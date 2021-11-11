Что почитать из шпионского фэнтези. Книжная подборка Bookmate и «Мира фантастики»

Фэнтези — очень разнообразный жанр как по направлениям, так и по оттенкам. Есть фэнтези приключенческое, есть тёмное. А есть шпионское. Сюда входят книги о секретных службах; об отдельных авантюристах, промышляющих шпионажем или диверсиями; о случайных людях, поневоле втянутых в шпионаж или масштабные заговоры (государственные, международные и даже глобальные). Отличительные черты таких книг — то, что действие разворачивается в магическом мире, либо, если мир похож на наш, герои используют в работе сверхъестественные приёмы, навыки, артефакты. Естественно, среди книг, доступных в книжном сервисе Bookmate, есть и шпионское фэнтези. Предлагаем составленную нами подборку!

Материал подготовлен при поддержке книжного сервиса Bookmate . Эти и другие книги можно читать за 299 рублей в месяц или 1990 рублей при оплате годовой подписки (то есть примерно за 166 рублей в месяц). Предложение ограничено!

Терри Пратчетт, роман «Патриот»

В этом романе из серии о Плоском мире (подцикл «Стража») город Анк-Морпорк охвачен военной истерией. Из глубин Круглого моря на поверхность поднялся островок Лешп, и контролировать его желают оба давних соперника — Анк-Морпорк и Клатч. Реального толку от острова ноль, но за державу обидно! Чтобы разведать ситуацию в Клатче, патриций Витинари вместе с несколькими стражниками отправляется в тыл врага. Переодетых шпионов-любителей ожидает множество опасных приключений…

Как всегда у Пратчетта, книга читается на одном дыхании благодаря изящному юмору, мудрым мыслям и блестящим аллюзиям на нашу с вами реальность.

Алексей Пехов, роман «Под знаком мантикоры»

Фернан Руис де Суоза, маркиз де Нарриа, — капитан контрразведки королевства Таргера, распутывающий самые сложные дела. Таковыми оказываются загадочное убийство королевского маршала и поиск неуловимого шпиона с Севера. В процессе расследования Фернану предстоит столкнуться с колдунами-клириками, придворными аристократами, криминальными авторитетами и таинственными силами, которые действуют непонятно в чьих интересах. Удастся ли Фернану разобраться в происходящем, спасти королевство и уцелеть самому?

Эта увлекательная и динамичная книга не только получила звание «Книги года» по версии нашего журнала, но и до сих пор считается одним из лучших произведений Пехова по версии многих его читателей. По жанру это детективное фэнтези с политическим уклоном, полное тайн, интриг и разнообразных событий.

Ольга Лукас, цикл «Тринадцатая редакция»

Две противоборствующие организации, мунги и шемоборы, борются за мир во всем мире, решая проблемы других людей (чаще — свои собственные). И при этом не стесняются использовать разные средства.

Все книги цикла посвящены деятельности Тринадцатой редакции, Санкт-Петербургскому отделению мунгов. Причём методы её сотрудников специфические — от них явственно попахивает чертовщиной.

Книги Ольги Лукас добрые, светлые, полные ярких и живых персонажей.

Сергей Степаненко, роман «Три кольца небесной сферы»

Авантюрист Арчи Бесстрашный известен как охотник по найму — он разыскивает редкости и артефакты. Однако это лишь прикрытие, за которым скрывает свою деятельность Эр’Скай — секретный агент Координационной службы из элитного отряда «Паутина». Чего его только не ждёт на тернистом пути спецагента: колдовские козни, схватки со шпионами и монстрами, драконы и, конечно же, любовь…

Лёгкое и увлекательное фэнтези с объёмными персонажами и неожиданными сюжетными ходами: финальную интригу разгадать не так-то просто!

Юлия Рахаева, роман «Хозяин степи»

Начинающий шпион из Тайной канцелярии Нэжвилля отправляется в далёкие восточные земли, известные как Шоносар. Спецагенту Юргену предстоит втереться в доверие к правителю — великому шоно, стать для него лучшим другом и советником. Однако после множества опасных приключений в бескрайней степи, после исследования затерянных гробниц и поиска магических артефактов Юрген проникается искренней симпатией к шоно. Что окажется сильнее, преданность Нэжвиллю или дружеские узы?

Интересное чтение, полное эмоций и приключений.

Григорий Шаргородский, цикл «Заблудшая душа»

Душа нашего современника Ивана Боева перенесена в параллельный мир с помощью магического камня. Её в своих целях использует шеф имперской разведки граф Гвиери по прозвищу Кровавый Морж. Он подселяет пришельца в тела других людей, чтобы на благо короны совершать убийства и диверсии и выполнять шпионские миссии. Ивану приходится подчиняться, но он мечтает о свободе…

Оригинальная интерпретация избитого сюжетного хода о попаданце в параллельный мир. Интерес к чтению поддерживает не только детективная интрига, но и ситуация, в которой оказался главный герой: как он из неё выберется?

Сериал «Охотники за книгами»

Межавторская серия городского фэнтези, составленная Максом Глэдстоуном.

Детектив Сэл Брукс потеряла брата — во время расшифровки древнего документа по чёрной магии его захватила демоническая сущность. Открыв для себя мир, где магия и демоны существуют в реальности, Сэл Брукс получает предложение стать членом спецгруппы Societas Librorum Occultorum, подчиняющейся Ватикану. Группа из пяти агентов, которую ещё называют Третьим отрядом, разыскивает древние тексты и артефакты, содержащие опасную магию. Цель — найти, обуздать и запереть в тайном ватиканском хранилище. И по возможности остаться в живых…

Впрочем, не только Третий отряд охотится за опасными книгами. Конкуренты не дремлют и не стесняются использовать разные средства — чёрная магия способна дать огромную власть и богатство. И даже угроза уничтожения мира не останавливает алчущих.

Написанный разными авторами мозаичный роман — своеобразный книжный аналог телевизионного детективного сериала, где «Сверхъестественное» встречается с «Кодом да Винчи».

Тим Пауэрс, роман «Declare»

Этот фэнтезийный роман написан в лучших традициях шпионских триллеров Джона Ле Карре.

Лондон, 1963 год, разгар холодной войны. Бывший агент британской разведки МИ-6, а ныне профессор Эндрю Хейл вовлечён в расследование сверхсекретной операции времён Второй мировой под кодовым названием Declare.

Хейл отправляется на гору Арарат, где ему предстоит столкнуться с мрачной мистической тайной, способной повлиять на судьбу всего человечества.

Замысловатый шпионский роман со сверхъестественным элементом — такое мог написать только Тим Пауэрс. К сожалению, этот роман на русский язык не переведён и доступен только в оригинале.