В День «Звёздных войн» Lucasfilm представила около двадцати новых художественных и нехудожественных книг и комиксов — сопутствующих материалов к грядущему девятому эпизоду «Звёздных войн». Из всего списка мы выбрали несколько самых, на наш взгляд, интересных. А про совсем детские книжки и книги с наклейками написали в общем списке в конце. Все названия — это предварительный перевод, возможно, в русскоязычном издании они будут звучать иначе.

За наводку спасибо сообществу Star Wars: Niemand’s Shadowfeed, там же можно найти подробности по всем продуктам.

На что обратить внимание

«Перерождение Сопротивления»
Resistance Reborn

Что? Взрослый роман

Кто автор? Ребекка Роанхорс (цикл «The Sixth World»)

Когда и где? 12 ноября, издательство Del Ray

О чём? О По Дэмероне, генерале Лее Органе, Рей и Финне, которые изо всех сил стараются восстановить порядок в рядах Сопротивления после событий «Последних джедаев».

Автор книги — Ребекка Роанхорс — совсем недавно номинировалась на «Хьюго» и «Небьюлу» за фантастический дебют Trail of Lighting («Тропа молний»). А её рассказ Welcome to Your Authentic Indian Experience TMкак раз взял «Небьюлу».

Lucasfilm представила сопутствующие книги к выходу девятого эпизода «Звёздных войн» 1

«Коллекционер Силы»
Force Collector

Что? подростковый роман

Кто автор? Кевин Шиник (сценарист и продюсер, работал над детской книгой «Чуи и порги»)

Когда и где? 19 ноября, издательство Disney Lucasfilm Press

О чём? О владеющем Силой неугомонном подростке, который решает разузнать больше об этом феномене и связи с легендарными джедаями. Действие разворачивается после событий «Пробуждения Силы».

Lucasfilm представила сопутствующие книги к выходу девятого эпизода «Звёздных войн» 2

«Верность»
Allegiance

Что? мини-серия комиксов из четырёх выпусков

Кто автор? сценарист — Итан Сакс, художник — Люк Росс

Когда и где? первый выпуск — с 9 сентября, второй — с 16 октября (остальные два — в течение месяца)

О чём? Действие разворачивается после уничтожения базы «Старкиллер». Генералу Лее и остаткам Сопротивления удалось выжить, и поэтому пока что мятежники не могут нанести ещё один удар по Первому Ордену. Поэтому Лея обращается к своим бывшим союзникам — мон-каламари, чьи верфи когда-то поддержали Альянс повстанцев.

Lucasfilm представила сопутствующие книги к выходу девятого эпизода «Звёздных войн» 3

«Искра Сопротивления»
Spark of the Resistance

Что? подростковая повесть

Кто автор? сценарист — Джастина Айланд, художник — Фил Ното

Когда и где? 4 октября, издательство Disney Lucasfilm Press

О чём? О героях Сопротивления Рей, По и Роуз, которые отправляются на удалённую планету Минфар. С неё поступил сигнал бедствия, и теперь троица друзей должна помочь пострадавшим. По ходу дела героям снова придётся иметь дело с войском Первого Ордена, а также с жуткими летающими существами и оружием, которое может изменить ход всей войны!

Lucasfilm представила сопутствующие книги к выходу девятого эпизода «Звёздных войн» 4

«Абсолютные „Звёздные войны“. Новое издание»
The Ultimate Star Wars — New Edition

Что? справочник

Кто автор? составили оригинального справочника Адам Брей, Кол Хортон, Триша Барр, Райдер Виндем; предисловие Энтони Дэниелса (C-3PO)

Когда и где? 4 октября, издательство DK

О чём? Эта полностью обновленная, всеобъемлющая и детализированная энциклопедия рассказывает о персонажах, животных, локациях, транспортных средствах и технологиях, которые можно повстречать в далёкй-далёкой галактике. Эта книга — это иллюстрированный путеводитель, полный исчерпывающей информации о «Звёздных войнах». По сравнению с первым изданием в него вошли сведения из картин «Последние джедаи», «Хан Соло», а также мультсериала «Сопротивление» и кое-что из девятого эпизода.

Lucasfilm представила сопутствующие книги к выходу девятого эпизода «Звёздных войн» 5

«Звездные войны: галактика-раскладушка»
Star Wars: The Ultimate Pop-up Galaxy

Что? книга-раскладушка

Кто автор? автор текстов и создатель раскладывающихся элементов — Мэттью Рейнхарт, иллюстратор — Кевин М. Уилсон

Когда и где? 8 октября, издательство Insight Editions

О чём? Объёмная книга, которая позволяет увидеть далёкую галактику со всех сторон. Полностью раскрытая «раскладушка» образует 3D-диораму всей саги. Сайт Star Wars обещает «совершенно новый уровень интерактива в книгах-раскладушках, от которого будут в восторге фанаты всех возрастов».

