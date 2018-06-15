Робин Хобб «Убийца Шута»

Оставив в прошлом службу королевского убийцы, Фитц Чивэл поселился в собственном имении под именем Тома Баджерлока, рассчитывая наконец насладиться покоем. Он решительно отвергает все попытки родственников вновь втянуть его в мутный водоворот придворной жизни. Но простому и размеренному быту Фитца приходит конец, когда он вопреки собственным ожиданиям вновь становится отцом.
Robin Hobb
The Fool’s Assassin
Роман
Жанр: героическое фэнтези
Выход оригинала: 2014
Издательство: «Азбука-Аттикус», 2018
672 стр., 6000 экз.
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Анджей Сапковский «Сезон гроз»
Тэд Уильямс «Сердце того, что было утеряно»
Завершив «Сагу о Шуте и Убийце», Робин Хобб, казалось, поставила точку в приключениях своих самых известных героев. И история совершенно не требовала продолжения. Тем не менее спустя одиннадцать лет писательница начала ещё одну трилогию про Фитца и Шута.
В мире Шести герцогств минуло ещё больше времени, чем в нашем, — почти два десятилетия. К самому Фитцу время оказалось милостиво — побочным следствием давнего магического исцеления стало замедленное старение. А вот его супруга изрядно состарилась. Дети зажили самостоятельно, Шут давно исчез, что до Шести герцогств, то они наслаждаются миром под мудрым правлением короля Дьютифула.
В общем, никаких поводов браться за старое и вновь отправляться навстречу приключениям… На протяжении большей части романа их тоже не появляется. Робин Хобб очень неспешно и обстоятельно расписывает жизнь Фитца-помещика, психологические проблемы, вызванные тем, что он стареет медленнее супруги, и редкие эпизоды, когда он неохотно посещает королевский двор.
Резкие перемены в жизни Фитца происходят, когда он нежданно-негаданно обзаводится дочерью Би. Она появляется на свет при странных обстоятельствах, не похожа на других детей и растёт куда медленнее, чем они. И стоит Би чуть повзрослеть, как Хобб начинает писать и от лица этого необычного ребёнка, которому приходится сталкиваться с непониманием и отторжением.
Продолжение одного из лучших циклов приключенческого фэнтези неожиданно оказалось семейной драмой
Так продолжение одного из лучших циклов приключенческого фэнтези неожиданно оказалось семейной драмой. Хобб мастерски выписывает характеры, эмоции и взаимоотношения персонажей, но это совсем не та история, которую ожидаешь от новой трилогии о Фитце и Шуте. Событий здесь почти нет, и персонажам приходится разбираться не с масштабными угрозами, а с обычными бытовыми неурядицами. Лишь в последних главах автор спохватывается и вводит в повествование угрозу, с которой героям предстоит иметь дело уже в продолжении.
- переживания персонажей
- задел для будущей истории
- описание магии
- чрезмерная неспешность
- обилие «воды»
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