«Мир фантастики. Возвращение создателя. 20 лет спустя» Юбилейный сборник рассказов — только для наших подписчиков

Рассказы второго блока лишь формально отвечают заявленной теме антологии. Некоторые — добротная НФ о будущем: про специалиста по терраформированию («Самая сладкая земляника во вселенной» Максима Макаренкова), про косморазведчика («Эдем на фронтире» Дарьи Плещеевой и Дмитрия Федотова), про создателя космической станции («Ревизор» Николая Калиниченко) — все эти персонажи просто выполняют свои профессиональные обязанности, сталкиваясь в процессе с разными проблемами. Демиургами их можно назвать лишь условно. Как и героя рассказа Олега Дивова «Альтернатива» — пытающегося (неудачно) изменить советскую историю попаданца. Или вампиршу из рассказа Алексея Пехова, Елены Бычковой и Натальи Турчаниновой «Красная дева», который входит во вселенную их популярного цикла «Киндрэт». По сути, герои этих рассказов ничего не создают и не меняют, да и не способны этого сделать. И сами рассказы выглядят скорее как зарисовки, хоть и очень профессиональные.
Наконец, блок рассказов, чьи авторы делают ставку на нравственные проблемы протагонистов, а не на внешние изменения придуманных ими миров. Не все рассказы из этого блока одинаково удачны, но некоторые задевают за живое. Как, например, один из лучших текстов антологии «Первый “А”» Ольги Харитоновой — очень мрачная история о жизни русской провинции, где фантастический элемент лишь самую малость подкрашивает происходящее. Если заменить роботов-детей на обычных — что изменится? Таких ситуаций в нашей повседневной жизни валом… Это и печально. Противоречивые чувства вызывает рассказ Фалены Лысаковой «Экспресс отправляется к солнцу» — конечный выбор главного героя понять вроде бы можно, но как-то сильно от него попахивает эгоизмом на грани геноцида.
Вообще, рассказы этого блока какие-то особенно… безнадёжные, что ли, хоть и достойно написанные? «Бёррга» Олега Кожина, «Счастливее бога» Таисии Севрюковой, «За ВДВ!» Дарьи Зарубиной, «Собачий марш» Юрия Смирнова… Имеют ли право эти самые демиурги что-то творить? Пускай сначала в себе разберутся!
«Мир фантастики. Возвращение создателя. 20 лет спустя»
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