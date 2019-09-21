Как свежие, так и классические комиксы о Бэтмене и других героях DC регулярно появляются на русском усилиями издательства «Азбука». В честь Дня Бэтмена мы связались с главным редактором «Азбуки» и энтузиастом комиксов Александром Жикаренцевым. Он рассказал нам, стала ли Россия комиксовой страной, почему так долго готовится «Трансметрополитен» и насколько далеки от народа ведущие комикс-коммьюнити в России.

Досье. Александр Жикаренцев Александр Владимирович Жикаренцев родился в 1972 году в Санкт-Петербурге. Выпускник факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. Известен как переводчик с английского — на его счету переводы романов Орсона Скотта Карда, Роджера Желязны, Ларри Нивена, Джека Вэнса, — а также как блестящий литературный редактор (курировал издания книг Терри Пратчетта). Был директором издательского дома «Домино», директором по проектам компании «Мега-Аниме», сотрудничал с издательствами «Азбука», «Эксмо», «Комикс-арт». Ныне возглавляет издательство «Азбука».

Вы были одним из главных энтузиастов качественного издания комиксов в России. А как обстоят дела сейчас? Конкуренция в этом сегменте высока. Стала ли Россия по-настоящему «комиксовой» страной? Каковы перспективы?

Был энтузиастом и остаюсь им. Но конкуренция уже сходит на нет, хайп прошёл. Комиксы продаются всё хуже и хуже: рынок затоварен, и они перестали быть модными. Однако наша-то задача состояла не в том, чтобы навариться на волне — «ура, сегодня все издаём „Сумерки“/„Оттенки серого“/комиксы!». Мы хотели вывести на массовый рынок отдельный жанр, который останется навсегда и в котором мы будем всегда работать, поскольку в нём очень много замечательных произведений. И я считаю, что пока Россия комиксовой страной не стала. До этого ещё ой как далеко. Первый хайп схлынул, дальше должно пройти время, и комиксами опять заинтересуются. Нечто подобное произошло с мангой. И вот тогда начнёт складываться стабильное комикс-комьюнити. Сейчас многие из тех, кто раньше писал про комиксы, потеряли к ним интерес. Много сайтов закрылось. Российские издания никто регулярно не обозревает — это не интересно, ведущие комикс-групп читают то, что вышло на Западе на прошлой неделе, и говорят об этом. Страшно далеки они от народа.

Одним из поводов для нашей беседы стал день Бэтмена, отмечаемый в этом году 21 сентября. «Азбука» уже много лет издаёт комиксы DC о Бэтмене. Большинство знаковых серий уже вышли на русском. Кажется, одним из первых проектов был «Дом скорби на скорбной земле». Почему вы решили начать с этого психоделического комикса?

Правильное название комикса — «Лечебница Аркхем», а «Дом скорби на скорбной земле» — это подзаголовок. И эта книга была не совсем первой в историях про Бэтмена. Начали мы, по сути, с двух комиксов одновременно — с «Лечебницы» и «Бэтмен. Тихо». Это был такой замысел, в моём сознании эти две книги олицетворяли две стороны комиксов: с одной стороны, альтернативный рисунок Дэйва Маккина, практически современное искусство, плюс новаторский текст Гранта Моррисона, а с другой — яркий, броский рисунок Джима Ли, идеальное воплощение коммерческих комиксов, и типичный «комиксовый» сюжет от профессионала Джефа Лоэба. Мне хотелось показать читателю, что комиксы бывают совершенно разными, кардинально противоположными.

У нас вообще комиксы недооценивают, к ним презрительное отношение — кстати, именно поэтому я старался ввести на рынок определение «графический роман», — тогда как это совершенно иной жанр, иное воплощение творческих идей. Есть кино и есть театр, их разделяют, так вот, литературу и комиксы тоже следует разделять. Комиксы могут то, что сделать в литературной форме, по сути, невозможно. Поэтому, когда кто-то говорит: «А я не читаю комиксы, потому что…» (приведите причину сами, их много и, как правило, уничижительной формы), я всякий раз удивляюсь. Это всё равно что сказать: «Я не смотрю кино, потому что хожу в театр». Или: «Я не читаю поэзию, потому что читаю художественную литературу». Можно не уметь читать поэзию, не понимать её, но «потому что» здесь абсолютно неуместно. Так вот, много кто не умеет читать комиксы. Это и правда абсолютно отдельное умение.

Кстати, я заметил, что моя память, хорошо работающая в отношении художественных текстов, работает в отношении комиксов абсолютно иначе. Я их хуже запоминаю. Я думал, это индивидуальная черта, но потом оказалось, что я не один такой. Просто комиксы — как и всё так называемое sequential art (искусство последовательных изображений) — воспринимаются нашим мозгом иначе, чем художественный текст. К примеру, есть люди, которые не могут смотреть фильмы с субтитрами: не успевают читать текст, он их раздражает. А дело, оказывается, в том, что за чтение и восприятие изображения отвечают разные полушария мозга. Комиксы как раз задействуют оба полушария — этакий 3D-эффект без всяких технических наворотов. Другое дело — такой эффект тоже надо уметь использовать и автору, и художнику. Среди комиксов, как, впрочем, и во всех остальных жанрах и видах искусства, очень много откровенного трэша.

