Кто умер в 2024 году: актёры, писатели и художники, которых мы будем помнить

Сегодня 40 дней с окончания 2024 года. Подходящий момент, чтобы вспомнить тех фантастических людей, которых мы потеряли в прошлом году — писателей, актёров, режиссёров, художников и покорителей космоса. Лучшей данью памяти им будет — пересмотреть их фильмы, перечитать книги, а потом самим творить прекрасный мир будущего, вдохновляясь ими .