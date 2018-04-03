К середине весны книжный бизнес окончательно вышел из зимней спячки, так что новинок уже не перечесть. Только успевай делать заметки на память — и одно глянуть, и другое не пропустить, и третьим-пятым-десятым поинтересоваться. Все более-менее яркие фантастические новинки, анонсированные на апрель, мы собрали в нашем регулярном дайджесте.

Предыдущий выпуск Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2018 Самые интересные книжные новинки марта — от неизвестного романа Крайтона и приквела «Тёмных начал» Пулмана до переизданий «Первого игрока приготовиться» и «Сказаний Меекханского пограничья».

Бестселлеры месяца

Дж. Р. Р. Толкин

«Книга Утраченных Сказаний. Часть I»

«Сказания» обрамлены историей о грандиозном путешествии морехода Эриола через океан на запад, к берегам Тол-Эрессеа, Одинокого Острова, где обитают эльфы. Там Эриол узнаёт истинную историю бессмертных — Утраченные Сказания Эльфинесса. Каждое из сказаний сопровождается заметками и детальными комментариями сына писателя и главного специалиста по его творчеству Кристофера Толкина.

Что нас ждёт: первое по-настоящему серьёзное художественное произведение Толкина, прообраз тех мифов и легенд Средиземья, которые он впоследствии переработал в «Сильмариллион». АСТ обещает выпустить всю дюжину томов «Истории Средиземья», большая часть которой ранее у нас не печаталась. Кое-что входило в разные сборники, некоторые тексты издавались профессионально, некоторые — стараниями фанатов-толкинистов, в самиздате. Но такое полное издание, в едином оформлении, с объёмными комментариями, сносками и приложениями, выйдет впервые. Конечно, «История Средиземья» — издание не массовое, предназначенное прежде всего для «хардкорных» толкинистов. Однако в России таких немало, и серия будет для них отличным подарком.

Алексей Пехов

«Тень ингениума»

Ингениум — скрытая сила наподобие магии, новое будущее человечества. Он появился на волне индустриального прорыва, за ним следят политики, его желают использовать дельцы и военные. Все ждут от ингениума чудес, забывая о том, что он может привести своего владельца к безумию и смерти… Бывший солдат Итан Шелби, оказавшийся в великом городе Риерте, стал невольным участником событий, в которых ингениум и его тайны играют не последнюю роль

Что нас ждёт: второй том цикла «Созерцатель», динамичного детектива в мире дизельпанка. Конечно, от книги вряд ли стоит ждать особой оригинальности и неожиданных открытий, но умения качественно развлекать у Пехова не отнимешь.

Научная фантастика

Джефф Вандермеер

«Ассимиляция»

Тридцать лет изучения таинственной Зоны Икс так и не принесли плодов. Отправляемые туда экспедиции возвращаются с пустыми руками — а чаще не возвращаются вовсе. Но теперь Зона Икс перешла в наступление, и людям, похоже, нечего ей противопоставить…

Что нас ждёт: заключительный роман трилогии «Зона Икс», первая часть которой, «Аннигиляция», недавно была экранизирована. Даст ли автор ответы на многочисленные вопросы, оставшиеся после предыдущих двух томов?

Виктория Шваб

«Зло»

Учёные Виктор и Элай выясняют, что, находясь на пороге смерти, человек может развить в себе экстраординарные способности. А затем дороги вчерашних друзей расходятся — и в итоге они становятся заклятыми врагами. Через десять лет им предстоит схватиться насмерть, используя свои сверхспособности. Вот только непонятно, кто из них злодей, а кто герой, — ведь методы обоих далеки от принципов справедливости и гуманизма.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Злодеи», своеобразный литературный комикс про природу суперзлодейства. Эдакие «Хранители» наоборот.

Феликс Х. Пальма

«Карта хаоса»

Мир стоит на грани катастрофы, и спасти его может только загадочная Карта Хаоса. В её поисках участвуют Артур Конан Дойл, Льюис Кэрролл и, конечно же, Герберт Уэллс, чей Человек-невидимка вырвался на свободу со страниц романа и теперь терроризирует Лондон…

Что нас ждёт: заключительный том «Викторианской трилогии» — самого известного фантастического произведения современной испанской литературы. Романы Пальмы можно назвать историческими, приключенческими или научно-фантастическими — и любое из этих определений будет верным. По форме же это постмодернистская игра с использованием мотивов и стилистики классической английской литературы XIX века.