В этом году Бэтмену исполняется восемьдесят лет. Вы планируете к этой дате несколько крупных релизов. Расскажите, по каким критериям их отбирали?

Наверное, по двум: 1) актуальность; 2) «что мы там ещё не успели издать?». «Металл» — это современная вселенная издательства DC, то, что в ней происходит в настоящий момент. Ну а «Белый рыцарь» посвящается, конечно же, скорому выходу фильма «Джокер». Также мы просто обязаны были издать 1000-й выпуск Detective Comics. Это трибьют такому великому герою, как Бэтмен.

Как, на ваш взгляд, сохранить баланс между классическими историями и актуальными сюжетами? Например, комикс No Man’s Land — отличная история сама по себе, однако с учётом серьёзных изменений в сеттинге она уже утратила актуальность. Или вот комиксы «Смерть Супермена» и «Бэтмен: Падение рыцаря». Они тоже устарели, зато в них впервые появились популярные персонажи Бэйн и Думсдэй, играющие ключевую роль в истории Бэтмена.

Здесь нельзя мешать всё воедино. Эти три комикса очень отличаются. Вернее, так: с одной стороны стоят «Смерть Супермена» и «Падение рыцаря», а с другой — «Ничья земля». Первые два и правда весьма устарели. Кроме того, в то время комиксы представляли собой достаточно замкнутую среду — в них надо было разбираться. Отсюда большое количество персонажей, не известных неофиту; герои появлялись из ниоткуда (из своих серий) и уходили в никуда (в свои же серии). Так называемый «вход» человеку неопытному был затруднён… В том же «Падении рыцаря» некоторые сюжетные линии просто обрывались — «читайте продолжение в серии, посвящённой тому или иному герою».

«Ничья земля» — это в большей степени история в себе, поэтому она неплохо читается и сейчас. Другое дело, что она очень длинная. Там ведь ещё и «Катаклизм», и «Дорога к Ничьей земле». Это огромная сага. У неё ещё есть и продолжение — когда Готэм уже пришёл в себя после катастрофы и разбирается с последствиями. Сейчас западные издатели боятся таких огромных сюжетов. Их трудно продавать. Поэтому такие сюжеты не приветствуются издательским маркетингом и отделами продаж.

Что же касается упомянутых вами популярных героев, они постоянно возвращаются. Бэйн вовсю действует в ране Тома Кинга. Достаточно посмотреть фильм Нолана, что понять, кто этот злодей и какие у него мотивы. Да и Думсдэй постоянно мелькает.

Вы выпускаете «Тёмные ночи» с CD от Lumen. На Западе такое делали уже не раз. А каковы перспективы таких гибридов, объединяющих комиксы и музыку, в России? Что вы ждёте от этого проекта?

Мы делаем это не ради перспектив. Каждый год мы стоим перед очень сложной задачей: а что ещё интересного можно сделать/придумать? Всякий раз хочется что-то дать людям, что-то неожиданное. Мы уже делали массовый «бесплатный» комикс, выпускали лимитированные издания со всякими наворотами, не говоря уж о плакатах, значках и прочем. Но надо ведь куда-то двигаться дальше. Вот есть потребитель — это я. Что ещё (в разумных пределах, конечно) можно сделать, чтобы порадовать меня любимого? Подобных акций, с диском, в больших масштабах никто не делал. Многие у нас в издательстве любят музыку, рок — «Металл» был отличным поводом. И мы это сделали. Мы очень гордимся этим. И Lumen молодцы, то, как они откликнулись, — это было очень приятно. Мы вообще обратились к ним: «А может, дадите что-нибудь из написанного, но не опубликованного? Будем очень благодарны! Ну хоть что-нибудь!» Но ребята сказали, что нет, так не пойдёт. Они прочли комиксы и на их основе создали песню — специально под этот комикс. Отличная песня, получилась, кстати. Её и отдельно можно слушать, но тот, кто читал комикс, сразу поймёт, о чём в ней говорится.

В общем и целом, я не помню, чтобы такое делалось, причём специально под акцию, под комикс, и в таком масштабе. Чего ждём от проекта? Мы будем очень рады, если кому-то понравится то, что мы сделали. Ну а кому не понравится — что ж, будет следующий день Бэтмена, попробуем ещё что-нибудь придумать. DC, кстати, уже видели то, что получилось, и очень нас хвалили. Им очень понравилась обложка подарочного сингла с группой Lumen и Бэтменом, который смеётся, созданная Глебом Мельниковым. Сказали, что она нарисована на высоком профессиональном уровне.

Есть ли комиксы, которые не решаются издавать из-за опасения, что они не будут популярны? И, напротив, какие выстрелили лучше ожидаемого?

