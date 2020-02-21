Скотт Оден «Стая воронов»: мрачное фэнтези о викингах и кельтах

Гримнир, последний из народа каунов, живёт на острове Зеландия, мечтая отомстить Бьярки Полудану, убийце своего брата Хрунгнира. Жажда мести уводит Гримнира из Дании в Англию, а потом в Ирландию. Этайн — молодая христианка, которая переоделась мужчиной, чтобы нести данам свет истинной веры. Гримнир обманом и силой привязывает её к себе и заставляет вернуться в Британию. Вынужденная следовать за кауном, она видит древо миров — Иггдрасиль, встречает множество врагов, как людей, так и других существ, и наконец отказывается на поле великой битвы под Дублином.

Scott Oden

A Gathering of Ravens

Роман

Жанр: историческое фэнтези

Выход оригинала: 2017

Переводчик: Д. Сергеева

Художник: М. Емельянов

Издательство: АСТ, 2020

Серия: «Шедевры фэнтези»

480 стр., 4000 экз.

«Гримнир», часть 1

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Сюжет романа довольно немудрёный: юная христианка и монстр-язычник путешествуют по миру, где старые боги и древняя магия уступают место новому, где люди истребляют волшебных существ целыми расами. Роман недлинный и очень хорошо выстроенный, главы короткие и законченные, сюжет плотный и напряжённый. Действие замедляется редко, да и то лишь для того, чтобы все участники успели подтянуть войска к месту следующего сражения.

Главное в романе — тема мести и одновременно столкновения старого и нового. Даже злобный каун быстро понимает, что Распятый Бог по-настоящему силён и древним богам с ним, скорее всего, не справиться. Говоря о старом и новом, автор не пытается осовременить этот конфликт, не вспоминает о гендерах, социальном неравенстве и прочем угнетении. Только старые боги — и Христос.

Но если сюжет, при всей своей незатейливости и лаконичности, по-настоящему захватывает, то большинство персонажей удались куда хуже. Они различаются лишь именами и принадлежностью к разным народам, и потому их судьбы не вызывают никакого интереса и сочувствия.

Другое дело — главный герой. На первый взгляд, Гримнир — типичный «благородный варвар», который готов топить врагов в крови, но при этом всегда держит слово. Однако он развивается и меняется; не стоят на месте и его отношения с Этайн. К тому же Гримнир — единственный неоднозначный персонаж во всём романе. Если Этайн воплощает собой сияющую белизну, и всё уродство реального мира не способно поколебать её веру, а Бьярки чёрен, как вынесенные в заглавие книги вороны, то Гримнир не настолько прост, и наблюдать происходящие с ним метаморфозы очень интересно.

Ещё одно достоинство книги — её мир. Раннесредневековая Европа выглядит достаточно правдоподобной, хоть и очень мрачной, но при этом в ней оживают скандинавская и кельтская мифология. Автор, рассказывая свою историю, не забывает и о других, более известных,— например, про Гренделя или Бриана Бору, и все эти легенды оказываются к месту. Магия, руны, ведьмы встраиваются в мир романа совершенно естественно. «Стая воронов» родилась одновременно из «Конана», «Властелина колец», скандинавских саг и ирландских скел — и получился занимательный гибрид. Словно смесь «Беовульфа» и документального сериала «Викинги» от BBC.

А ещё от исторической (пусть и фантастической) прозы всегда ждёшь соответствующего языка, и здесь эти ожидания тоже оправдываются. Стилизация автору удалась, и перевод в целом хорош, если не считать некоторых мелких оплошностей — ну какая, например, «карикатура» в десятом веке?

Итог: очень хорошее фэнтези, в котором магия, фольклор и что-то, достаточно похожее на историческую прозу, переплелись так плотно, что ни убавить, ни прибавить. И даже одномерность большинства персонажей выглядит не авторской беспомощностью, а наследством эпического фэнтези.

Детища Локи Гримнир принадлежит к расе каунов — они же скрелинги, оркнеи или фоморы. В нашем мире скрелингами скандинавы звали народы Гренландии и Америки, и значит это слово просто «чужак, варвар». Фоморы — сверхъестественные существа, обитатели потустороннего мира Ирландии. С оркнеями не очень понятно, но, кажется, это подсказка, оставленная автором, потому что за пределами романа он признаётся, что каунар — это орки. И если, по одной из версий, орки Средиземья — это эльфы, искажённые Морготом, то в мире Скотта Одена каунар создал Локи из двергов и гномов — в качестве слуг для Фенрира, Йормунганда и Хель.

— Я слышал ее голос в ветре, дядя. Кормлада — предвестница беды, но лишь предвестница. Христос собирает войска, старые боги Севера готовятся к войне против ангельских легионов. Нас предали! Оба погрузились в тревожное молчание. Этайн завозилась, вдруг почувствовав себя неуютно. — Кормлада? — Да, — покосился на нее Оспак. — Ведьма Дублина, мать их короля, Ситрика Шелкобородого, и шлюха Полудана.