Что почитать? Три романтичных веб-комикса

Слышите шум? Это на нас лавиной несутся гендерные праздники и День всех влюблённых. Пока бездушная коммерческая машина не раздавила ваш благодушный настрой плохими романтическими комедиями и назойливыми валентинками, можно подготовиться к праздникам на свой лад. Например, пересмотреть «Принцессу­-невесту», перечитать тот самый кусок «Ведьмака» про Геральта и Йеннифэр или полистать нашу подборку романтических веб­комиксов. В принципе, «романтическим» можно назвать практически любой комикс, в котором есть любовная линия. А это едва ли не каждый второй. Поэтому в выпуск вошли веб-­комиксы, в которых отношения персонажей вынесены на передний план. Возможно, эти истории вдохновят вас на романтические подвиги. Или хотя бы покажут, как поступать не стоит.

Цветок и Нос

Молодая женщина Нами — главный «нос» большой парфюмерной компании, эксперт по разработке новых ароматов. У неё есть толпа подчинённых, особняк, дворецкий и даже домашний слон. Но Нами несчастна, потому что у неё огромный нос. 30 лет назад её обезобразила таинственная магия волшебного цветка, который вырастил её дедушка. Нами ненавидит волшебный цветок и свою жизнь, но всё меняется, когда она встречает таинственного незнакомца, от которого необыкновенно хорошо пахнет.

The Flower and The Nose Жанр: магический реализм

Автор: Деда Дэниэлс (Deda Daniels)

Объём: 113 страниц (продолжается)

Формат: цветные страницы

Сайт: tapas.io/series/theflowerandthenose

Перевод: acomics.ru/~FlowerAndNose

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книги Доктора Сьюза

Любите книги Доктора Сьюза? Если да, то вам понравится и «Цветок и Нос», пронизанный духом его историй. Это такой же магический реализм с гипертрофированными образами и милыми оттенками ретро. «Цветок и Нос» с самого начала берёт философский тон и даёт понять, что перед нами в первую очередь притча с важной моралью, а потом уже история любви. Повествование вроде бы фокусируется на знакомстве Нами и таинственного юноши, автор делает акцент на романтических чувствах героини, однако тут же сворачивает в другую сторону — любопытную, но, увы, предсказуемую. Волшебный спаситель, независимая, но ранимая героиня, большая ошибка и вынесенный из неё урок — всё это мы уже где-то видели. Однако не спешите с выводами — комикс только набирает обороты.

«Цветок и Нос» привлекает внимание не только атмосферой современной сказки, но и очень необычным, запоминающимся рисунком. Полугротексный стиль с множеством декоративных элементов и палитра в тонах сепии либо сразу же оттолкнут, либо влюбят в себя с первого взгляда.

Итог: неоднозначный, но весьма интересный комикс с простоватой завязкой и любопытным продолжением. Как и в случае с новыми духами — попробовать явно стоит.

Сестра-лиса

Юная кореянка Юн Хи Чо просыпается ночью от странного шума и обнаруживает, что её родители и старшая сестра Сун Хи зверски растерзаны. Убийца — девятихвостая лиса-оборотень кумихо — пытается съесть девочку, но её останавливает дух погибшей Сун Хи. Юн Хи чудом спасается — и обнаруживает, что демон присвоил внешность её сестры. Проходит семь лет. Повзрослевшая Юн Хи стала нелюдимой шаманкой. Однажды она знакомится с американским солдатом Алексом, который начинает оказывать девушке знаки внимания. Казалось бы, жизнь налаживается, но в городе снова начинаются жестокие убийства.

The Fox Sister Жанр: мистика

Авторы: Кристина Стрейн, Джейд Аит­-Качи

Объём: 126 страниц (продолжается)

Формат: цветные страницы

Сайт: thefoxsister.com

Перевод: нет

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Soul to Call

Katherine AKA Rommie

Сильными женскими персонажами больше никого не удивишь — в последние годы смелых, самодостаточных и реалистичных героинь стало много. А вот национальные стереотипы не спешат сдавать позиции. Обычно в фантастических произведениях про Азию, созданных западными авторами, женские персонажи олицетворяют две крайности: это или тихая лань, или опасная тигрица. Главная героиня «Сестры-лисы» не то и не другое. Юн Хи — одинокая девушка, пережившая страшную трагедию, закрывшаяся от всего мира, но добрая и мечтающая о родной душе.

