Возвращение Трауна, падение Дуку и новая надежда Леи: Путеводитель по книжным «Звёздным войнам» 2019 года

Возрадуйтесь, фанаты «Звёздных войн» и любители развлекательной фантастической литературы: 2019 год для ЗВ-франшизы стал особенно урожайным. Свежие романы и повести ожидаются чуть ли не каждый месяц — на любой вкус и возраст, от приквела «Скрытой угрозы» до продолжения «Последних джедаев»: про любовь, войну, политику и, конечно же, приключения. На конвенте Star Wars Celebration Chicago корреспондент МирФ узнал от писателей и редакторов Lucasfilm Publishing подробности о книжных релизах далёкой-далёкой галактики на ближайший год — как недавно вышедших, так и тех, что только готовятся к выходу.

Тень королевы (Queen’s Shadow)

Автор: Э. К. Джонстон («Асока»)

Дата выхода: 5 марта 2019

О чём: Подростковый роман с политическими интригами для поклонников «Скрытой угрозы» и «Атаки клонов». Защитив родную планету Набу от вторжения Торговой Федерации, юная королева Падме Амидала слагает полномочия. Но что ждёт её в будущем? По предложению нового монарха она становится представителем Набу в Сенате Республики, где девушку на каждом шагу поджидают интриги и непростые моральные дилеммы. Параллельно события показаны с точки зрения верных телохранительниц-двойников Падме: им также приходится адаптироваться к новой жизни и выходить из тени экс-королевы.

Слово творца:

Группа четырнадцатилетних девчонок снова и снова обводит врагов вокруг пальца. Всё потому, что они а) умны; б) обманывают ожидания других людей. Когда Падме появляется в своём роскошно-нелепом одеянии, все думают: ну, это наверняка марионетка, настоящий правитель не станет так наряжаться. И вот они уже говорят в её присутствии более откровенно, давая Падме и её служанкам преимущество. Девчонки вместе создают этот специфический королевский образ, чтобы спасти свою планету и руководить ей. Мне кажется, в наши дни это очень реалистичный сценарий.

Смотрите также «Тень королевы»: что мы узнали из новой книги про Падме Книга Э. К. Джонсон объясняет, почему маму Энакина так и не выкупили, описывает, как Падме боролась с Палпатином и менялась местами со служанками, и возвращает кое-что из старого канона.

Учитель и ученик (Master and Apprentice)

Автор: Клаудия Грей («Потерянные звезды», «Голос крови»)

Дата выхода: 16 апреля 2019

О чем: Роман-приквел Эпизода I, где рассказано о ранних годах ученичества Оби-Вана Кеноби и о том, почему его наставник Квай-Гон отказался вступать в Совет джедаев. Накануне нового задания — помочь коллеге-джедаю разрешить политический кризис на отдалённой планете — отношения между мастером и падаваном накалены до предела. Превыше всего они бояться разочаровать друг друга, но в то же время их характеры и отношение к жизни, Силе и правилам Ордена различаются самым кардинальным образом. Через что пришлось пройти Квай-Гону и Оби-Вану, чтобы научиться доверять друг другу?

Слово творца:

Работая над книгой, я каждый раз стараюсь для себя определить: чем эта история важна для ЗВ-вселенной? Я хочу, чтобы читатели чувствовали, что мои романы были им необходимы для лучшего понимания этого мира. В чем ключевое значение событий, которые я описываю? Как они меняют жизнь героев — даже если это и не центральная линия сюжета? Как только я отвечаю на эти вопросы, остальные элементы мозаики складываются сами собой.

Дуку: Павший джедай (Dooku: Jedi Lost)

Автор: Кэван Скотт (цикл «Приключения в Диком Космосе»)

Дата выхода: 30 апреля 2019

О чем: Эксперимент! Роман, написанный специально для аудиоформата и разыгранный целым составом актёров озвучки. Биография одного из самых скрытных и трагичных злодеев «Звездных войн», графа Дуку, от самого детства до перехода на Тёмную сторону Силы. Аудиокнига также раскроет отношения Дуку с безжалостной убийцей Асажж Вентресс, таинственным магистром Сайфо-Диасом и, конечно же, с его собственными учителем и учеником: Йодой и Квай-Гоном. Кстати, Кэван Скотт регулярно сверял свои наработки с романом Клаудии Грей, так что между их произведениями можно будет найти немало перекличек.

Слово творца:

Не забывайте, Дуку не одно десятилетие оставался джедаем, его многие уважали как мастера. И мы очень долго пытались понять: почему он покинул Орден, как пришёл к этому решению? Вот, к примеру, жизнь Энакина Скайуокера предопределена тем, что он — Избранный; он этим недоволен и в то же время пытается соответствовать чужим ожиданиям. А Дуку с самого начала хочет быть Избранным. Он уверен, что заслуживает быть Избранным! И это рождает в его душе конфликт: Дуку хочет стать лучшим джедаем в истории — но понимает, что это не очень-то по-джедайски.

