Сара Брукс «Территория чудовищ. Путеводитель для осторожных туристов». Поезд в один конец





Русские реалии вплетены в текст довольно грамотно — они не вызывают ощущения «развесистой клюквы». Брукс хорошо сделала домашнюю работу: такая Империя, с крепкой царской властью и Всемирной выставкой в Москве, действительно выглядит правдоподобно и свежо.







А вот фантастический элемент «Территории чудовищ» назвать оригинальным, увы, нельзя. Запустенье, возникшее на месте Сибири, слишком уж напоминает Зону Икс — не давая никаких объяснений происходящему, автор наполняет мир за окнами экспресса сюрреалистическими видами и причудливыми созданиями. Брукс набрасывает широкими мазками картины края, который человеческое сознание воспринять не в силах, а это уже роднит книгу с творчеством Лавкрафта.







С таким подходом атмосфера романа получается густой и по-своему притягательной — образ поезда, который мчится сквозь бескрайние просторы горячечных видений, очень красив. Да и темп повествования писательница выдерживает на должном уровне — трансформации экспресса и его пассажиров происходят постепенно, понемногу, чтобы в какой-то момент достичь великолепной и пугающей, словно ночной кошмар, точки невозврата. Со способностью медленно повышать градус безумия у Брукс точно всё в порядке.







К сожалению, того же нельзя сказать о проработке персонажей. Обитатели поезда сначала кажутся вполне объёмными — завязки их личных историй вызывают интерес. Однако по мере чтения становится понятно, что они прописаны небрежно. У каждого из героев есть единственная яркая особенность, определяющая их поведение, а за её пределами простирается пустота. Так, девушка по имени Мария отправилась в путь, чтобы разобраться в причинах загадочной смерти отца — и ничего, кроме флэшбеков с погибшим родителем, мы от неё не увидим. Создаётся впечатление, что автор просто увлеклась трагическим прошлым персонажей и забыла о том, что человек в своих поступках редко руководствуется лишь одним событием из жизни или одной чертой характера.

