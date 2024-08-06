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#рецензии на книги#Что почитать
«Мир фантастики. Возвращение создателя. 20 лет спустя» Юбилейный сборник рассказов — только для наших подписчиков
Борис Невский
3 сентября 15:00
296
3 минуты на чтение
Демиург в разных ипостасях, от писателя-фантаста до настоящего бога, создаёт мир, а потом покидает его — по какой-нибудь причине: наскучило, переключился на другую задачу, совесть заела… да мало ли. А через 20 лет решает вернуться и глянуть — что изменилось? Как там без него живут-поживают придуманные и созданные им существа, разумные и не очень? Всё ли в порядке? Может, надо им подсобить или, наоборот, окоротить их? Или просто спокойно, с отеческой улыбкой полюбоваться на их бытие… 
Именно такова магистральная тема антологии «Возвращение создателя», составленной специально для подписчиков крауд-кампании «Мира фантастики».
Рассказы сборника можно разделить на три условных блока.  Первый — самый простой по смыслу и предсказуемый по содержанию. Творец (бог, писатель, учёный etc.) навещает созданный им мир явно или инкогнито и сталкивается там с непредвиденными изменениями. И реагируют демиурги на такие изменения неоднозначно.  Известный фантаст в ярости от того, что персонажи его гримдарка перестали без конца страдать и вполне довольны обычной жизнью («Старый дедушка Коль» Алексея Гравицкого). Сэр Артур Конан Дойль с удивлением и восторгом видит, как изменилась придуманная им викторианская Англия («Последнее дело мистера А.» Ирины Лазаренко и Дмитрия Самохина). Самое настоящее божество, оставившее созданный им мир своим детям или дав его обитателям свободу воли, с грустью понимает, что чадушки не оправдали доверия («Боги этого мира» Анастасии Лазаревой, «Свеча и солнце» Юлианы Лебединской). Инопланетянин, решив поиграть в демиурга, очень сильно жалеет об этом («Первый мир комом» Анны Дербеневой).  Каждый из творцов пытается изменить ситуацию прямо или косвенно, одним это удаётся, другие терпят неудачу. В общем, всё, никакого двойного дна. Впрочем, почти все рассказы этого блока увлекательно написаны. 

Рассказы второго блока лишь формально отвечают заявленной теме антологии. Некоторые — добротная НФ о будущем: про специалиста по терраформированию («Самая сладкая земляника во вселенной» Максима Макаренкова), про косморазведчика («Эдем на фронтире» Дарьи Плещеевой и Дмитрия Федотова), про создателя космической станции («Ревизор» Николая Калиниченко) — все эти персонажи просто выполняют свои профессиональные обязанности, сталкиваясь в процессе с разными проблемами. Демиургами их можно назвать лишь условно. Как и героя рассказа Олега Дивова «Альтернатива» — пытающегося (неудачно) изменить советскую историю попаданца. Или вампиршу из рассказа Алексея Пехова, Елены Бычковой и Натальи Турчаниновой «Красная дева», который входит во вселенную их популярного цикла «Киндрэт». По сути, герои этих рассказов ничего не создают и не меняют, да и не способны этого сделать. И сами рассказы выглядят скорее как зарисовки, хоть и очень профессиональные. 

Наконец, блок рассказов, чьи авторы делают ставку на нравственные проблемы протагонистов, а не на внешние изменения придуманных ими миров. Не все рассказы из этого блока одинаково удачны, но некоторые задевают за живое. Как, например, один из лучших текстов антологии «Первый “А”» Ольги Харитоновой — очень мрачная история о жизни русской провинции, где фантастический элемент лишь самую малость подкрашивает происходящее. Если заменить роботов-детей на обычных — что изменится? Таких ситуаций в нашей повседневной жизни валом… Это и печально. Противоречивые чувства вызывает рассказ Фалены Лысаковой «Экспресс отправляется к солнцу» — конечный выбор главного героя понять вроде бы можно, но как-то сильно от него попахивает эгоизмом на грани геноцида. 

Вообще, рассказы этого блока какие-то особенно… безнадёжные, что ли, хоть и достойно написанные? «Бёррга» Олега Кожина, «Счастливее бога» Таисии Севрюковой, «За ВДВ!» Дарьи Зарубиной, «Собачий марш» Юрия Смирнова… Имеют ли право эти самые демиурги что-то творить? Пускай сначала в себе разберутся!

Итог: очень неплохой сборник с типичным для многих антологий недостатком — заявленная тема связывает часть рассказов лишь условно. Впрочем, откровенно слабых текстов в сборнике нет, что уже приятно.
«Возвращение создателя. 20 лет спустя» — сборник разных по жанру фантастических рассказов, составленный по заказу журнала «Мир фантастики» к его 20-й годовщине известным писателем и редактором Сергеем Чекмаевым при участии Союза литераторов РФ. В прямую продажу сборник не поступит — его получат только участники подписки на CrowdRepublic.
Ольга Харитонова
«Первый “А”»
— А вот наш единственный первый класс, первый «А»! — Раскрытая ладонь Леночки гордо пролетела над головами. Объектив камеры проследовал за ней. В кадре проскочило несколько лиц, затем камера качнулась и приблизила девочку за пятой партой первого ряда: красный шар её головы, увенчанный белым ажурным бантом, болтался на шее, глаза катались под веками, из ротика сочилась пенная слюна… Сюжет оборвался словами «Катенька! Катенька!» Камеру вырубили. Детобота Катеньку скорее вынесли из класса. Вечером Михаил снова собрал всех новоявленных родителей в ДК, ещё раз объяснил им все правила эксплуатации. — Говорил же, никаких украшений! У них, просто говоря, аллергия. Эти серёжки к ней прямо прикипели… Женщина, взявшая Катеньку тогда в ДК, не спешила признавать вину: — А чего? Серёжки от прабабки ещё остались! Чистое золото! Чего?

«Мир фантастики. Возвращение создателя. 20 лет спустя»

8

оценка

Стоит ли читать

Если вы любите фантастические антологии, если вы любите современную российскую фантастику и если вы подписывались на крауд-кампанию «Мира фантастики», то, конечно же, да!

Удачно

  • Отсутствие откровенно слабых рассказов
  • Соответствие многих текстов заявленной теме
  • Эксклюзивность

Неудачно

  • Некоторая тематическая аморфность
  • Недоступность

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Борис Невский

Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

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