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#рецензии на книги#стимпанк#сюрреализм
Сара Брукс «Территория чудовищ. Путеводитель для осторожных туристов». Поезд в один конец
Мария Лебеденко
27 сентября 10:00
417
3 минуты на чтение
В конце XIX века вся территория от Москвы до Пекина вдруг изменилась. Реальность словно вывернулась наизнанку, породив странных монстров и пейзажи, сводящие людей с ума. Российская Империя и Китай спешно отгородили опасную местность, которая теперь носила название Запустенье, огромными стенами — а для тех, кто всё же отваживался на путешествие между городами, пустили бронированный поезд. Сейчас он отправляется в очередной рейс, но поездка с самого начала идёт не по плану…
Sarah Brooks
The Cautious Traveller's Guide to The Wastelands
Роман
Жанр: сюрреалистическое фэнтези, стимпанк
Выход оригинала: 2024
Художник: В. Пожидаев
Переводчик: С. Удалин
Издательства: «Иностранка», «Азбука-Аттикус», 2024
Серия: «Большой роман»
Возрастной рейтинг: 16+
448 с., 4000 экз.
Похоже на:
Джефф Вандермеер «Аннигиляция»
Гордон Далквист «Стеклянные книги пожирателей снов»
Дебютный роман Сары Брукс явно написан под влиянием двух известных фантастов. Первый источник вдохновения — Джефф Вандермеер с его «Аннигиляцией». Правда, в отличие от «Трилогии Южного Предела», здесь действие перенесено в другую эпоху, напоминающую стимпанк — только не с викторианским колоритом, а, так сказать, с «николаевским».

Русские реалии вплетены в текст довольно грамотно — они не вызывают ощущения «развесистой клюквы». Брукс хорошо сделала домашнюю работу: такая Империя, с крепкой царской властью и Всемирной выставкой в Москве, действительно выглядит правдоподобно и свежо.

А вот фантастический элемент «Территории чудовищ» назвать оригинальным, увы, нельзя. Запустенье, возникшее на месте Сибири, слишком уж напоминает Зону Икс — не давая никаких объяснений происходящему, автор наполняет мир за окнами экспресса сюрреалистическими видами и причудливыми созданиями. Брукс набрасывает широкими мазками картины края, который человеческое сознание воспринять не в силах, а это уже роднит книгу с творчеством Лавкрафта.

С таким подходом атмосфера романа получается густой и по-своему притягательной — образ поезда, который мчится сквозь бескрайние просторы горячечных видений, очень красив. Да и темп повествования писательница выдерживает на должном уровне — трансформации экспресса и его пассажиров происходят постепенно, понемногу, чтобы в какой-то момент достичь великолепной и пугающей, словно ночной кошмар, точки невозврата. Со способностью медленно повышать градус безумия у Брукс точно всё в порядке.

К сожалению, того же нельзя сказать о проработке персонажей. Обитатели поезда сначала кажутся вполне объёмными — завязки их личных историй вызывают интерес. Однако по мере чтения становится понятно, что они прописаны небрежно. У каждого из героев есть единственная яркая особенность, определяющая их поведение, а за её пределами простирается пустота. Так, девушка по имени Мария отправилась в путь, чтобы разобраться в причинах загадочной смерти отца — и ничего, кроме флэшбеков с погибшим родителем, мы от неё не увидим. Создаётся впечатление, что автор просто увлеклась трагическим прошлым персонажей и забыла о том, что человек в своих поступках редко руководствуется лишь одним событием из жизни или одной чертой характера.
Пожалуй, лучше других получилась Чжан Вэйвэй — сирота, которая всю жизнь провела в поезде. Только в её реальность можно поверить — она смела, решительна и, в отличие от других, испытывает целую гамму чувств, от любви к привычной жизни в постоянном движении, до внезапно вспыхнувшей симпатии к «не совсем девушке» из зоны отчуждения. За персональным ростом Вэйвэй наблюдать интереснее всего — как минимум потому, что он у неё хотя бы есть.
Помимо одномерных героев, немного разочаровывает и финал романа. Он вышел масштабным и в меру эмоциональным — однако не внёс в сюжет необходимой ясности. В чём экспресс повлиял на Запустенье, что дала физическая метаморфоза пассажирам и как теперь изменится мир за московской стеной — на все эти вопросы «Территория чудовищ» ответов не даёт. Развязка — просто ещё одна красивая картина в лавкрафтианском (и вандермееровском) стиле. Ею можно любоваться, но не пытаться осмыслить, хотя если в этом и состоял замысел Сары Брукс, то с его воплощением она определённо справилась.
Итог: приятный роман с интересными идеями и необычным антуражем. Дебютный блин точно не вышел комом — и всё же в том, что касается писательского мастерства, автору есть куда стремиться.

С пылу с жару

Любопытно, что дебютный роман Сары Брукс в оригинале вышел в июне этого года, одновременно с российским изданием.
Говорят, у земли отняли так много, что она вечно испытывала голод. И насыщала себя кровью империй, а также костями животных и людей, оставшихся на их месте. Она пристрастилась ко вкусу смерти.

Сара Брукс «Территория чудовищ. Путеводитель для осторожных туристов»

7

оценка

Стоит ли читать?

Да, особенно если вы не против историй с нотками лавкрафтианского сюрреализма.

Удачно

  • атмосферный мир
  • ровный темп
  • сбалансированность сюжетных линий

Неудачно

  • одномерные герои
  • невнятный финал

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Мария Лебеденко

Поэт, книгочей, олдскульщик, поклонница мрачняка во всех проявлениях. Любит странное и то, что ещё страньше.

#рецензии на книги#стимпанк#сюрреализм
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