Lucasfilm представила сопутствующие книги к выходу девятого эпизода «Звёздных войн» 6

А вот видео от автора с этой «раскладушкой»:

«Искусство фильма „Скайуокер. Восход“»
The Art of Star Wars: The Rise of Skywalker

Что? артбук к фильму, художественный справочник

Кто автор? Фил Шостак, иллюстрации — от художественного отдела Lucasfilm

Когда и где? 20 декабря, издательство Abrams

О чём? О том, как создавался фильм: скетчи, концепты, варианты, производственные и окончательные иллюстрации к фильму. Последняя трилогия «Звездных войн» заканчивает сагу о Скайуокерах, и данная книга погрузит читателей в творческий процесс созидания невероятных миров, созданий, персонажей, костюмов, оружия и траспортных средств для финала, который создавался более 40 лет.

Lucasfilm представила сопутствующие книги к выходу девятого эпизода «Звёздных войн»

«„Скайуокер. Восход“: Иллюстрированный словарь»
The Rise of Skywalker: The Visual Dictionary

Что? справочник

Кто автор? Пабло Идальго

Когда и где? 12 декабря, издательство DK

О чём? Обо всём, что касается девятого эпизода. На 200 страницах авторы раскрывают персонажей, животных, дроидов, места действия и технологии из новой картины. Здесь представлено более 500 иллюстраций и информационных вставок, включая схемы новой техники.

Lucasfilm представила сопутствующие книги к выходу девятого эпизода «Звёздных войн» 7

Остальные материалы

Если не указано обратного, то продукт выходит 4 октября.

  • «Мы — Сопротивление» (We are the Resistance). Детская иллюстрированная книжка про главных героев новой трилогии с картинками в ретро-стиле.
  • «Герои Сопротивления» (Resistance Heroes) и «Злодеи Первого Ордена» (First Order Villains). Детские книги с наклейками для обучения чтению рассказывают о положительных и отрицательных героях новой трилогии.
  • «Выбери свою судьбу: Приключение Финна и По» (Choose Your Destiny: A Finn & Poe Adventure). Интерактивная книга-игра с нелинейной историей про По и Финна, более 20 возможных концовок.
  • Новые выпуски детского комикса «Звездные войны: Приключения» (Star Wars Adventures). Расскажут про борьбу вуки с Первым Орденом, главными героями выступят R2-D2, C-3PO и BB-8, которые отправляются на секретное задание по поручению Сопротивления. Номера поступят в продажу в октябре, ноябре и декабре.
  • «Удивительные приключения с наклейками» (Amazing Sticker Adventure). 72-страничная книга с наклейками, всего более 500 стикеров, среди которых и совершенно новые — с персонажами, местами и транспортными средствами из девятого эпизода. Выходит 14 октября.
  • «Киномагия «Звездных войн: Корабли и сражения» (The Moviemaking Magic of Ships and Battles). Большая энциклопедия о создании космических кораблей, шагоходов и прочих транспортных средств в киносаге. В коллекционное издание вошли некоторые интерактивные элементы, среди которых шестистраничный буклет, страницы-раскладушки и тому подобное. Выходит 3 декабря.
  • «Сопротивление» (The Resistance) — детская книжка со звуковыми кнопками (да-да, со звуком светового меча!).
  • «„Скайуокер. Восход“: магнитный игровой набор» (The Rise of Skywalker Magnetic Playset). Детская игрушка на магнитах, в её набор входит более 20 элементов, шесть игровых сцен-декораций, а также раскраска.
  • «„Скайуокер. Восход“: Поиски и находки» (The Rise of Skywalker Search & Find). Детская игровая книжка на поиск предметов среди иллюстраций, искать предстоит по сценам всех трёх фильмов новой трилогии.
  • «„Скайуокер. Восход“. Официальный специальный киновыпуск» (The Rise of Skywalker: Official Movie Special). Специальный выпуск журнала, приуроченный к релизу девятого эпизода. Включает в себя интервью с актерами и создателями, а также эксклюзивные иллюстрации. Выходит 12 декабря.
  • «Ты нужен Галактике» (The Galaxy Needs You). Книжка с картинками для самых маленьких, посвящённая «юным героям, которые ищут своё место в жизни». Выходит 17 декабря.
  • «„Скайуокер. Восход“. Официальный справочник». 96-страничная энциклопедия по девятому эпизоду для самых юных фанатов с описанием персонажей, животных, дроидов, мест действия и технологий из нового фильма. Выходит 20 декабря.

В российский прокат «Скайуокер. Восход» выйдет 19 декабря.

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