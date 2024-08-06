«Мир фантастики. Возвращение создателя. 20 лет спустя» Юбилейный сборник рассказов — только для наших подписчиков

Первый — самый простой по смыслу и предсказуемый по содержанию. Творец (бог, писатель, учёный etc.) навещает созданный им мир явно или инкогнито и сталкивается там с непредвиденными изменениями. И реагируют демиурги на такие изменения неоднозначно.

Известный фантаст в ярости от того, что персонажи его гримдарка перестали без конца страдать и вполне довольны обычной жизнью («Старый дедушка Коль» Алексея Гравицкого). Сэр Артур Конан Дойль с удивлением и восторгом видит, как изменилась придуманная им викторианская Англия («Последнее дело мистера А.» Ирины Лазаренко и Дмитрия Самохина). Самое настоящее божество, оставившее созданный им мир своим детям или дав его обитателям свободу воли, с грустью понимает, что чадушки не оправдали доверия («Боги этого мира» Анастасии Лазаревой, «Свеча и солнце» Юлианы Лебединской). Инопланетянин, решив поиграть в демиурга, очень сильно жалеет об этом («Первый мир комом» Анны Дербеневой).

Каждый из творцов пытается изменить ситуацию прямо или косвенно, одним это удаётся, другие терпят неудачу. В общем, всё, никакого двойного дна. Впрочем, почти все рассказы этого блока увлекательно написаны.