Кто умер в 2024 году: актёры, писатели и художники, которых мы будем помнить

Сегодня 40 дней с окончания 2024 года. Подходящий момент, чтобы вспомнить тех фантастических людей, которых мы потеряли в прошлом году — писателей, актёров, режиссёров, художников и покорителей космоса. Лучшей данью памяти им будет — пересмотреть их фильмы, перечитать книги, а потом самим творить прекрасный мир будущего, вдохновляясь ими.
Фотография Земли, сделанная с Луны Уильямом Андерсом
Владимир Аксёнов — советский космонавт («Союз-22», «Союз Т2»).
Уильям Андерс — астронавт, пилот корабля «Аполлон-8», автор одной из самых известных фотографий Земли. Разбился, управляя самолётом в 90 лет.
Борис Быстров — российский актёр, чьим голосом говорили Гомер Симпсон, Бендер, гном Балин, Палпатин и другие герои; вживую сыграл Аладдина в советском фильме «Волшебная лампа Аладдина».
Борис Быстров в роли Аладдина
Вернор Виндж — американский писатель-фантаст, известный по романам «Пламя над бездной», «Глубина в небе» и «Конец радуг».
Тери Гарр, американская актриса («Молодой Франкенштейн», «Близкие контакты третьей степени»)
Ален Делон — великий французский актёр, сыгравший в фильмах «Зорро», «Чёрный тюльпан», «Тегеран-43», «Самурай», «Переход», «Три шага в бреду».
Джеймс Эрл Джонс в роли Тулсы Дума
Джеймс Эрл Джонс — американский актёр, голос Дарта Вейдера и Муфасы; Тулса Дум из «Конана-варвара».
Шеннен Доэрти, американская актриса, сыгравшая Прю в сериале «Зачарованные», а также роли в сериалах «Частный детектив Магнум», «Воздушный волк», «Беверли-Хиллз 90210», фильме «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар».
Шелли Дюваль — американская актриса, игравшая в фильмах «Сияние», «Попай-моряк», «Бандиты времени», «Мумия: Принц Египта», «Человек-ракета».
Шелли Дюваль в «Сиянии»
Вячеслав Зудов — советский космонавт, летавший на станцию «Салют-5».
Роджер Корман — американский кинематографист, продюсер более 400 фильмов и режиссёр более 50, в их числе «Маска красной смерти», «Падение дома Ашеров», «Магазинчик ужасов».
Роман Мадянов, российский актёр («По щучьему веленью», «Монах и бес»).
Чэнс Пердомо — американский актёр («Леденящие душу приключения Сабрины», «Поколение "Ви"»), погиб в 27 лет.
Виталий Пищенко — писатель-фантаст, автор книг «Замок ужаса», «Миров двух между», «Ущелье злых духов», «Полынный мед».
Кристофер Прист — писатель, сценарист, автор романов «Престиж», «Островитяне», «Фуга для темнеющего острова».
Николай Романецкий — российский писатель-фантаст, автор книг «Замок ужаса», «Конь в малине», «Мир в латах», «Сквозняк в незакрытых дверях», издатель альманаха «Полдень».
Дональд Сазерленд в роли Кориолана Сноу
Дональд Сазерленд — канадский актёр («А теперь не смотри», «Вторжение похитителей тел», «Голодные игры», «Участь Салема»).
Мэгги Смит — британская актриса, сыргавшая Макгонагалл в «Гарри Поттере», а также роли в фильмах «Расцвет мисс Джин Броди», «Смерть на Ниле» и сериале «Аббатство Даунтон»
Мэгги Смит в роли профессора Макгонагалл
Юрий Соломин, советский актёр («Обыкновенное чудо», «Летучая мышь», «Лунная радуга»).
Карл Уэзерс — американский актёр, игравший в фильмах «Рокки», «Хищник», «Близкие контакты третьей степени» и сериале «Мандалорец».
Бернард Хилл в роли Теодена
Бернард Хилл — британский актёр, сыгравший Теодена в «Властелине колец» и капитана в «Титанике».
Грег Хильдебрандт — американский художник-иллюстратор, оформлявший книги Джона Толкина, первый постер «Звёздных войн», карты Magic: The Gathering, альбомы группы Trans-Siberian Orchestra. Брат-близнец и соавтор Тима Хильдебрандта.
работа Грега и Тима Хильдебрантдтов
Александр Ширвиндт — советский актёр («Трое в лодке, не считая собаки», «Алиса в стране чудес»), руководитель театра Сатиры
Ежи Штур — польский актёр, комик, сыгравший в фильмах «Сексмиссия» («Новые амазонки»), «Кингсайз», «О-би, о-ба — конец цивилизации», «Война миров. Следующее столетие», «Га, Га — Слава героям», «Дежа вю», «Даун Хаус».
Ежи Штур в фильме «Кингсайз»
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