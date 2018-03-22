Бенедикт Джэка «Алекс Верус. Участь»

Тридцатилетний прорицатель Алекс Верус, бывший ученик тёмного колдуна, держит в Лондоне маленький магический магазинчик и старается как можно меньше вмешиваться в дела Совета магов и вообще в магическую жизнь (и у него есть на то причины). Довольно долго у Алекса это получается, пока однажды его помощница, одержимая страшным проклятьем, не находит странный артефакт. Причём находка оказывается ключом к другому артефакту, который до зарезу необходим Совету…

Benedict Jacka

Fated

Роман

Жанр: городское фэнтези

Выход оригинала: 2012

Переводчик: С. Саксин

Издательство: «Э», 2018

Серия: «Urban Fantasy. Новый Магический Реализм»

432 стр., 5000 экз.

«Алекс Верус», часть 1

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Роман «Участь» начинается с удачной фразы, которая сразу обещает читателю многое — и обещания эти выполняются: «…я вяло листал книгу и заглядывал в будущее». После этой фразы сюжет срывается с места и летит без оглядки вплоть до финального сражения. В сюжете этом будет вообще всё, чего только можно пожелать от городского фэнтези: магические поединки и дуэли, балы, общение с мёртвыми, древние артефакты, в том числе живые, интриги в магическом сообществе, чёрные колдуны, родовые проклятья… Заодно закладывается множество будущих конфликтов, рассказывается о прошлом героев и об их взаимоотношениях.

В фантазии Бенедикту Джэке не откажешь. Идей, задумок, событий, антуражных моментов и милых деталей, которые он потратил на один роман, другому, более бережливому автору хватило бы книги на три точно. Честно говоря, в какой-то момент такое разнообразие начинает утомлять — роман вполне можно было сделать где-то на треть короче. При этом мир, который рисует автор, и его магическая система весьма интересны, про них хочется узнать ещё больше, и в этом мире есть где разгуляться (что Джэка и сделал за годы, прошедшие с написания «Участи»). Это свежий и продуманный взгляд на жизнь волшебников в Лондоне, очень сложная и разнообразная магия без видимых логических провалов и нестыковок, множество видов и школ этой самой магии, традиция ученичества, традиция отношений с не-магами… Кажется, сам мир занимает Бенедикта Джэку несколько больше населяющих его персонажей и того, что с ними происходит. И мир действительно хорош, намного лучше текста.

Энтузиазма, фантазии и обаяния у Бенедикта Джэки хоть отбавляй

Ведь, хотя с фантазией, как уже было сказано, у автора всё в порядке, мастерства на момент написания этого романа у Бенедикта Джэки явно не хватало. Потому текст простоват и безыскусен, живых и осмысленных персонажей в нём маловато, если не считать главного героя — он умён, вполне правдоподобен и способен вызвать сопереживание. Да и сюжет оставляет желать лучшего — неровный и нестройный, несмотря на бодрость и лихость. Подчёркивает недостатки текста и перевод, старательный, но какой-то… ученический, с копированием нерусского синтаксиса, непоследовательной передачей имён, небогатым словарным запасом и странными попытками перевести устоявшиеся топонимы буквально (например, квартал лондонского Сити Канэри-Уорф внезапно стал «Канареечным причалом», хотя это никакой не причал).

Впрочем, технические несовершенства исправить можно, а энтузиазма, фантазии и обаяния у Бенедикта Джэки хоть отбавляй, так что сбрасывать его со счетов точно не стоит. Это подтверждается тем фактом, что «Участь» — первый роман длиннейшей серии, популярной у читателей и получившей очень неплохие отзывы критиков. Джим Батчер, например, сказал, что Гарри Дрездену очень понравился бы Алекс Верус, но за него пришлось бы поволноваться. В принципе, это отличная рекомендация для любого героя городского фэнтези.

Итог: приятный несложный роман с приятными несложными персонажами. Немного длинноват, немного слабоват технически, но перспективы у автора на момент выхода книги уже были налицо.

Энциклопедист Серия об Алексе Верусе в настоящий момент состоит из девяти романов. Также на сайте писателя опубликована «Энциклопедия Аркана» — шесть с лишним десятков статей о мире, в котором происходит действие, и его магической системе. Во вступлении к энциклопедии автор пишет, что, разрабатывая мир, узнал о его магии очень многое, но не видит смысла вставлять эту информацию в книги, потому что странно вести разговор об основе мира — «вся ваша повседневная жизнь связана с гравитацией, но вы же о ней не разговариваете». К тому же все романы написаны от первого лица, а Бенедикт Джэка знает об этой магии куда больше Алекса Веруса, мага очень узкой квалификации. А ещё на сайте есть страница «Спросите у Луны», на которой можно узнать подробности личной жизни героев.

Я понял, что она полностью сосредоточилась: серебристый туман её проклятия уже обволакивал бумагу. Однако с артефактом пока ничего не происходило: облачка свободно скатывались с его граней, не проникая внутрь. Насыщенные предметы обладают своей собственной волей. До тех пор пока они не решат использовать свою силу, они остаются совершенно обыкновенными и ничем не примечательными. Один из способов заставить такой артефакт подчиниться заключается в том, чтобы определить его особое назначение и воздействовать на него.