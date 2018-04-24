Уолтер Тевис «Пересмешник»

На дворе XXV век. Население Земли сократилось до девятнадцати миллионов человек, всем производительным трудом заняты роботы, а люди только принимают психотропные препараты, курят травку и оберегают друг от друга свою приватность. Любые отношения, кроме быстрого секса, исключены. Искусство чтения не просто утрачено, но объявлено запретным, и от всей человеческой истории и культуры не осталось почти ничего. Да ещё некоторое время назад на Земле почему-то перестали рождаться дети. Так бы всё и продолжалось, пока человечество полностью не вымерло бы, но тут один человек взял и наткнулся на букварь.

Walter Tevis

Mockingbird

Роман

Жанр: антиутопия

Выход оригинала: 1980

Переводчик: Е. Доброхотова-Майкова

Издательство: «Азбука-Аттикус», 2018

Серия: «Азбука-бестселлер»

320 стр., 5000 экз.

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Айзек Азимов, цикл рассказов о роботах

Рэй Брэдбери «451° по Фаренгейту»

Если начать читать «Пересмешника», не заглянув в выходные данные, через некоторое время начинаешь испытывать недоумение: как кому-то вообще пришло в голову писать таким манером в первой четверти XXI века? Впрочем, это недоумение быстро разрешается — ведь роман увидел свет в восьмидесятом году века прошлого. Несмотря на то, что Уолтер Тевис — «почти классик» американской литературы, в России он практически неизвестен и очень мало издавался (зато хорошо известны несколько фильмов по его романам, например «Цвет денег» Мартина Скорсезе). Тем неожиданнее появление его романа сейчас. Впрочем, неожиданность эта приятная.

«Пересмешник» — великолепная антиутопия о мире, в котором люди деградировали, а управляют ими роботы. Точнее даже, всего один робот, самое совершенное создание человечества за всю его историю. Количество людей на Земле потихоньку сокращается естественным путём, и робот ждёт не дождётся окончания своей службы. Но внезапно один человек совершенно случайно находит книги, по которым несколько сотен лет назад учили читать детей. А потом — не менее случайно — встречается с женщиной, которая не переносит наркотиков, основного развлечения людей в этом мире.

Замечательный классический роман, который слишком явно принадлежит своему времени

У романа отличный классический сюжет: с острыми моментами, побегами из тюрьмы, самоубийствами, любовью и сомнениями в ней, завязкой, развитием, кульминацией и развязкой, всё как полагается. Язык приятный и ровный — спасибо переводческому таланту Екатерины Доброхотовой-Майковой. Есть и симпатичные персонажи, особенно кошка. Поднимается множество важных вопросов — и вечных, и более конкретных (к примеру, о положении почти разумных роботов в человеческом мире), включая вопросы религиозные.

Всё, в общем, на месте. Хороший, вот просто по-настоящему хороший роман, без лишних литературных экспериментов, постмодернизма и натурализма, зато качественно написанный, интересный и осмысленный. Беда только, что всё это мы читали уже много-много раз… Иногда подобные тексты бывали короткими, яркими и гениальными — рассказы Айзека Азимова, например. А иногда длинными и нудными. Одни вошли в золотой фонд мировой литературы (как классическая антиутопия Рэя Брэдбери), другие остались почти неизвестными или сразу забылись. Просто в какой-то исторический период было принято писать на схожую тему и писать именно так — и Уолтер Тевис со своим «Пересмешником» последовал тренду. Его книга очень хорошая и при этом, увы, очень неоригинальная.

Итог: прекрасный образец классической американской фантастики, но, к сожалению, слишком классической и слишком американской. Любой, кто читал достаточно подобной литературы, сможет предсказать практически всё, что произойдёт в романе Тевиса, от первой до последней строчки

Три закона Три Закона роботехники, правила, обязательные к соблюдению всеми роботами, были впервые сформулированы в 1942 году Айзеком Азимовым. Наверное, напоминать их читателю нужды нет, ведь, по выражению одного из героев писателя, «…если хорошенько подумать, Три Закона роботехники совпадают с основными принципами большинства этических систем, существующих на Земле». В 1986 году Азимов предложил и нулевой закон: «Робот не может причинить вред человечеству или своим бездействием допустить, чтобы человечеству был причинён вред». С этими законами так или иначе согласились почти все фантасты — и «Пересмешник» встаёт в один ряд с классическими произведениями о возможных причинах и следствиях нарушения одного из трёх (или четырёх) законов.

Чтение представляет собой мошеннический обмен мыслями и чувствами, осуществляемый нечистоплотными методами. Оно является грубым посягательством на приватность и напрямую противоречит конституции Третьей, Четвёртой и Пятой эпох. Обучение чтению также является преступным нарушением границ личного пространства. И то и другое карается сроком от одного до пяти лет.

Судья выключил компьютер и сказал:

— Да, молодой человек, дело серьёзное. И ещё вас обвиняют в совместном проживании.

Он повернулся к Споффорту:

— С кем сожительствовал обвиняемый? С мужчиной, женщиной, роботом или животным?

— С женщиной. Они прожили вместе семь недель.