Эскадрилья «Алфавит» (Alphabet Squadron)

Автор: Александр Фрид (новеллизация «Изгоя-один», «Battlefront: Сумеречная рота»)

Дата выхода: 11 июня 2019

О чем: Первая часть военно-приключенческой трилогии в лучших традициях Майкла Стэкпола. Империя доживает последние дни. Генерал Гера Синдулла (персонаж мультсериала «Повстанцы») собирает спецотряд из пяти разношёрстных пилотов под руководством перебежчицы Ирики Куэлл. Каждый из членов эскадрильи предпочитает истребитель определённого типа (А-Крыл, U-Крыл и прочие), что и даёт им прозвание «Алфавит». Их миссия — найти и уничтожить «Теневое звено», неуловимую группу имперских асов, которые угрожают Новой Республике.

Внимание, кроссовер: события с точки зрения «Теневого звена» будут показаны в комиксе Marvel «СИД-Истребитель»!

Слово творца:

Раньше всё было просто: у персонажей хватало причин ненавидеть Империю и сражаться на стороне Восстания. Но вот Альянс уже на грани победы, и внезапно возникает много неудобных вопросов. У всех свои ожидания и представления о будущем — а кто-то вообще до сих пор о нем не задумывался. Своевольные пилоты из плохо организованного, хаотичного сопротивления вдруг оказываются частью настоящей галактической армии, где царят правила и бюрократия. Бойцам Восстания приходится менять свои жизни, и для многих членов эскадрильи «Алфавит» этот процесс будет чрезвычайно болезненным.

Траун: Измена (Thrawn: Treason)

Автор: Тимоти Зан («Траун», «Негодяи»)

Дата выхода: 23 июля 2019

О чем: Финал канонической трилогии о возвышении гениального синекожего гранд-адмирала Империи. На сей раз Траун оказывается в центре политической борьбы между директором Кренником и гранд-моффом Таркином — их проект Звезды смерти вот-вот перевернёт баланс сил в Галактике. Тем временем протеже Трауна, молодой офицер Илай Ванто, возвращается из космоса чиссов, чтобы предупредить своего друга и наставника о новой угрозе. Гранд-адмиралу предстоит непростой, смертельно опасный выбор между интересами Империи и своей родины.

Слово творца:

Самое сложное [при создании новых книг о Трауне] — придумать, в каких битвах он окажется, какие проблемы будет решать. Проработать логику и тактику. Траун постоянно находит неожиданный взгляд на ситуацию — а у меня на это подчас уходит по несколько дней. Траун гораздо умнее меня и принимает правильные решения куда быстрее.

На краю Галактики: Столкновение судеб (Galaxy’s Edge: A Crash of Fate)

Автор: Зорайда Кордова (антология «С определённой точки зрения»)

Дата выхода: 6 августа 2019

О чем: Подростковый роман о приключениях и любви в духе популярной книги «Потерянные звезды» Клаудии Грей. Действие разворачивается на торговом аванпосте планеты Батуу, куда стягиваются путники со всей Галактики. В их числе — девушка Иззи и парень Джулз, разлучённые друзья детства, которые много лет спустя буквально врезаются друг в друга. Спасаясь от контрабандистов и пиратов, молодые люди пытаются разобраться в тайнах прошлого и своих взаимных чувствах. Кстати, Батуу — основа недавно созданного диснеевского парка аттракционов «На краю Галактики».

Слово творца:

Работать над такоим проектом — весело и непросто одновременно. Нам нужно дополнительно всё утверждать у сотрудников Disney Imagineering, потому что они относятся к нашим книгам как к продолжению своего парка. Они досконально знают локации и персонажей, которых создали, и могут объяснить характер и манеру речи тех или иных героев «На краю Галактики». Но, например, если речь в книге заходила о чем-то, что не было придумано непосредственно для парка, то создатели проявляли похвальную гибкость: «О, а об этом мы как-то не задумывались! Конечно, пишите как вам будет угодно!» Дженнифер Хэддл, редактор

На краю Галактики: Чёрный шпиль (Galaxy’s Edge: Black Spire)

Автор: Делайла Доусон («Фазма»)

Дата выхода: 27 августа 2019

О чем: Ещё один роман-компаньон парка «На краю Галактики» — на этот раз для взрослой аудитории и с комедийным уклоном (автор вдохновлялась телесериалом «Бруклин 9-9»). Чудом сохранив Сопротивление в «Последних джедаях», генерал Лея отправляет своего лучшего агента на поиски новой перспективной базы и союзников. Но злодейский Первый Орден тоже не дремлет, и по пятам за лазутчицей уже следует разведотряд штурмовиков. Книга обещает стать не только подробным путеводителем по планете Батуу, но и непрямым сиквелом романа «Фазма»: его центральные герои — шпионка Вай Моради и фанатичный капитан Кардинал — снова схлестнутся в «Черном шпиле».

