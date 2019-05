Lucasfilm представила сопутствующие книги к выходу девятого эпизода «Звёздных войн»

В День «Звёздных войн» Lucasfilm представила около двадцати новых художественных и нехудожественных книг и комиксов — сопутствующих материалов к грядущему девятому эпизоду «Звёздных войн». Из всего списка мы выбрали несколько самых, на наш взгляд, интересных. А про совсем детские книжки и книги с наклейками написали в общем списке в конце. Все названия — это предварительный перевод, возможно, в русскоязычном издании они будут звучать иначе.

За наводку спасибо сообществу Star Wars: Niemand’s Shadowfeed, там же можно найти подробности по всем продуктам.

На что обратить внимание

«Перерождение Сопротивления»

Resistance Reborn

Что? Взрослый роман

Кто автор? Ребекка Роанхорс (цикл «The Sixth World»)

Когда и где? 12 ноября, издательство Del Ray

О чём? О По Дэмероне, генерале Лее Органе, Рей и Финне, которые изо всех сил стараются восстановить порядок в рядах Сопротивления после событий «Последних джедаев».

Автор книги — Ребекка Роанхорс — совсем недавно номинировалась на «Хьюго» и «Небьюлу» за фантастический дебют Trail of Lighting («Тропа молний»). А её рассказ Welcome to Your Authentic Indian Experience TMкак раз взял «Небьюлу».

«Коллекционер Силы»

Force Collector

Что? подростковый роман

Кто автор? Кевин Шиник (сценарист и продюсер, работал над детской книгой «Чуи и порги»)

Когда и где? 19 ноября, издательство Disney Lucasfilm Press

О чём? О владеющем Силой неугомонном подростке, который решает разузнать больше об этом феномене и связи с легендарными джедаями. Действие разворачивается после событий «Пробуждения Силы».

«Верность»

Allegiance

Что? мини-серия комиксов из четырёх выпусков

Кто автор? сценарист — Итан Сакс, художник — Люк Росс

Когда и где? первый выпуск — с 9 сентября, второй — с 16 октября (остальные два — в течение месяца)

О чём? Действие разворачивается после уничтожения базы «Старкиллер». Генералу Лее и остаткам Сопротивления удалось выжить, и поэтому пока что мятежники не могут нанести ещё один удар по Первому Ордену. Поэтому Лея обращается к своим бывшим союзникам — мон-каламари, чьи верфи когда-то поддержали Альянс повстанцев.

« Искра Сопротивления»

Spark of the Resistance

Что? подростковая повесть

Кто автор? сценарист — Джастина Айланд, художник — Фил Ното

Когда и где? 4 октября, издательство Disney Lucasfilm Press

О чём? О героях Сопротивления Рей, По и Роуз, которые отправляются на удалённую планету Минфар. С неё поступил сигнал бедствия, и теперь троица друзей должна помочь пострадавшим. По ходу дела героям снова придётся иметь дело с войском Первого Ордена, а также с жуткими летающими существами и оружием, которое может изменить ход всей войны!

«Абсолютные „Звёздные войны“. Новое издание»

The Ultimate Star Wars — New Edition

Что? справочник

Кто автор? составили оригинального справочника Адам Брей, Кол Хортон, Триша Барр, Райдер Виндем; предисловие Энтони Дэниелса (C-3PO)

Когда и где? 4 октября, издательство DK

О чём? Эта полностью обновленная, всеобъемлющая и детализированная энциклопедия рассказывает о персонажах, животных, локациях, транспортных средствах и технологиях, которые можно повстречать в далёкй-далёкой галактике. Эта книга — это иллюстрированный путеводитель, полный исчерпывающей информации о «Звёздных войнах». По сравнению с первым изданием в него вошли сведения из картин «Последние джедаи», «Хан Соло», а также мультсериала «Сопротивление» и кое-что из девятого эпизода.

«Звездные войны: галактика-раскладушка»

Star Wars: The Ultimate Pop-up Galaxy

Что? книга-раскладушка

Кто автор? автор текстов и создатель раскладывающихся элементов — Мэттью Рейнхарт, иллюстратор — Кевин М. Уилсон

Когда и где? 8 октября, издательство Insight Editions

О чём? Объёмная книга, которая позволяет увидеть далёкую галактику со всех сторон. Полностью раскрытая «раскладушка» образует 3D-диораму всей саги. Сайт Star Wars обещает «совершенно новый уровень интерактива в книгах-раскладушках, от которого будут в восторге фанаты всех возрастов».

А вот видео от автора с этой «раскладушкой»:

«Искусство фильма „Скайуокер. Восход“»

The Art of Star Wars: The Rise of Skywalker

Что? артбук к фильму, художественный справочник

Кто автор? Фил Шостак, иллюстрации — от художественного отдела Lucasfilm

Когда и где? 20 декабря, издательство Abrams

О чём? О том, как создавался фильм: скетчи, концепты, варианты, производственные и окончательные иллюстрации к фильму. Последняя трилогия «Звездных войн» заканчивает сагу о Скайуокерах, и данная книга погрузит читателей в творческий процесс созидания невероятных миров, созданий, персонажей, костюмов, оружия и траспортных средств для финала, который создавался более 40 лет.