Уилл Макинтош

«Фоллер»

Земля состоит из обломков, плавающих в бесконечном небе. Что случилось, никто не помнит. Молодой человек, очнувшись на городской улице, находит в кармане собственную фотографию с женщиной, которую он не может вспомнить, игрушечного солдатика и заляпанную кровью карту. Герой отправляется в путешествие по другим плавающим в небе островам…

Что нас ждёт: внесерийный роман американского писателя, более известного по рассказам. Западные критики называют «Фоллер» одним из самых загадочных романов постапокалиптической фантастики.

К.Б. Уэджерс

«Превыше Империи»

Хейл Бристоль, бывшая контрабандистка и наёмница, ставшая Императрицей Индраны, готовится вести полномасштабную войну за свой народ и трон. Вместе с пёстрой командой старых и новых союзников она должна противостоять тем, кто уничтожил её семью и мечтает уничтожить и её Империю. Раскрыть коварные заговоры и восстановить мир — вот что предстоит сделать Хейл.

Что нас ждёт: третий роман из цикла про Индранскую империю и беглую принцессу, которая поневоле вернулась на отчий трон.

Дуглас Ричардс

«Квантовое зеркало»

Ник Холл, получивший сверхспособности вроде телепатии и возможности подключаться к интернету силой мысли, желает вести тихую уединённую жизнь. Однако, чтобы спасти людей от террористической атаки, Ник раскрывает свои возможности, и теперь все правительства и разведки мечтают его захватить…

Что нас ждёт: второй роман из цикла технотриллеров о Нике Холле, ставший бестселлером, как и первый. Дугласа Ричардса уже называют современным Майклом Крайтоном.

Шон Дэнкер

«Адмирал. В открытом космосе»

Адмирал — человек, который слишком много знает, поэтому за ним охотятся агенты Эвагардской Империи. Адмирал находит убежище в системе Свободной торговли, живущей вне законов Империи, однако обнаруживает, что у здешних жителей не слишком-то много свободы…

Что нас ждёт: второй роман цикла об Эвагардской Империи. В отличие от первой книги, основное действие которой разворачивалось на космическом корабле, вторая часть более масштабна.

Фэнтези

Андрей Лазарчук, Юсуп Бахшиев

«Стальная метель»

По землям Станового Царства распространяется смута, страшная и непонятная.

Дочь Белого Меча Ягмара и сын Черномора Ний вынуждены расстаться. Ягмара остается с отцом, которого пытается оживить. Ний оказывается далеко на юге, где не по своей воле становится воином армии Александра Македонского. И поднимается над горизонтом исполинский змей, грозящий гибелью всему живому…

Что нас ждёт: вторая книга из цикла исторического фэнтези «Забытые царства», часть мультимедийного проекта, в рамках которого появится фильм и, возможно, игра.

Тэд Уильямс

«Сердце того, что было утеряно»

Двое молодых парней, Порто и Эндри, становятся солдатами в армии людей, которая преследует отступающих захватчиков-норнов. А Виеки, глава Ордена Строителей, объединяющего норнских военных инженеров, отчаянно пытается предотвратить уничтожение своей расы…

Что нас ждёт: возвращение Тэда Уильямса в мир его знаменитого цикла «Орден Манускрипта». Роман служит эпилогом к основной трилогии и связующим звеном с недавно начатой новой историей о мире Остен Ард, действие которой разворачивается спустя несколько десятилетий после событий «Ордена».

Роберт М. Вегнер

«Память всех слов»

Бывший вор Альтсин, внутри которого таится сущность древнего бога войны, пытается отстоять свою человечность. Ради этого он готов отправиться на самый край изведанной земли, на чёрный колдовской остров. А далеко на юге в огромный белый город, столицу могущественной империи, прибывает Деана Д’Кллеан, которая идёт по следам своего брата Йатеха, ставшего отступником от обычаев родного племени. И каждому из героев уготована своя роль в разворачивающейся игре богов….

Что нас ждёт: четвёртая книга цикла «Сказания Меекханского пограничья», получившая все самые престижные награды польской фантастики.