Романтическая линия здесь отлично проработана: сближение героев не выглядит наигранным, а зарождающиеся чувства — искусственными. За этой любовной историей хочется следить.

Авторы очень бережно показывают национальный колорит, обращаясь к мифологии и шаманским верованиям Кореи. Передать атмосферу мистической Азии помогают интересные шрифтовые решения, иероглифические стилизации, текстуры и выдержанная палитра комикса.

К сожалению, «Сестра-лиса» страдает той же болезнью, что и многие хорошие авторские веб-комиксы, — новые страницы появляются с большими перерывами. Зато любители читать с бумаги могут приобрести книгу «во плоти» — первые главы выходили несколько лет назад в твёрдой обложке.

Итог: многообещающая работа с аккуратным отношением к восточному фольклору. Кровь, мистика, демоны — всё как мы любим. Жаль только, что за несколько лет история особо не продвинулась вперёд, хотя авторы не раз уверяли, что не собираются забрасывать комикс.

Миас и Элль

Девушка Элль ищет себя и мечтает о приключениях. Она приезжает во Францию, чтобы развеять прах любимого деда, — и внезапно попадает в лапы к коварному, самовлюблённому и могущественному колдуну Миасу, который уносит её в свой мир.

Mias & Elle Жанр: фэнтези

Автор: StressedJenny

Объём: 179 страниц (продолжается)

Формат: цветные страницы

Сайт: miasandelle.com

Перевод: acomics.ru/~MiasAndElle

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H0lyhandgrenade «Rumplestiltskin»

Кто сказал «Мэри Сью»? Вы абсолютно правы! «Миас и Элль» — восхитительный образец романтической истории про Главную героиню и Привлекательного героя. Всё канонично: фэнтезийный мир, наивная, но боевая «попаданка» Элль, на которую тёмный маг по какой-то неясной причине имеет серьёзные планы. Да и сам колдун словно сошёл со страниц сборника «Мужские романтические образы для фанфиков 16+». Миас — «плохой парень» с явно доброй душой и благородной натурой, которая обязательно проявится по мере развития сюжета. Горячей тёмной харизмой Миаса можно топить печи в аду для графоманов, а обилие двусмысленных фраз с сексуальным подтекстом заставит краснеть и хихикать не одну юную читательницу.

Вся эта картонность объясняется просто: автор комикса никогда и не претендовала на серьёзность. Своих персонажей она придумала очень давно и годами рисовала про них отдельные иллюстрации для собственного удовольствия, пока в интернете не стали появляться чужие фанфики про Миаса и Элль. Несмотря на все штампы, «Миас и Элль» — симпатичный и лёгкий комикс с хорошим рисунком, потенциально интересным сюжетом и сильной романтической линией, которая может понравиться и в 15 лет, и в 35.

Итог: простое, но привлекательное романтическое приключение.

3 веб-комикса для взрослых (18+)

Оглаф (Oglaf)

Сайт: oglaf.com | Перевод: acomics.ru/~Oglaf

Кадры из этого веб­-комикса давно растащили на интернет­-мемы. Серия, которая начиналась как история неудачника в услужении у Повелительницы Зла, со временем превратилась в цикл разрозненных юмористических стрипов, часто порнографического содержания. Очень неприлично и очень смешно.

Честер 5000 XYV (Chester 5000 XYV)

Сайт: jessfink.com/Chester5000XYV | Перевод: acomics.ru/~Chester5000XYV

Романтическая стимпанк­история про гениального изобретателя, его жену и автоматона Честера. Качественные стимпанк­комиксы — штука редкая, а качественные стимпанковские веб­комиксы с рейтингом «18+» — тем более.

Кривая (Curvy)

Сайт: c.urvy.org

Скучная девушка Анаис из скучного (нашего) мира встречает Фауну, волшебницу из Конфетного мира, и они пускаются в безумное путешествие по параллельным вселенным. «Кривая» — это «Время приключений» со взрослым контентом и оригинальным рисунком.