«„Скайуокер. Восход“: Иллюстрированный словарь»

The Rise of Skywalker: The Visual Dictionary

Что? справочник

Кто автор? Пабло Идальго

Когда и где? 12 декабря, издательство DK

О чём? Обо всём, что касается девятого эпизода. На 200 страницах авторы раскрывают персонажей, животных, дроидов, места действия и технологии из новой картины. Здесь представлено более 500 иллюстраций и информационных вставок, включая схемы новой техники.

Остальные материалы

Если не указано обратного, то продукт выходит 4 октября.

«Мы — Сопротивление» (We are the Resistance) . Детская иллюстрированная книжка про главных героев новой трилогии с картинками в ретро-стиле.

. Детская иллюстрированная книжка про главных героев новой трилогии с картинками в ретро-стиле. «Герои Сопротивления» (Resistance Heroes) и «Злодеи Первого Ордена» (First Order Villains) . Детские книги с наклейками для обучения чтению рассказывают о положительных и отрицательных героях новой трилогии.

и . Детские книги с наклейками для обучения чтению рассказывают о положительных и отрицательных героях новой трилогии. «Выбери свою судьбу: Приключение Финна и По» (Choose Your Destiny: A Finn & Poe Adventure) . Интерактивная книга-игра с нелинейной историей про По и Финна, более 20 возможных концовок.

. Интерактивная книга-игра с нелинейной историей про По и Финна, более 20 возможных концовок. Новые выпуски детского комикса «Звездные войны: Приключения» (Star Wars Adventures) . Расскажут про борьбу вуки с Первым Орденом, главными героями выступят R2-D2, C-3PO и BB-8, которые отправляются на секретное задание по поручению Сопротивления. Номера поступят в продажу в октябре, ноябре и декабре.

. Расскажут про борьбу вуки с Первым Орденом, главными героями выступят R2-D2, C-3PO и BB-8, которые отправляются на секретное задание по поручению Сопротивления. Номера поступят в продажу в октябре, ноябре и декабре. «Удивительные приключения с наклейками» (Amazing Sticker Adventure). 72-страничная книга с наклейками, всего более 500 стикеров, среди которых и совершенно новые — с персонажами, местами и транспортными средствами из девятого эпизода. Выходит 14 октября.

(Amazing Sticker Adventure). 72-страничная книга с наклейками, всего более 500 стикеров, среди которых и совершенно новые — с персонажами, местами и транспортными средствами из девятого эпизода. Выходит 14 октября. «Киномагия «Звездных войн: Корабли и сражения» (The Moviemaking Magic of Ships and Battles) . Большая энциклопедия о создании космических кораблей, шагоходов и прочих транспортных средств в киносаге. В коллекционное издание вошли некоторые интерактивные элементы, среди которых шестистраничный буклет, страницы-раскладушки и тому подобное. Выходит 3 декабря.

. Большая энциклопедия о создании космических кораблей, шагоходов и прочих транспортных средств в киносаге. В коллекционное издание вошли некоторые интерактивные элементы, среди которых шестистраничный буклет, страницы-раскладушки и тому подобное. Выходит 3 декабря. «Сопротивление» (The Resistance) — детская книжка со звуковыми кнопками (да-да, со звуком светового меча!).

— детская книжка со звуковыми кнопками (да-да, со звуком светового меча!). «„Скайуокер. Восход“: магнитный игровой набор» (The Rise of Skywalker Magnetic Playset) . Детская игрушка на магнитах, в её набор входит более 20 элементов, шесть игровых сцен-декораций, а также раскраска.

. Детская игрушка на магнитах, в её набор входит более 20 элементов, шесть игровых сцен-декораций, а также раскраска. «„Скайуокер. Восход“: Поиски и находки» (The Rise of Skywalker Search & Find). Детская игровая книжка на поиск предметов среди иллюстраций, искать предстоит по сценам всех трёх фильмов новой трилогии.

Детская игровая книжка на поиск предметов среди иллюстраций, искать предстоит по сценам всех трёх фильмов новой трилогии. «„Скайуокер. Восход“. Официальный специальный киновыпуск» (The Rise of Skywalker: Official Movie Special). Специальный выпуск журнала, приуроченный к релизу девятого эпизода. Включает в себя интервью с актерами и создателями, а также эксклюзивные иллюстрации. Выходит 12 декабря.

Специальный выпуск журнала, приуроченный к релизу девятого эпизода. Включает в себя интервью с актерами и создателями, а также эксклюзивные иллюстрации. Выходит 12 декабря. «Ты нужен Галактике» (The Galaxy Needs You). Книжка с картинками для самых маленьких, посвящённая «юным героям, которые ищут своё место в жизни». Выходит 17 декабря.

«„Скайуокер. Восход“. Официальный справочник». 96-страничная энциклопедия по девятому эпизоду для самых юных фанатов с описанием персонажей, животных, дроидов, мест действия и технологий из нового фильма. Выходит 20 декабря.

В российский прокат «Скайуокер. Восход» выйдет 19 декабря.