Ли Бардуго

«Тень и кость»

Много лет назад процветающее государство Равку разделил надвое таинственный Тёмный Каньон, единственные обитатели которого — отвратительные летающие монстры. С тех пор путешествия стали смертельно опасным занятием, торговля и экономика захирели, и даже могущественные маги-гриши так и не смогли придумать выход. Во время рискованного перехода через Каньон девушка-сирота Алина Старкова открывает в себе способности, о которых раньше и не подозревала, — и именно ей теперь предстоит спасти Равку…

Что нас ждёт: первый роман цикла «Гриши» от писательницы, известной у нас по дилогии «Шестёрка воронов». Действие происходит в том же мире, но в другой его части.

Лео Кэрью

«Волк. Под северным небом»

Тысячи лет продолжается противостояние сатрианцев и анакимов. В преддверии зимы сатрианская армия вновь углубляется в Чёрную Страну, и легионы анакимов терпят позорное поражение. Чтобы изгнать сатрианцев с некогда цветущих земель, Роупер, сын Чёрного Лорда из Дома Йормунрекуров, должен добиться признания легионов. Величайшие воины способны сражаться где угодно. Но лучшие правители побеждают без сражений.

Что нас ждёт: первая книга цикла «Под северным небом», дебютный роман Лео Керью, которого критики уже сравнивают с Джо Аберкомби и даже с самим Джорджем Мартином. На русском языке цикл стартует практически одновременно с западным релизом.

Бенедикт Джэка

«Алекс Верус. Бегство»

После побед над тёмными магами Алекс затаился. Однако ему становится известно, что некто через запретный ритуал отбирает волшебную силу у живых существ. Алекса нанимают расследовать это тёмное дело — и обнаруживает, что не все члены колдовского Совета хотят, чтобы тайна была раскрыта.

Что нас ждёт: вторая книга многотомной серии про Алекса Веруса, прорицателя с тёмным прошлым, который держит в Лондоне лавку волшебных товаров.

Эрика Йохансен

«Завоевание Тирлинга»

Королева Тирлинга Келси Глин, несмотря на юные годы, показывает себя справедливой и сильной правительницей. Однако в попытке прекратить гнусную торговлю людьми Келси перешла дорогу Красной Королеве, безжалостному монарху и могущественной колдунье. И теперь армии Красной Королевы готовы вторгнуться в Тирлинг.

Что нас ждёт: второй том цикла «Легенды Тирлинга», героиня которого отличается редкой сообразительностью и здравомыслием.

Дебора Харкнесс

«Тень ночи»

Ученая из Оксфорда и потомственная ведьма Диана Бишоп вместе с вампиром Мэтью Клэймоном переносится в Лондон времён Елизаветы Тюдор. Здесь Диане предстоит найти ведьму, способную помочь ей с изучением магии, а Мэтью вынужден противостоять собственному прошлому…

Что нас ждёт: второй роман трилогии «Все души», в центре которой сверхъестественная битва за таинственный манускрипт «Эшмол 782». Действие разворачивается в мире магии, алхимии и путешествий во времени.

Юношеская фантастика

Скотт Вестерфельд, Марго Лэнеган, Дебора Бьянкотти

«Зерои 2. Рой»

Шестеро подростков с уникальными способностями пытаются с выгодой распорядиться своими дарами. Но в городе появились два незнакомца, а вместе с ними совершенно новая разновидность массового психоза. И теперь ни один из зероев не может чувствовать себя в безопасности.

Что нас ждёт: второй роман увлекательного цикла о современных юных супергероях.

Мадлен Л’Энгл

«Квинтет времени. Книга 2. Ветер на пороге»

Папа Мег вернулся на Землю со зловещей тёмной планеты, но покой семьи Мёрри был недолгим. Во Вселенной творится что-то неладное, звёзды бесследно исчезают, и мистера Мёрри, выдающегося ученого, постоянно вызывают в крупнейшие лаборатории для консультаций. Да и дома у Мег не всё в порядке: ее братишка Чарльз Уоллес страдает от загадочной болезни. Мег, Чарльзу и их другу Кальвину предстоит узнать, что у всех этих бед общая причина. Чтобы спасти Чарльза, Мег и Кальвину придется многому научиться и погрузиться в удивительный мир, для обитателей которого люди — все равно что галактики…

Что нас ждёт: второй роман цикла «Квинтет времени», продолжение бестселлера «Излом времени», экранизированного в этом году.

