«Умирающая Земля» Джека Вэнса: главные герои

Классический цикл Джека Вэнса «Умирающая Земля» состоит из множества историй, действие которых происходит в невероятном мире далекого будущего. Как намекает название цикла, Земля на пороге гибели: за тысячелетия Солнце потускнело и превратилось в красного гиганта. Жители планеты хорошо понимают, что оно может погаснуть в любой момент, а потому стараются жить одним днем и не строить планов на будущее. Но под конец жизнь на Земле переживает новый расцвет: между развалинами древних городов вырастают леса невиданных растений, населенные странными и невероятными существами. А главное, на смену давно забытым наукам приходит волшебство.

Многие из героев Вэнса — волшебники, которые странствуют по миру, полному опасностей, в поисках новых знаний или могущественных артефактов. Ради своих целей они прибегают к различным хитростям и пускаются в невообразимые авантюры, будто в средневековых плутовских романах, которые очень любил сам Вэнс. Порой это искатели приключений, как Юлан Дор, обнаруживший загадочный город, жители которого, погрязшие в религиозных распрях, буквально отказываются видеть друг друга. Или бандиты, вроде тщеславного, самоуверенного и абсолютно аморального Странника Лианэ: он воспылал страстью к златовласой ведьме Лит, но та сумела его перехитрить.

Пожалуй, самый оригинальный из персонажей Вэнса — Гайял Сфирский, с детства наделенный странной «пустотой» в голове, заставляющей его без устали искать знания. Он отправляется опасным путем на север, чтобы отыскать легендарный Музей Человека и задать вопросы его всезнающему Куратору, и встречает на этом пути не только новые знания, но и истинную любовь.

Куда бы ни занесла судьба героев Вэнса — в моря и леса, роскошные замки и дешевые придорожные таверны —он рассказывает об их приключениях с теплом и мягкой иронией. Читатели, захваченные фантазией писателя, с головой погружаются в мир «Умирающей Земли», не похожий ни на классическое фэнтези, ни на научную фантастику о далеком будущем. Неслучайно этот цикл высоко ценили такие разноплановые фантасты, как Джордж Мартин, Нил Гейман и Джефф Вандермеер. Расскажем подробнее о самых значимых персонажах историй Вэнса.

Кугель Великолепный

Пройдоха и мелкий мошенник Кугель — Великолепным, конечно, себя называет только он сам — однажды попытался обокрасть усадьбу великого волшебника Юкоуну, но попался хозяину. Хотя Юкоуну и прозвали Смешливым Волшебником, шутить с ним не стоило: чтобы расплатиться за воровство, Кугелю пришлось отправиться на другой конец света добыть для чародея волшебный артефакт.

На долгом пути Кугель попадает из одного приключения в другое, обманывает и сам бывает обманут, использует окружающих, а они используют его, но почти всегда умудряется выйти сухим из воды. Вэнс неспроста описывает его как человека, который «легко приспосабливался к обстоятельствам, но в то же время проявлял настойчивую целеустремленность». Его цель — вернуться и отомстить коварному Юкоуну, и ради неё Кугель порой проявляет хитрость, достойную ученика Макиавелли. Но в сущности он поступает с другими так же, как они с ним, и в этом чувствуется своего рода справедливость.

Во втором романе цикла, «Кугель и неборазрывный брызгосвет», Юкоуну снова сумел перехитрить Кугеля, отправив его почти в то же место, что и в предыдущем романе. Теперь герой вынужден путешествовать морем, а не по суше, но по-прежнему сгорает от желания доказать Смешливому Волшебнику, что именно он будет смеяться последним.

Риальто Изумительный

Магия в цикле Вэнса меняется со временем: раньше волшебники владели тысячами сложных заклинаний, теперь же большинство из них утрачено. По сравнению с прежними чародеями, с иронией пишет Вэнс, современные выглядят «разномастной группой сомнительных личностей, не отличавшихся ни величием, ни последовательностью устремлений». И все же они достаточно могущественны, чтобы не опасаться никого, кроме друг друга. Заключив своего рода пакт о ненападении, волшебники проводят время, наслаждаясь прекрасной едой и напитками, ухаживая за женщинами, подшучивая друг над другом или ссорясь из-за магических реликвий.

Один из них, Риальто Изумительный, получил прозвище из-за репутации беспечного денди, любителя изысканной одежды и дамского общества. Обычно он приятен в общении, но другие волшебники считают, что Риальто чересчур любит похвастаться богатством и непревзойденной коллекцией магических артефактов. Со своим другом Ильдефонсом Риальто отправляется в путешествие во времени, чтобы спасти волшебников, которых коварная колдунья превращает в женщин. А их коллеги пользуются их отсутствием, чтобы растащить коллекцию Риальто.

Турджан из Миира

Этот умный и талантливый волшебник собрал больше сотни заклинаний, оставшихся от прошлых эпох, и экспериментирует с ними в своем замке, не желая ни с кем делиться своими знаниями. Одно только не дается ему: изготовление искусственной жизни, тайну которого знает только могущественный чародей Панделюм.

Хотя Панделюм не позволяет никому даже взглянуть на себя, Турджану удается поступить к нему в обучение. Он узнает, что когда-то Панделюм создал искусственную женщину Тсаис, но допустил ошибку: она не способна полюбить ничто в мире. Тсаис пылает неконтролируемым отвращением и ненавистью ко всем живым существам, включая себя, и пытается убить любого, кого встретит. После того, как она чуть не убивает Турджана, тот, пожалев Тсаис, загорается идеей создать для нее искусственную сестру Тсаин, исправив ошибки Панделюма.

Мазириан

В замке волшебника Мазириана полно прекрасных цветов самых необычных форм и ярких оттенков. Глядя на то, как усердно он ухаживает за своим садом, не подумаешь, что на самом деле Мазириан — жадный и бессердечный негодяй, который не остановится ни перед чем, чтобы получить еще больше магических знаний. Он тоже охотится за тайной искусственной жизни и хитростью пленяет Турджана, чтобы выпытать из него этот секрет.

Но в последнее время помыслы Мазириана направлены только к одному: загадочная женщина волшебной красоты порой приезжает на черном коне к стенам его замка, но скрывается в лесу, едва он пытается к ней приблизиться. Он еще не знает, что это верная Тсаин придумала план, как выманить старого волшебника из замка и спасти своего творца.