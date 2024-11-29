Лучшие книги 2024 года: фантастика, фэнтези и не только

Время летит невероятно быстро. И вот мы вновь подводим итоги очередного книжного года, 2024-го. Ещё никогда так много книг не первенствовали сразу в нескольких номинациях — на сей раз таких набралось целых три. Причём «книга года» суммарно доминировала аж в трёх номинациях! И ведь нельзя сказать, что интересных книг было мало… Просто так сложилось. А ещё некоторые авторы побеждают второй год подряд — так и до династий недалеко. Возможно, нужно менять критерии выбора победителей? Если и в следующем году будет аналогичная картина, то, вероятно, изменения действительно назрели. Но пока всё традиционно и консервативно.

Яцек Дукай «Старость аксолотля»

🏆 Научная фантастика года

Претенденты : Кристофер Руоккио «Прах человеческий», Майк Резник «Кириньяга. Килиманджаро», Роберт Сойер «Гоминиды», Элизабет Мун «Население: Одна»



🏆 Авторский сборник года

Претенденты : Майк Резник «Кириньяга. Килиманджаро», Владимир Торин «Моё пост-имаго», Лоис Макмастер Буджолд «Пенрик и Дездемона. Книга 1», Джеймс Блэйлок «Земля мечты. Последний сребреник»

Один из самых ярких современных польских авторов Яцек Дукай прославился фантастикой нестандартной, которая балансирует на грани между социально-философской НФ, мистикой и альтернативной историей. Причём временами Дукай несколько пережимает со сложностью восприятия своих текстов, прежде всего, по форме. А вот произведения из сборника «Старость аксолотля» (заглавный роман, три повести и рассказ) гораздо более дружелюбны к читателю, при этом сохраняют типичный для Дукая высокий уровень — и литературный, и смысловой.

«Старость аксолотля» — небольшой роман киберфантастики с упором на идейную составляющую, эдакий «Призрак в доспехах» с польским колоритом. Повести и рассказ также привлекают любопытными идеями. А кроме смыслового наполнения каждое произведение отличает отточенное литературное мастерство — краткость удачно сочетается с глубиной и точностью. Получился почти идеальный пример серьёзной научной фантастики.



Читаем книгу: Яцек Дукай «Старость аксолотля» Кот-император 02.06.2024 40430 Роман о мире, в котором неизвестный космический организм убивает на Земле все живое, и лишь немногим людям, которые успевают оцифровать свой разум, удается выжить и положить начало обществу, которое живёт совсем по иным законам.

Владимир Торин «Моё пост-имаго»

🏆 Мистика и хоррор года

Претенденты : Рошани Чокши «Последняя сказка цветочной невесты», Лукаш Орбитовский «Счастливая земля», Максим Кабир «Гидра», Ася Демишкевич «Раз мальчишка, два мальчишка»

Цикл Владимира Торина о городе Габен навевает воспоминания о Нью-Кробюзоне Чайны Мьевиля. К счастью, Торин не пытается просто подражать лидеру «новых странных», а умело балансирует на стыке разных жанров — тёмного городского фэнтези, детективного триллера, мистического саспенса, временами ступая на территорию откровенного хоррора, близкого к сплаттерпанку. Весь этот пёстрый букет по-настоящему шокирует, порой даже чересчур. Так, типичный приём Торина — заинтересовать читателя авантюрным или детективным сюжетом, чтобы затем, в самый кульминационный момент, ударить по мозгам и нервам кровавым ужасом или пронзительной несправедливостью. Особенно это проявляется в заглавном романе сборника.

Конечно, подчёркнутая страшноватость габеновских хроник способна оттолкнуть часть читателей, но разве не в этом сам смысл литературы ужасов? Чем страшнее и безнадёжнее книга, тем спокойнее кажется реальность. Вам кажется, что мир сошёл с ума? Демиург города Габена демонстрирует — бывает и хуже…

Владимир Торин «Моё пост-имаго». Город Тьмы Галина Бельтюкова 16.08.2024 2263 Мистический триллер о победоносном зле

Брендон Сандерсон «Юми и укротитель кошмаров»

🏆 Детско-юношеская фантастика года

Претенденты : Фрэнсис Хардинг «Паучий дар», Анастасия Перкова «Стерегущие золото грифы», Трейси Деонн «Наследники легенд», Алёна Волгина «Чайка с острова Мираколо / Отравленные морем»



В прошлом году в этой номинации победителем стал роман Брендона Сандерсона «Рифматист», который можно было назвать эталонным юношеским фэнтези. Год прошёл — и дежавю: опять Сандерсон, опять юношеское фэнтези, опять безоговорочная победа. Удивительно, как одному из ведущих авторов современных фэнтезийных эпопей удаётся так ловко сочинять качественный «янг-эдалт», где всего в меру. И приключений, и нравоучений, и романтики, и симпатичных героев, и милой иронии, и лёгкого читабельного стиля — просто магия!

