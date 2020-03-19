Сири Петтерсен «Потомок Одина»: скандинавское фэнтези для подростков

Мир Имланд, фэнтезийный аналог Скандинавии, состоит из одиннадцати государств, главное из которых — богатая Маннфалла с одноимённой столицей. Её центральная часть, Эйсвальдр, город в городе, — пристанище божественного Всевидящего, дарующего связь с Потоком, мощной природной энергией. Впрочем, большинство обитателей Имланда живёт в гораздо менее комфортных местах вроде прибрежной деревушки Эльверуа. Здесь проживает и девушка Хирка вместе со своим отцом-травником. Правда, Хирка плохо вписывается в местное общество: никакой Поток она не чувствует, а хвост — неотъемлемую часть тела нормального имлинга — ей, по словам отца, отгрызли волки. Потому пятнадцатилетняя Хирка со страхом ждёт обязательный Ритуал инициации, когда неполноценность девушки могут раскрыть, и видит в кошмарах пришедших по её душу Колкагг — несокрушимых убийц на службе могущественного Совета. А тут ещё отец признаётся Хирке, что она приёмная дочь, к тому же и вовсе дитя Одина, то есть человек. Или гниль, как говорят имлинги. Так что травнику и его приёмной дочери придётся бежать из дома, пока не наступило время Ритуала..

Siri Pettersen Odinsbarn Жанр: юношеское мифологическое фэнтези

Выход оригинала: 2013

Переводчик: Е. Лавринайтис

Издательство: «Эксмо», 2019

Серия: «Круги воронов», часть 1

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Томи Адейеми «Дети крови и костей»

Роман норвежской писательницы, основанный на скандинавской мифологии, сперва кажется отличной идеей. Священные вороны и их покровитель Всевидящий, человеческая девочка в селении имлингов, которые считают людей заразными чудовищами, загадочное «слеповство», множество колоритных подробностей, заставляющих вспомнить эпоху викингов… Но вскоре становится понятно, что книга не тянет на полноценное мифологическое фэнтези. Сперва в романе преобладает политика, затем — романтика, а вся фантастичность ограничивается необычными воронами и, собственно, Потоком — чем-то вроде абстрактной маны, основы для сверхспособностей. От заявленного скандинавского фэнтези хотелось бы большей самобытности.

Героиня тоже не внушает оптимизма. Хирку можно уважать за выдержку и профессионализм в целительстве, но в остальном она довольно заурядна. Её способность быть «усилителем Потока» совершенно нелогична, ведь нам постоянно повторяют, что люди не могут с ним взаимодействовать. А ведь Хирка — человек, о чём, кстати, она ни на минуту не забывает: немалый объём книги посвящён её бесконечным сетованиям на свою «грязную» природу. Но к финалу, разумеется, героиня станет немеряно крутой, переманит на свою сторону Колкагг и даже пройдёт у них боевой «мастер-класс», после чего даст отпор некогда столь пугавшему её Совету.

Стоит ещё отметить недочёты языка — правда, неясно, кого тут стоит винить, автора или переводчика. Например, обилие тавтологий и однообразных метафор. Скажем, у героини то и дело «встаёт комок в горле» — может, ей самой следует обратиться к лекарю?

Торральд уставился на свёрток на столе. Урод. Он даже не кричит. Может, уже умер. Это многое упростило бы. Он содрогнулся. Плащ из медвежьего меха был таким толстым, что занимал почти всё пространство комнаты, но даже он не мог защитить его от холода, идущего изнутри. Торральд попытался расшнуровать плащ, но пальцы промёрзли до костей и отказывались слушаться. Тогда замерзший лекарь раздул угли в очаге и поднёс руки к теплу. Снег и лёд таяли, и капли с шипением падали с плаща в огонь.

И ладно бы роман был изначально безнадёжен — вовсе нет. Мир Имланда обладает отличным потенциалом для увлекательной истории, а герои достаточно разнообразны — причём многие второстепенные персонажи гораздо ярче Хирки. Кроме того, мельком упоминаются различные легендарные вселенные. Почему бы вместо романтики и политических разборок не сконцентрироваться на них?

Очень интересная концепция, которая, увы, сворачивает не туда — на передний план выходят набившие оскомину мотивы избранности и любовная линия. Возможно, в продолжениях ситуация исправится (не зря же цикл называют лучшим скандинавским фэнтези последних лет), но пока что «Потомок Одина» мало чем отличается от множества фантастических книжек «для подростков».

«И этот еще, с хвостом…» Хвостатых имлингов автор не выдумала: судя по всему, перед нами переименованные хюльдры — существа из норвежской мифологии, которые отличаются от человека большей силой, владеют примитивной магией и обладают коровьим хвостом. Одно из таких существ даже красуется на гербе норвежской коммуны Лардал. Причём в мифах упоминаются только хюльдры-женщины, для которых человеческие мужчины — завидные женихи. Возможно, в последующих частях цикла Хирке предстоит заложить традицию межвидового сотрудничества?

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