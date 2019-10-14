Вальтер Моэрс «Мастер ужасок» — тёмное фэнтези под видом сказки для взрослых

Следвайя — самый мрачный город Цамонии, в основном из-за того, что здесь проживает могущественный колдун, алхимик и просто дьявол во плоти, мастер ужасок Суккубиус Айспин. Однажды он увидел умирающего от голода царапку (особый вид говорящих котов) по имени Эхо и заключил с ним оригинальный договор. Ровно месяц Эхо живет в замке Айспина как в раю — ест самые изысканные блюда, спит на пуховых подушках, резвится где и как хочет, да еще слушает увлекательные истории алхимика и узнает самые сокровенные его тайны. А по истечении срока Айспин убьет Эхо и вытопит из него жир для своих алхимических надобностей. Буквально обезумев от голода, царапка согласился, но когда невероятно вкусная еда (многочисленные и подробные описания прилагаются) прочистила ему сознание, Эхо начал искать способ увильнуть от исполнения договора и остаться в живых.

Walter Moers — Der Schrecksenmeister Жанр: сказочное тёмное фэнтези

Выход оригинала: 2007

Художник: Вальтер Моэрс

Переводчик: Т. Садовникова

Издательство: «Эксмо», 2019

Серия: «Фэнтези Вальтера Моэрса. Лабиринт мечтающих книг»

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Немецкий писатель Вальтер Моэрс более всего известен своим фэнтезийным циклом о магическом мире Цамония, где обитают самые экзотические разумные создания. Такие, например, как прямоходящий динозавр Хильдегуст Мифорез, один из наиболее прославленных цамонийских сочинителей. Возможно, вы даже читали его бестселлеры — например, «Город Мечтающих Книг» или «Румо».

Вальтер Моэрс утверждает, что он лишь перевел эти знаменитые тексты с цамонийского языка.

И, надо признать, свою работу он сделал просто блистательно.

Ну а если серьезно, книги Моэрса действительно очень хороши — как правило, это своеобразные сказки для взрослых, в которых за иронией, временами переходящей в сарказм или даже откровенный стёб, кроется вполне серьёзное содержание. К тому же цамонийские книги достойно проиллюстрированы самим автором — Моэрс ведь еще и комиксы создает.

«Мастер ужасок», пожалуй, одна из самых удачных книг о Цамонии. Прежде всего из-за своей информативности и цельности. В этом романе Моэрс (в основном через Айспина и некоторых других персонажей) поведает много разных полезных сведений о Цамонии — о подлинной сути и повадках ужасок, о самых страшных монстрах, об определенных типах и свойствах магии, о сущности алхимии.

Ну и конечно, мы узнаем множество колоритных (и калорийных) подробностей о самой вкусной и экзотической еде этого мира. Такие объемные отступления о том или ином специфичном проявлении цамонийский жизни — фирменный знак Хильдегуста Мифореза и его добросовестного толмача из Германии.

И в то же время «Мастер ужасок» заметно отличается от других цамонийских романов. Переведенные до этого у нас книги Моэрса были либо уж очень избыточны по своему колориту, либо страдали от чрезмерного количества побочных линий и обилия персонажей. Здесь же действие в основном ограничено замком Айспина, а в центре сюжета — противостояние мастера ужасок и его фактического пленника. Причем Эхо пытается переиграть злобного, коварного и, самое главное, очень умного колдуна прежде всего за счет многоступенчатой интеллектуальной игры — ведь обычной силой мастера ужасок не возьмешь. А просто сбежать от него не получится. Наблюдать за интригами Эхо чрезвычайно интересно, к тому же читателя ждёт множество разнообразных сказок (как правило, довольно жутких), которыми Айспин развлекает своего гостя-узника.

Если бы кошмарный сон мог принять чей-то облик и оказаться в реальном мире, то он непременно выбрал бы Айспина. Старик походил на ходячее чучело, фигуру, сбежавшую из «пещеры кошмаров», при виде которой разбегаются все живые существа — от крошечного жука до могучего воина.

Стоит отметить блистательный стиль книги — отдельное спасибо переводчику!

Ее можно сравнить с изысканнейшими блюдами цамонийский кухни. Иногда даже приходится делать паузы — ведь объесться можно даже самой вкусной пищей…

Замечательная сказка для взрослых — экзотическая, оригинальная, увлекательная, драматичная и временами страшноватая. Даже удивительно, что книги Моэрса до сих пор никто не экранизировал. «Мастер ужасок», например, так и просится на экран в виде полнометражного мультфильма.

Уже было. А еще будет? Романы о Цамонии не связаны сюжетно — только миром и некоторыми персонажами. Пока на русском выходило пять романов серии: «13½ жизней капитана по имени Синий Медведь», «Румо, или Чудеса в темноте», «Город Мечтающих Книг», «Лабиринт Мечтающих Книг» и вот недавно «Мастер ужасок». Не переведено еще три романа и повесть, причем почти все они «принадлежат» перу Хильдегуста Мифореза. Хотелось бы надеяться, что мы получим возможность прочесть все цамонийские сказки.