Смотрите также Мадлен Л’Энгл, автор «Излома времени» «Излом времени» снят по классическому роману Мадлен Л’Энгл. Название книги и имя её автора мало что скажут большинству наших читателей. И мы решили заполнить этот пробел. «Излом времени»: очень пустая сказка Фильм красив, но взрослым на нём будет очень скучно. Да и многим детям, пожалуй.

Бобби Пирс

«Таинственный портал»

Вильям Вентон обладает удивительным талантом — он с легкостью разгадывает самые сложные коды и шифры. Благодаря своим способностям он попадает в таинственный Институт и становится знаменитым. Но у славы есть и обратная сторона. Вильяму предстоит сразиться с тёмными силами и отправиться в захватывающее путешествие, чтобы узнать тайну загадочного разумного металла, луридиума.

Что нас ждёт: второй роман цикла о Вильяме Вентоне, международный детский бестселлер. Автор — норвежский сценарист и кинорежиссёр, для которого цикла про Вентона стал литературным дебютом.

А.Г. Говард

«Корона Подземья»

Алиса Гарднер упала в кроличью нору, столкнулась лицом к лицу с чудовищами, избежала козней опасно-соблазнительного Морфеуса и кровожадной Красной Королевы. Теперь всё, что ей нужно, — окончить школу, чтобы поступить в престижную Лондонскую школу искусств, о которой она всегда мечтала. Но в один прекрасный день в школе появляется Морфеус, чтобы соблазнить Алису новым путешествием в Страну чудес…

Что нас ждёт: второй роман трилогии «Магия безумия», гибрид юношеского фэнтези с хоррором.

Новеллизации

Гильермо дель Торо, Дэниель Краус

«Форма воды»

1962 год. Элиза Эспозито работает уборщицей в исследовательском аэрокосмическом центре «Оккам» в Балтиморе. И если бы не подруга Зельда да сосед Джайлз, жизнь немой Элизы была бы совсем невыносимой. Но однажды ночью в «Оккаме» появляется Ричард Стрикланд. Вместе с ним в центр доставлен сверхсекретный объект — пойманный в джунглях Амазонки человек-амфибия. Это создание одновременно пугает Элизу и завораживает, и она учит его языку жестов. Постепенно взаимный интерес перерастает в чувства, и Элиза решается на совместный побег с возлюбленным…

Что нас ждёт: новеллизация недавнего триумфатора премии «Оскар», одноимённого фильма Гильермо дель Торо. Как часто бывает в новеллизациях, из романа можно узнать немало новых подробностей о мыслях и чувствах героев.

Стив Белинг

«Мстители. Война Бесконечности. Путь героев»

Брэндон Снайдер

«Мстители. Война Бесконечности. История Камней. Истоки»

В не самые удачные периоды жизни люди склонны копаться в себе. Супергерои не исключение. Железный человек, видевший нечто, не предназначенное для людских глаз. Черная вдова, делавшая слишком много такого, о чем хочется забыть. Страж Асгарда Хеймдалль, наблюдавший за уничтожением собственного мира. Библиотекарь Вонг, вызвавшийся поддерживать Доктора Стрэнджа в изучении магических искусств. Сестра Гаморы Небьюла, бороздящая просторы космоса в поисках отмщения и покоя. У каждого из них — собственные «тараканы в голове»…

Что нас ждёт: романы по мотивам предстоящего фильма «Мстители. Война Бесконечности».

Переиздания

Мэрион Зиммер Брэдли

«Туманы Авалона»

Эта объёмная история, полная мужества, любви и печали,рассказывает о тех далёких временах, когда мир христиан ещё не вытеснил мир фэйри и магия была обыденным делом. Теперь все думают, что легенды про короля Артура и Фату Моргану лишь сказки, сложенные сладкоречивыми бардами в надежде на кров и благоволение королей. Но это всё было. И вот как всё происходило на самом деле…

Что нас ждёт: один из самых знаменитых романов современной артурианы, выигравший премию «Локус», ставший всемирным бестселлером и послуживший основой для одноименного телефильма 2001 года.