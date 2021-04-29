Вадим Панов «Чужие игры: Столкновение»: детективные игры и юношеская романтика в ближнем космосе

Это путешествие должно было стать лучшим Рождеством в жизни нескольких десятков самых одарённых подростков Земли: победа в конкурсе и полёт на Луну. А стало настоящим кошмаром — ведь после крушения космического клипера его пассажиры оказываются внутри непонятного объекта внеземного происхождения. Успеет ли спасательная экспедиция на выручку и как отнесутся к ситуации неведомые хозяева объекта?

Роман

Жанр: юношеский НФ-детектив

Художник: И. Косулина

Издательство: «Эксмо», 2021

Серия: «Чужие игры. Космическая фантастика от Вадима Панова»

«Чужие игры», часть 1

512 стр., 7000 экз.

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Энди Вейер «Марсианин»

Неужели автора «Анклавов» и «Аркады» потянуло на территорию Young Adult? Новый роман Вадима Панова действительно написан в традициях юношеской фантастики, хоть и с социальным оттенком. Перед нами — подростки, попавшие в нестандартную ситуацию. Мы наблюдаем, как они реагируют на опасность, борются за лидерство, объединяются в группировки, противостоят немногочисленным выжившим взрослым, ну и конечно, влюбляются.

В романе три сюжетных пласта. В первом Панов рассказывает о событиях на потерпевшем крушение корабле, концентрируясь на преимуществах командно-военного стиля управления над демократическим (ну, любит и ценит автор «сильную руку»). Здесь мы видим зарисовки о противостоянии между бедными и богатыми, читаем рассуждения о власти и диктатуре, о бардаке и хаосе, возникающих при попытке действовать в критической ситуации демократическими методами.

Второй пласт очень сильно напоминает знаменитого «Марсианина» Энди Вейера — речь о событиях на Земле, где пытаются разобраться в случившемся и организовать спасательную операцию.

Третий пласт состоит из флешбэков, в которых показана предыстория злосчастного полёта. Читателя также ждёт рассказ о научных достижениях близкого будущего вроде смартплексов, заменивших все современные гаджеты. Ну и конечно, мы узнаём о космических свершениях человечества, таких как туристические полёты на Луну и база на орбите Марса.

Добавляет остроты ожидание встречи с инопланетянами — хозяевами объекта, в который врезался земной корабль. Будут здесь и сомнительные действия коварных спецслужб и зловещих корпораций, и разоблачающие их злодеяния хакеры, борцы с системой. Будет и типичная для Панова детективная интрига. Ведь катастрофа клипера произошла не сама по себе, и среди выживших вполне могут оказаться злодеи, которые продолжают лелеять коварные планы.

В общем, роман получился увлекательным — тем более что автор не забывает о вот-это-поворотах и эмоционально пронзительных сценах. Особенно приятно, что пока Панов обходится без сказочно крутого и практически всемогущего персонажа, которые до сей поры появлялись практически во всех его книгах. Правда, герои «Столкновения» оставляют двойственное впечатление: парочка из них неплохо проработана, но большинство, включая основных, совершено схематичны и не вызывают особых эмоций.

К тому же в романе нашлось место типичным клише юношеской фантастики. Так, среди уцелевших после катастрофы подростков моментально начинаются романтические отношения и схватки за благосклонность дам. Однако и на этом шаблонном фоне автор успеет поразмыслить о великом чувстве любви, способном творить чудеса и менять людей.

Итог: достаточно увлекательный, хоть временами и клишированный космический детектив с социальными нотками и рассуждениями о власти. Ещё бы штампов Young Adult поменьше да персонажей раскрыть получше. Впрочем, это только первый роман цикла, так что у автора будет возможность развернуться.

Слово творца В последнее время меня весьма интересует тема ближайшего будущего: мир меняется с невероятной скоростью, тренды, которые вчера были робкими идеями, на глазах превращаются в реальность, и мне безумно интересно формировать короткие прогнозы, чтобы посмотреть, какие из них сбудутся. А уж космос — это прекрасная и важная тема. Я твёрдо убеждён, что в космосе — будущее нашей цивилизации, и потому не мог пройти мимо такой темы.

Путь к пробоине лежал вдоль «Чайковского», и Анна поймала себя на мысли, что впервые осматривает разбитый клипер по-настоящему — внимательно, и от его вида по спине побежали мурашки. На орбитальной станции «Надежда Илона», где девушка впервые увидела «Чайковского» в иллюминатор, его размеры поразили воображение: сто пятьдесят метров длиной, двенадцать высотой, с гордо выступающей кабиной управления, с двумя широкими дюзами… Клипер показался гигантским. Но в ангаре разбитый «Чайковский» потерял изрядную часть шарма и больше не казался Левиафаном, скорее тунцом, крупным, но не огромным. Его выдернули из привычной среды, бросили в ангар-корзину, попутно разбив морду, и оставили умирать.