Слово творца:

Одна вещь мне очень нравится в новом каноне. Скажем, чтобы понять «Фазму», не обязательно предварительно читать всю Расширенную вселенную — достаточно хоть раз посмотреть «Пробуждение Силы». Каждая книга может стать для кого-то введением в «Звёздные войны», и я хочу, чтобы читатели чувствовали себя комфортно, словно в горячей ванне. Кто-то не может добраться до парка «На краю Галактики» или опасается, что в такой толпе с ним случится паническая атака. Мой роман даёт им возможность прогуляться по улочкам Батуу, познакомиться с её обитателями и локациями. Эдакий персональный тур. Так что я стараюсь облегчить эффект погружения для новичков и одновременно прорабатываю мир для тех фанатов, которые читают всё подряд.

Рей и её друзья (Rey and Pals)

Автор: Джеффри Браун («Дарт Вейдер и сын», «Академия джедаев»)

Дата выхода: 20 августа 2019

О чем: «Звездные войны» глазами ребёнка — весёлые карикатурные зарисовки, не связанные нормами канонов или каким-либо единым сюжетом. На этот раз очередь дошла до героев и злодеев из Трилогии Приквелов. К примеру, на одной из показанных иллюстраций верховный лидер Сноук требует от Кайло Рена «снять эту нелепую маску». Тот разводит руки, указывая на солдат Первого Ордена — все они, от штурмовиков и гвардейцев до капитана Фазмы, скрывают лица за шлемами: «А им что, можно? Так нечестно!»

Слово творца:

В какой-то момент я перестал рисовать книжки по «Звездным войнам». Я хотел смотреть новые фильмы просто как фанат, не разбирая их на материал для скетчей. И вот вышел один фильм, второй — ух ты, здорово, дай-ка я быстро нарисую Рей и вот ещё BB-8 на полях… И как-то сама собой у меня получилась новая книга.

От истоков к «Скайуокер. Восход» (Journey to The Rise of Skywalker)

Авторы: Ребекка Роанхорс, Кевин Шиник, Джастина Айланд и другие

Дата выхода: октябрь-ноябрь 2019

О чем: Сразу несколько книг, комиксов и разнообразной закадровой литературы по мотивам грядущего Эпизода IX. Подробности о каждом произведении можно узнать из отчёта «МирФ». Здесь же обойдёмся перечислением наиболее перспективных романов и повестей.

В «Перерождении Сопротивления» Рей, Финн и По Дэмерон под руководством генерала Леи переводят дух после трагических событий «Последних джедаев» и пытаются заново раздуть пламя борьбы с Первым Орденом.

В «Коллекционере Силы» герой-подросток незадолго до событий Эпизода VII стремится разобраться в забытой истории джедаев и в своих собственных необычных способностях.

А в «Искре Сопротивления» Рей, По и Роуз отвечают на сигнал бедствия и неожиданно сталкиваются с новым оружием, способным изменить ход войны.

Слово творца:

Интересный факт: большая часть цикла «От истоков» разрабатывалась параллельно с произведениями по парку «На краю Галактики». Вместе они рассказывают единую историю, которая охватывает несколько месяцев из жизни далёкой галактики. Мэтт Мартин, член Сюжетной группы Lucasfilm

Проект «Из света» ( Project Luminous)

Авторы: Клаудия Грей, Кэван Скотт, Даниэль Хосе Олдер («Последний шанс»), Чарльз Соул (комиксы «Лэндо», «Оби-Ван и Энакин»), Джастина Айланд («Удача Лэндо»)

Дата выхода: 2020

О чем: Большой сверхсекретный литературный проект с участием наиболее ярких ЗВ-писателей нового канона. О содержании можно судить лишь по намёкам и косвенным «уликам». Похоже, речь идёт не об обычной антологии, а о целой серии произведений для разновозрастной аудитории с единым сквозным сюжетом.

Рабочее название отсылает к словам мастера Йоды о Силе («Созданы из света мы, не из материи грубой»), анонс сопровождался аналогичной цитатой Бена Кеноби, а в процессе мозгового штурма авторы заново изучали Эпизоды IV и V. Логично предположить, что цикл «Из света» затронет эпоху оригинальной трилогии и будет так или иначе посвящён джедаям и тайнам Силы. Кстати, в следующем году «Империя наносит ответный удар» как раз отмечает сорокалетие — и Lucasfilm наверняка готовит к юбилею нечто сногсшибательное.

Слово творца:

У нас всё было как в «Голодных играх»: два автора заходят на арену, и последний выживший решает, куда пойдёт сюжет… Ладно, шучу. Работа шла в обстановке полной взаимной поддержки, ведь все мы любим «Звёздные войны» — это то, что объединяет нашу команду. А когда ты создаёшь что-то с любовью, всегда получается здорово. Джастина Айланд

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Даты выхода указаны для оригинальных изданий на английском языке. Впрочем, многие из названных книг наверняка доберутся до российского рынка в течение года-двух — особенно при наличии интереса со стороны читателей. Не забудьте рассказать в комментариях, какие из будущих произведений вы ждёте сильнее всего!