятили в джедаи, и девушка пытается справиться со свалившейся на неё ответственностью. Когда корабль с ней на борту выдёргивает из гиперпространства всё та же катастрофа, Вернестра, её юный падаван, а также дерзкий мальчишка, помешанный на технике, и сын посла застревают на покрытой джунглями планете. Чтобы уцелеть в полном опасностей чужом мире, эта четвёрка должна научиться работать вместе.

Кэван Скотт напишет сценарий для серии комиксов «Расцвет Республики». Действие развернётся на борту станции-маяка «Звёздный свет», базы джедаев и их отправной точки для операций на галактическом фронтире. Скотт с энтузиазмом рассказывает, что, хотя мы уже не раз видели, как джедаи действуют сольно или в связке «учитель и ученик», «Расцвет Республики» впервые покажет нам группу джедаев с разным опытом, которые действуют как единая команда.

Кроме того, серия сделает акцент на приключениях ещё одного новоиспечённого джедая — многообещающей девушки Кив Треннис, которая не верит в собственные таланты, тем более рядом с живыми легендами Ордена. Команду станции поджидают большие неприятности: Великое Бедствие и нашествие нигилов.

И, наконец, Дэниел Хосе Олдер выступит сценаристом серии «Расцвет Республики: Приключения» от издательства IDW. Её главными героями станут два друга, девушка Лула Талисола и зайгеррианец Фарзала, которые идут к цели диаметрально противоположными путями.

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«Расцвет Республики» пока что оставляет двойственные впечатления. С одной стороны, он выглядит как попытка Lucasfilm заново открыть для себя «Рыцарей Старой Республики», а Айрлэнд и Олдер среди авторов совсем не радуют (спасибо, хоть Чака Вендига не позвали).

С другой стороны, хорошо, что Lucasfilm после пятилетнего доения эпохи Оригинальной трилогии наконец-то рискнула окунуться в новую эру. А Грей, Скотт и Соул уже зарекомендовали себя отменными рассказчиками, прекрасно понимающими далёкую-далёкую галактику.