Есть очень много книг и комиксов тоже, которые легко могут провалиться в продаже: «потребитель не дозрел», «тема не интересна русскому читателю», «рисунок слишком специфичный», ну и так далее. К примеру, я очень люблю Эда Брубейкера, и мы издали несколько его работ. Но его «негероические» комиксы никто не издаёт — все боятся. По большей части он пишет в жанре «нуар»; у него очень плотный текст, а рисунок, за который, как правило, отвечает прекрасный художник Шон Филлипс, — тёмный, можно сказать, «фотографичный», в общем, ну совсем не модный. Графические романы Брубейкера — это некая смесь Ричарда Старка, Элмора Леонарда, Тарантино, Скорсезе, иногда с примесью мистики и супергероики. В общем, это совсем не то, что нравится массовой публике. Кстати, как я знаю, в продаже совершенно провалился великолепный ран о Сорвиголове, созданный Бендисом и Малеевым и опубликованный издательством «Комильфо». Потому что там внутри нечто похожее. Я весьма спокойно отношусь к Сорвиголове, но от этого рана получил огромное удовольствие, а вот массовая публика совершенно незаслуженно проигнорировала эти книги.

Что вдруг выстрелило?.. Честно скажу, я боялся за «Блэксэда». Великолепный комикс, но уж очень странный. Однако он вышел в правильное время и стал хитом. Мы много его продали.

Близится к финалу «Песочный человек», готовятся лучшие выпуски «Константина». А каких ещё громких новинок от «Азбуки» стоит ожидать любителям оригинальных комиксов? Ну и мне не простят, если я не спрошу: что же с «Трансметрополитеном»? Когда мы его увидим?

Ещё очень много хороших комиксов не издано. Другое дело, конечно, что приходится тщательно выбирать, что будет продаваться, а что — нет. Как я уже говорил, хайп прошёл, рынок насытился, востребованность комиксов сильно упала, и наша главная задача сейчас — их удержать, не бросить, показать массовому рынку, что это был не единичный всплеск, что это отдельный жанр, который любят, который читают — вчера больше, сегодня меньше, завтра снова больше. Мы будем бороться.

«Трансметрополитен» — отдельная история, очень трудная. Во-первых, сложный перевод. Мы очень долго над ним работали и надеемся скоро представить его во всей красе. Во-вторых, так называемая «локализация». Я видел комиксы, причём хвалимые нашими интернет-ресурсами, когда даётся, скажем, газетный лист на английском, там переводится (локализуется) пара значимых заголовков, ну а всё остальное остаётся на английском. Ну, остальное ж не надо — вы прочли всё, что вам следует знать. Сделать «Транс» вот так было бы проще простого. Но мы, что называется, «убиваемся» — там очуметь сколько граффити, вывесок и прочего… Зато будем гордиться сделанной работой. Хотя да, мы очень уж затянули, но на то было много причин. И да, «Транс» у нас выйдет в омнибусах, то есть всего будет три тома. Надеюсь, это как-то компенсирует ожидание.

«Азбука», помимо комиксов, активно выпускает классику манги. Как успехи на этом рынке? Ясно, что поклонников японской поп-культуры у нас немало, но насколько востребованы именно легальные издания, а не сетевая «пиратка»? Каковы критерии отбора издаваемых произведений? Планируете продолжить выпуск манги, когда закончится «классика»? Есть ли какие-то новые интересные проекты?

В последнее время манга во всех комикс-магазинах, да и в обычных книжных тоже, находится в топах продаж. Я прекрасно помню, как всё начиналось. «Комиксы? Весёлые картинки? Да кто это будет читать?» Потом было: «Комиксы? Это да, комиксы продаются! А что такое манга? Фигня какая-то для любителей порномультиков». Также я помню, как многие комикс-магазины успешно торговали комиксами, но мангу практически не брали — типа она для отдельных любителей.

Мы, «Азбука», с самого начала строили издательскую программу по sequential art немного иначе. Начиная издавать в «Азбуке» комиксы, я уже знал, что дальше у нас пойдёт манга. Чуть выше я говорил о любителях книг, которые не читают комиксы — «потому что это картинки какие-то», — но среди любителей комиксов распространено такое же презрительное отношение к манге. А любители манги частенько ненавидят комиксы. Это ужасно и неправильно. С моей точки зрения, это просто разные виды одного и того же искусства. «Я не читаю фэнтези, потому что читаю фантастику». «Я не читаю Лема, потому что читаю Стругацких». Глупость же! Ты сидишь в своём ограниченном узком мирке и не хочешь посмотреть, что творится снаружи. Да, там, снаружи, создаётся много всякой ерунды. Среди манги, как и среди комиксов, есть масса посредственных пустышек, — как и в книгах, как и в кино. Но везде есть свои шедевры.

Критерии отбора очевидны — популярность, известность, качество. К сожалению, как и с книгами, не всегда издаёшь то, что нравится, — приходится издавать то, что приносит деньги. Впрочем, грех жаловаться — у нас очень хороший подбор манги. Новые проекты обязательно будут. Мы ничего не объявляем, пока лицензия не куплена. У меня есть план развития на ближайшие два года.

«Мир фантастики» благодарит издательство «Азбука» за помощь в организации интервью. Вторую часть, посвящённую книгам, читайте на следующей неделе.