Олег Дивов «Техподдержка»: боевая избушка в джунглях Африки

2049 год. Простой маркетолог Лёха Филимонов провинился перед начальством и получил в отместку непростую задачу: продать экспериментальный шагоход африканскому диктатору. Но вот беда — в стране переворот, на жизнь диктатора совершено покушение, и «Избушка» с Лёхой на борту уходит в буш, стреляя изо всех стволов…

Жанр: гуманитарная приключенческая фантастика

Художник: А. Хатчетт

Издательство: «Эксмо», 2019

Серия: «Техподдержка. Любовь, война и роботы»

Похоже на: О. Генри «Короли и капуста»

аниме-сериал «Стальная тревога» (2002)

Олег Дивов — автор уникальный. О чём бы он ни писал, от бластеров и звездолётов до зомби и мамонтов, получается одинаково хорошо. Причём любая его книга рассказывает в первую очередь о людях и окружающем нас мире и потом уже обо всём остальном. «Техподдержка» — новое тому подтверждение.

На первый взгляд, это простой как валенок приключенческий роман в экзотических декорациях, смысл которого можно описать одной фразой: русский маркетолог Лёха за рулём экспериментального шагохода БШМ-К «Избушка» успешно демонстрирует возможности боевой машины в условиях африканского буша. Погони, перестрелки, засады, один летающий крокодил, роковые женщины и местный оружейный барон по прозвищу Негр Вася в комплекте.

— Вон там, через дорогу наискосок, американское консульство, — сказал Тёмкин. — Мы обычно, когда вечером сидим у бассейна и пьем джин, разворачиваем колонки в ту сторону и врубаем гимн Советского Союза. А потом «Не валяй дурака, Америка». Чисто по-соседски, чтобы им не скучно было.

Строго говоря, тут даже фантастической составляющей кот наплакал: замени шагоходы на танки, поменяй название пары стран — и события «Техподдержки» легко могли бы произойти и сегодня, где-нибудь в ЦАР или Сомали. Но при более детальном рассмотрении в дело вступает фирменная дивовская ирония.

Роман превращается в блестящую сатиру на современное общество.

Маркетологи в разгар боевых действий в африканской степи звонят в круглосуточную службу техподдержки концерна «Рособоронтех», «мирового лидера по производству уникальных вооружений, пожалуйста, оставайтесь на линии, ваш звонок очень важен для нас»; африканские оружейные бароны цитируют «Дядю Ваню» и ностальгируют по общаге МГИМО на Миклухо-Маклая; пилоты «Рособоронтеха» рисуют на коробе шагохода древние руны, те самые, волшебные, из трёх букв. А все самые опасные секретные агенты этого мира родом из Сан-Эскобара, вымышленной страны, появившейся в результате феерической оговорки польского министра иностранных дел. Даже главы названы в честь известных кинофильмов.

При ещё более глубоком погружении в книгу становится ясно, что за всеми шуточками и приколами скрывается крайне пессимистический взгляд на ближайшее будущее нашей планеты. В будущем этом повсюду царят хаос, разруха и идиотизм, крупные транснациональные корпорации дробят страны на части и спонсируют местных царьков для более эффективной добычи полезных ископаемых, война ведется силами ЧВК, сам факт такой войны всячески отрицается всеми причастными, а ее итоги определяются пресс-релизом в СМИ — кого объявили победителем в выпуске вечерних новостей, тот и выиграл.

И радует в этом мрачном прогнозе только то, что Россия, по версии Дивова, спустя тридцать лет останется важным игроком на мировой арене, а концерн «Рособоронтех» и вовсе станет лидером на рынке уникальных вооружений, «пожалуйста, оставайтесь на линии, ваш звонок очень важен для нас».

У меня обычно книги с двойным дном, а эта — с четверным вообще. Скучно не будет, обещаю… Эта книга должна вызвать массу вопросов. И по тексту, и по оформлению, она выглядит как-то провокативно, что ли. С большим и толстым намёком. Так и было задумано, потому что так и надо. Все самое интересное — впереди. Надеюсь, вам понравится. А я буду всё отрицать и загадочно улыбаться. Олег Дивов

Читается роман легко, на одном дыхании. После несколько сумбурного начала, перегруженного экскурсами в прошлое, сюжет развивается строго по прямой и мчится к финишу со скоростью разогнавшегося болида «Формулы-1». Главных героев поджидает немало головокружительных приключений — правда, ближе к концу романа возникает ощущение, что чего-то Дивов недокрутил. Финальный конфликт вышел слишком уж скомканным и обрывистым, как будто бы автор припас для своего героя больше испытаний, но затем решил, что сойдёт и так.

В книге хватает ярких персонажей.

Русский консул в Лимпопо Тёмкин, пилот Ломакин, уже упомянутый оружейный барон Негр Вася и сан-эскобарская «гончая» (боец элитного отряда спецназа) Рамона получились крайне колоритными. А вот главный герой подкачал. Поначалу Лёха выглядит крайне убедительно — простой офисный клерк, который оказался не в своей тарелке, влип по уши и сам не рад своей везучести. Но затем Лёха мужает, крепчает и взрослеет, и происходит это как-то слишком уж быстро и просто — несмотря на все злоключения, судьба могла бы поиздеваться над ним и побольше.