Робин Хобб «Убийца Шута»

Оставив в прошлом службу королевского убийцы, Фитц Чивэл поселился в собственном имении под именем Тома Баджерлока, рассчитывая наконец насладиться покоем. Он решительно отвергает все попытки родственников вновь втянуть его в мутный водоворот придворной жизни. Но простому и размеренному быту Фитца приходит конец, когда он вопреки собственным ожиданиям вновь становится отцом.

Robin Hobb

The Fool’s Assassin

Роман

Жанр: героическое фэнтези

Выход оригинала: 2014

Издательство: «Азбука-Аттикус», 2018

672 стр., 6000 экз.

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Анджей Сапковский «Сезон гроз»

Тэд Уильямс «Сердце того, что было утеряно»

Завершив «Сагу о Шуте и Убийце», Робин Хобб, казалось, поставила точку в приключениях своих самых известных героев. И история совершенно не требовала продолжения. Тем не менее спустя одиннадцать лет писательница начала ещё одну трилогию про Фитца и Шута.

В мире Шести герцогств минуло ещё больше времени, чем в нашем, — почти два десятилетия. К самому Фитцу время оказалось милостиво — побочным следствием давнего магического исцеления стало замедленное старение. А вот его супруга изрядно состарилась. Дети зажили самостоятельно, Шут давно исчез, что до Шести герцогств, то они наслаждаются миром под мудрым правлением короля Дьютифула.

В общем, никаких поводов браться за старое и вновь отправляться навстречу приключениям… На протяжении большей части романа их тоже не появляется. Робин Хобб очень неспешно и обстоятельно расписывает жизнь Фитца-помещика, психологические проблемы, вызванные тем, что он стареет медленнее супруги, и редкие эпизоды, когда он неохотно посещает королевский двор.

Резкие перемены в жизни Фитца происходят, когда он нежданно-негаданно обзаводится дочерью Би. Она появляется на свет при странных обстоятельствах, не похожа на других детей и растёт куда медленнее, чем они. И стоит Би чуть повзрослеть, как Хобб начинает писать и от лица этого необычного ребёнка, которому приходится сталкиваться с непониманием и отторжением.

Продолжение одного из лучших циклов приключенческого фэнтези неожиданно оказалось семейной драмой

Так продолжение одного из лучших циклов приключенческого фэнтези неожиданно оказалось семейной драмой. Хобб мастерски выписывает характеры, эмоции и взаимоотношения персонажей, но это совсем не та история, которую ожидаешь от новой трилогии о Фитце и Шуте. Событий здесь почти нет, и персонажам приходится разбираться не с масштабными угрозами, а с обычными бытовыми неурядицами. Лишь в последних главах автор спохватывается и вводит в повествование угрозу, с которой героям предстоит иметь дело уже в продолжении.

Итог: пролог для новой истории, который можно было бы уложить в несколько глав, Хобб растянулся почти на семьсот страниц — и большая их часть посвящена достаточно однообразной рефлексии героев.