Хотя формально роман входит в мультивселенную Космера, читать его можно совершенно наособицу, что в наше время почти обязательных фэнтезийных циклов уже само по себе дополнительный бонус. Конечно, «Юми и укротитель кошмаров» — роман для Сандерсона совершенно типичный, без крышесносящих открытий. Но с учётом высокого авторского уровня это то что надо — особенно для юношества.

Брендон Сандерсон «Юми и укротитель кошмаров». Увлекательный путь к любви Мария Лебеденко 27.05.2024 17198 Юношеское фэнтези в стиле Макото Синкая

«Мир без Стругацких»

🏆 Антология года

Претенденты : «Рождественское чудо», «Сказки печали и радости»

🏆 Отечественная книга года

Претенденты : Владимир Торин «Моё пост-имаго», Екатерина Звонцова «Письма к Безымянной», Анастасия Гор «Самайнтаун», Анастасия Перкова «Стерегущие золото грифы»



Братья Стругацкие — главный символ советской фантастики. Писатели, на чьём творчестве выросло несколько поколений как авторов, так и читателей. Но что, если бы Стругацких не было? Точнее, что, если бы по чисто житейским причинам в фантастику они так и не пришли? Вариантов альтернативы с учётом реалий того непростого времени, на которое пришлась их молодость, можно собрать целый ворох.

Именно такая идея пришла в голову известному фантастоведу Василию Владимирскому, и он реализовал её в виде антологии, выстроенной по оригинальному принципу: современные писатели сочинили фантастические рассказы в стиле классиков советской литературы и на ключевые темы творчества АБС.

Получилось очень достойно, хоть и не без огрехов. Но базовая идея всё искупает, да и исполнение на уровне. Получился яркий литературный эксперимент и признание в любви писателям, без которых и советскую, и в целом отечественную фантастику представить просто невозможно.

Читаем отрывок из антологии «Мир без Стругацких» Ника Батхен 18.02.2024 19566 Ника Батхен пробует себя в роли Варлама Шаламова в рассказе «Страна Уран».

Ольга Громыко «Космоолухи: Артбук»

🏆 Иллюстрированная книга года

Претенденты : «Bloodborne. Антология. Отголоски крови», «Бесплодные земли. Артбук постапокалиптической вселенной», Джерард Уэй «Академия Амбрелла. История создания», «Кибердеревня. Вселенная сериала»

Вообще-то вошедшие в этот артбук-омнибус два графических произведения, «Бортовой журнал грузового судна “Космический мозгоед”» и «Наши злоключения в космосе и не только», ранее уже издавались, в 2014 и 2016 годах . Но есть существенный нюанс: выходили они в Беларуси, издания были некоммерческие, предназначенные для избранных фанатов, с очень маленьким тиражом. На сей раз издательство Alpaca выпустило книгу как положено, для всех желающих, причём обе части под одной обложкой, да ещё в подарочном виде.

Получилось просто здорово! Конечно, в первую очередь эта книга чистый фансервис, для тех, кто знает и любит популярную юмористическую серию Ольги Громыко о приключениях «космических олухов». Тут вам и иллюстрации из самих книг, и немало дополнений к ним, и краткие досье с картинками на всех основных персонажей, и рисованные скетчи, и много чего ещё. В целом хороший образец артбука, который визуализирует художественное произведение.

«Переписка Ивана Антоновича Ефремова в 3 томах»

🏆 Фантастиковедение года

2024 год выдался для нашего фантастиковедения урожайным. Вышло много книг по истории и теории хоррора: «Монстры у порога», «Пустошь. Первая мировая и рождение хоррора», «Исследования хоррора», «Интертекст Мира Посмертия», «Очарование тайны: эзотеризм и массовая культура» . На грани научно-популярной литературы и культурной журналистики балансирует постоянный автор «Мира фантастики» Антон Первушин с книгой «Наука о чужих». Геннадий Прашкевич порадовал автобиографией «Судовая роль» . Андрей Щербак-Жуков выпустил книгу «Мой Кир Булычёв, мой Рэй Брэдбери и другие мои писатели...» — особенно интересны материалы о Булычёве, с которым автор дружил. Сборник «Платон, Плотин и Баламут» опубликовал Марат Исангазин, активист советских КЛФ . Особая категория — нон-фикшн писателей-фантастов: впервые переведённые на русский «Избранные эссе» Лавкрафта и «Взгляд со звёзд», сборник статей и интервью Лю Цысиня .

Но главным событием 2024 года можно назвать трёхтомное собрание писем классика отечественной НФ, автора «Туманности Андромеды» и «Часа Быка» Ивана Ефремова. В собрание вошли все обнаруженные письма к Ефремову и его письма разным корреспондентам, от Пола Андерсона до братьев Стругацких, от Ильи Эренбурга до Владимира Обручева. Ефремов не оставил развёрнутых воспоминаний — и этот трёхтомник отчасти их заменяет: в переписке он куда откровеннее, чем в статьях, опубликованных при жизни. Отличный способ заглянуть в голову одному из главных советских фантастов — хотя читателей, привыкших к совсем другому Ефремову, открывшаяся картина может удивить и даже шокировать.

