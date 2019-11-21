Т. А. Баррон «Сага о Мерлине. Потерянные годы»

Однажды в сильный шторм волны выбрасывают на берег у деревни Гвинед мальчика, который не помнит, кто он и как здесь оказался. Женщина, что берёт его под опеку, оказывается искусной врачевательницей и прекрасной рассказчицей, — хотя о собственной биографии она предпочитает молчать. За подозрительные знания Бранвен и Эмриса — таковы, по словам женщины, их имена — недолюбливают и обвиняют в колдовстве, к тому же обвинения не то чтобы беспочвенны: мальчик явно обладает непонятной простым людям силой. Трагические последствия владения этой силой

в конце концов заставляют Эмриса пуститься в рискованное плавание на самодельном плоту — в поисках своего дома и предназначения…

A. Barron

Merlin Saga. The Lost Years

Роман

Жанр: мифологическое фэнтези

Выход оригинала: 1996

Художник: О. Жуков

Переводчик: О. Ратникова

Издательство: АСТ, 2019

Серия: «Сага о Мерлине. Бестселлеры Т. А. Баррона»

416 стр., 3000 экз.

«Сага о Мерлине», часть 1

Похоже на:

Урсула Ле Гуин «Волшебник Земноморья»

Мэри Стюарт «Хрустальный грот»

Удивительно, но и оригинальные источники, и более поздние произведения практически умалчивают о первых годах Мерлина. Мы не знаем, как он обрёл свои способности, мудрость — да хотя бы имя. Заполнить досадный пробел в биографии почтенного чародея попытался Томас Баррон — не зря в оригинале его цикл называется «Потерянные годы Мерлина».

Благодаря верному выбору акцентов столь заезженная тема, как околоартурианский эпос, заиграла новыми красками. Читатели Баррона погружаются в атмосферу древних сказаний, в которых «смертные существа могут жить рядом с бессмертными богами». Эта концепция, кстати, перекликается с совершенно научным понятием «мифического времени», существующего параллельно времени земному, привычному нам.

Книга делится на три части: сначала — детство Эмриса (собственно Мерлином он становится лишь к концу романа) в деревне Гвинед и раскрытие его сверхъестественных талантов, далее — знакомство с волшебным краем Финкайра и Лесом Друма, и, наконец, опасный поход в охваченные мраком территории.

Нужно сказать, что даже первая, наиболее обыденная, часть читается с интересом, вторая радует разнообразными чудесами, а вот последняя при всей остроте сюжета кажется наименее оригинальной. Впрочем, без штампов не обошлось нигде. Так, сколь-нибудь знающий читатель мигом раскусит суть предсказания о становлении великаном «того, кто был мал», догадается о драматичной встрече в финале, предскажет поступки героев и слабости их врагов. Однако персонажи не превращаются в клише. Они вызывают симпатию и сопереживание, кажутся реальными и живыми.

В текст органично вплетена мифологическая составляющая; здесь это не просто фон, а важная часть событий. Она тоже предсказуема — но это и естественно. В Финкайре, прекрасном острове за туманом, нетрудно узнать легендарный Авалон, видовая принадлежность его жителей, остроухих и понимающих язык деревьев, не оставляет сомнений, а злобными и глупыми приспешниками главного злодея, конечно же, выступают гоблины. Есть, впрочем, и менее популярные создания вроде людей-деревьев и змееподобных оборотней; упоминаются и многие божества древних бриттов. Что приятно, мифические персонажи не слишком человечны, исповедуя полагающуюся им по статусу амбивалентную мораль. Остроухие озабочены благом флоры и фауны своего острова, а на людей им плевать. Жутковатая Домну, обитательница зловещей пещеры, интересуется только играми и пари, в которых запросто готова сделать ставкой чью-нибудь жизнь. А мудрая паучиха Элуза охотно даёт советы, пока у неё есть еда, — иначе она с удовольствием закусит теми, кому только что помогала.

Итог: атмосферный и захватывающий рассказ о становлении одного из самых знаменитых волшебников. Причём в отличие, скажем, от книг Мэри Стюарт это не псевдоистория, а настоящее кельтское фэнтези.

Душа эльфа Баррон известен не только литературной, но и экологической деятельностью. В 2000 году он учредил Национальную премию имени Глории Баррон (в честь своей матери), которая вручается молодёжи, проявившей себя в волонтёрстве или защите окружающей среды. А сам писатель награждён премией имени Роберта Маршалла — высшей наградой для природозащитников.

Никакие стены, даже самые толстые, не могут вечно сопротивляться силе истины. Истинного зрения. Истинной дружбы. Истинной веры.