Иван Ефремов: настоящий сверхчеловек из светлого будущего Елена Рындина 09.04.2020 101803 Он родился 9 апреля 1907 года — а может, и не родился. Сразу после его смерти КГБ провело обыск в его квартире, всерьёз подозревая, что писатель был не тем, за кого себя выдавал...

Роберт Джордан, Брендон Сандерсон «Грядущая буря» / «Башни Полуночи» / «Память света»

🏆 Самая долгожданная книга года

Претенденты : Йен Макдональд «Король утра, королева дня», Джек Вэнс «Лионесс», К. У. Джетер «Ночь морлоков»

Мы уже привыкли к мысли, что финалы многих полюбившихся фантастических историй — не будем тыкать пальцем, — скорее всего, так и не увидим. Или, может, и увидим, но очень нескоро и, вероятно, в исполнении других авторов.

Так вышло и с финальным томами «Колеса Времени», когда Джордан не смог — Сандерсон помог. И наконец этот долгострой добрался до нас. Причём дело даже не в реальном качестве трёх финальных книг одного из столпов современной фэнтезийной эпопеи — некоторым фанатам они очень понравились, кое-кто пожимал плечами. Главное — гештальт закрыт.

Кстати, подводя итоги в этой номинации, мы немного схитрили — хотя роман «Память света» вышел под занавес 2024 года, в выходных данных стоит цифра года следующего (ну принято так у наших издательств). Однако ощущение того, что Колесо наконец докатилось и до нас, твёрдо ассоциируется именно с «здесь и сейчас». Потому иных вариантов победителя в этой категории просто не могло быть. Под занавес же 2025 года будут уже свои герои…

Йен Макдональд «Король утра, королева дня»

🏆 Книга года

Претенденты : Роберт Джордан, Брендон Сандерсон «Грядущая буря» / «Башни Полуночи» / «Память света», Яцек Дукай «Старость аксолотля», антология «Мир без Стругацких»

🏆 Фэнтези года

Претенденты : Роберт Джордан, Брендон Сандерсон «Грядущая буря» / «Башни Полуночи» / «Память света», Челси Абдула «Вор звёздной пыли», Замиль Ахтар «Эпоха Древних», Джек Вэнс «Лионесс»

🏆 Магический реализм года

Претенденты : Салман Рушди «Город победы», Екатерина Звонцова «Письма к Безымянной», Ник Харкуэй «Ангелотворец», Стивен Холл «Демон Максвелла»

Всё когда-нибудь случается впервые, даже когда вроде бы устоялось, забронзовело. И вдруг… Впервые в истории Итогов «Мира фантастики» второй раз подряд главной Книгой года признано произведение того же автора.

В 2023-м победил «Некровиль» Йена Макдональда, оригинальный гибрид научной фантастики и мистики. На сей раз победил опять Макдональд, но с романом «Король утра, королева дня» — не менее оригинальным фэнтези на грани с магическим реализмом. «Некровиль» выиграл две номинации, то «Король/королева» — аж три. И если «Некровиль» опередил противников всего лишь на воробьиный хвост, то нынешний победитель обошёл всех с огромным преимуществом, хотя конкуренты были довольно сильные. Почему?

«Король утра, королева дня» — роман очень разнообразный и по форме, и по содержанию. Три главные героини живут в одном месте, в Ирландии, но в совершенно разные времена. И в рамках общего сюжета скрываются три совершенно разные истории. Роман написан довольно давно, когда наиболее прогрессивные авторы фантастики не чурались смелых экспериментов, одновременно пытаясь поладить со своими читателями и не пренебрегая их интересами и желаниями. В результате «Король/королева» — и психологическая драма, и литературная игра, и мифологическое фэнтези, и историческое размышление, и киберпанк-боевик. Всё в одном флаконе, для самых разных читателей — отлично написано (и отлично переведено), со множеством отсылок, аллюзий и оммажей, оригинальных ходов и изящных решений. Фэнтези, не похожее на фэнтези. Деконструкция жанра, его пересборка.

При этом чувствуется влияние времени (роман впервые вышел в 1991 году), когда западные фантасты ещё не стеснялись своих корней и не погрязли в бесконечной погоне за искусственной инклюзивностью, из-за чего их фантастика последних лет иногда выглядит надуманной и фальшивой. В отличие от «Короля утра, королевы дня» — очень достойного романа, в котором сюжетная увлекательность грамотно сочетается со смыслом и эмоциональной составляющей.

Йен Макдональд «Король утра, королева дня». Старые мифы умирают медленно Ирина Нечаева 31.05.2024 29375 Деконструкция фэнтези в ирландском антураже

В подведении Итогов книжного года приняли участие сотрудники и рецензенты «Мира Фантастики»: Евгения Барышникова, Галина Бельтюкова, Василий Владимирский, Валерия Гаврукович, Дмитрий Злотницкий, Алексей Ионов, Мария Лебеденко, Анна Мистунина, Борис Невский, Ирина Нечаева, Мара Руднева, Сергей Серебрянский, Ульяна Скибина, Дарья Урбанская, Диана Чайковская, Лилия Чужова, Елена Щетинина

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