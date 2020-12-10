Главные комиксы и артбуки осени 2020: фантастика, фэнтези, мистика

Осень и зима — время завывающего на чердаке ветра и страшных историй. Важнейшие издания на русском подобрались под стать — практически все стремятся напугать, шокировать или очаровать мистическим флёром. В нашем фантастическом дайджесте по итогам осени — финальный том «Лиги выдающихся джентльменов», убийственно смешная вторая часть «Я ненавижу Страну чудес», одна из лучших современных хоррор-антологий «Мороженщик» и многое другое.

Фантастика

Лига выдающихся джентльменов. Том 4. Буря

«Буря» — заключительный, шестой том знаменитого графического сериала и 4-й по внутренней хронологии комикса. Алан Мур завершил историю Мины Мюррей, Орландо и других героев и ответил хотя бы на некоторые вопросы читателей.

«Буря» оправдывает свое название — это ураганный шквал из оммажей и отсылок к реальной истории, массовой и высокой культуры. Мур не пощадил ни супергероев, ни звезд, ни даже современных политиков. В отрыве от серии роман воспринимать сложно, но как художественное и социокультурное высказывание он вполне существует сам по себе. За графику «Бури» по-прежнему отвечает блистательный Кевин О’Нил.

Mass Effect. Том 2. Основание

Когда там уже новая часть Mass Effect? Пока мы все томимся в ожидании, можно почитать серию официальных комиксов от креативного директора игры Мака Уолтерса. Второй том «Основание» — «рамочная» история, альманах, посвященный тем, кто был близок к капитану Шепарду и ступал на борт «Нормандии». В издание также вошли комментарии художников и сценаристов, концепт-арты и наброски.

Я ненавижу Страну чудес. Том 2. В звезду такую жизнь

Главный «карикатурист» Marvel Скотти Янг известен своим сочетанием яркого, почти детского стиля иллюстраций и чёрного юмора. Серия «Я ненавижу Страну чудес» стала знаковой для художника и, пожалуй, как нельзя лучше подходит для знакомства с его творчеством.

Кислотные и жестокие приключения взрослой женщины Гертруды, застрявшей в теле шестилетней девочки, пародируют «Алису в Стране чудес» и все сказочно-приторные клише разом. Во втором томе Герт так и не удаётся покинуть Страну, но зато она становится ее королевой. Что очень кстати — ведь сидя на троне можно попробовать уничтожить ненавистный мир чудес.

Ужасы и мистика

Песочный человек. Вечные ночи

Мы не смели надеяться на это, особенно в далёком 2010-м, но в этом году на русском вышел последний том основной серии Нила Геймана. Казалось бы, история Владыки Снов завершена… Да не совсем. После финала «Песочного человека» у Геймана ещё остались нерассказанные истории. Собрав солидную команду иллюстраторов, Нил воплотил эти сюжеты в сборнике «Вечные ночи».

Каждая глава посвящена одному из семи Вечных и нарисована своим художником с собственным узнаваемым стилем. В наличии фирменная геймановская многогранность и необычный подход к визуальному отображению сюжета.

Мороженщик. Том 1. Радужная обсыпка

Пускай вас не смущает название и яркая обложка — перед вами одна из лучших современных хоррор-антологий. Под весёлую музыку из фургончика и с лучезарной улыбкой мороженщик сеет вокруг лишь скорбь и ужас.

Шарик ванильного — паре наркоманов, безнадёжно цепляющихся за жизнь. Шоколадное — для мальчика, проводящего семейные обеды в компании разлагающихся мертвецов. И фисташковое — одинокому человеку, променявшему никчёмную действительность на приятные фантазии. Щелчок пальцами — и вот уже их мороженое обильно сдобрено посыпкой из безысходности. Но что на самом деле нужно загадочному демону?

Гидеон Фолз. Том 1. Чёрный амбар

Новая мистическая серия Джеффа Лемира и Андреа Соррентино, уже успешно сотрудничавших над комиксами о Зелёной Стреле и Старике Логане. Как и их предыдущие работы, «Гидеон Фолз» завоевал свою порцию популярности. Комикс получил премию Айснера в прошлом году и быстро обратил на себя внимание продюсеров. Сейчас экранизацию курирует любитель ужастиков Джеймс Ван. А в этом месяце на западе выходит заключительный, 27-й выпуск.

Случай сводит вместе затворника Нортона и нового священника Гидеон Фолз — отца Уилфреда. Нортон одержим таинственным чёрным амбаром и постоянно рыщет на свалках в поисках одному ему понятных улик. В отличие от него отец Уилфред полностью здоров и приехал в город на замену скончавшемуся отцу Тому. Но чем больше времени он проводит в Гидеон Фоллз, тем отчётливее чёрный амбар начинает завладевать его сознанием. Странные видения, зловещие события и ужасные смерти — кажется, это богом забытое место выбрала своим домом какая-то неведомая сила.

За пригоршню крови

Не все знают, но изначально Кевин Истмен и Питер Лэрд задумывали Черепашек-ниндзя как пародию на фильмы категории «B» о ниндзя. Шли годы, герои существенно изменились, перекочевав в мультсериалы, но любовь их создателей к хорошему трэшу никуда не делась. Просто реализовывали её уже в других комиксах — таких, как «За пригоршню крови», созданный Истменом в тандеме с известным британским художником Саймоном Бисли.

Однажды в непримечательном городке, служившем декорацией для ковбойских фильмов, появляется полуголая девушка. Нравы тут не сильно строгие, и лишь виртуозное владение револьвером защищает её от неприятностей. Но городок оказывается не так прост, и одного огнестрела может быть недостаточно. Здесь враждуют два клана — Макдональды и Фон Бисмарки, вампиры и зомби. Одни выходят лишь ночью и жаждут крови, другие появляются днём и предпочитают плоть. Прибытие незнакомки нарушает хрупкий баланс сил и затяжной конфликт грозит превратиться в настоящую бойню. Чью сторону примет девушка и что вообще ей здесь нужно?

Мистер Хиггинс возвращается домой

В России большинство читателей знают Майка Миньолу по комиксам о Хеллбое. Именно благодаря популярности романов про парня из пекла наши издательства взялись за выпуск менее известных произведений, к созданию которых автор приложил руку. «Мистер Хиггинс возвращается домой» написан Миньолой, а нарисован талантливым (и не менее крутым, чем Миньола) британским комиксистом Уорвиком Джонсоном-Кадвеллом.

Перед нами — классическая готическая история. Дуэт охотников на вампиров направляется в замок Графа Гольги, знаменитого упыря. Граф устраивает бал во славу Сатаны и принимает у себя целую свору гостей-кровопийц. Убийцам вампиров уготована гибель, но на сцену выходит таинственный Мистер Хиггинс. Он долго томился в темнице Графа и этой страшной ночью вернулся в замок своего мучителя…

Артбуки

Саймон Столенхаг. Вещи из потопа

Новый артбук по завораживающему миру Петли. Сама Петля в прошлом. Кажется, что всё спокойно, но сельская пасторальная местность оказывается затопленной тёмной водой. Её источник — некое подземное тёмное сооружение. И это наводнение таит в себе что-то очень зловещее.

Полный атлас Плоского мира

Всегда мечтали посетить пустыни Клатча? Прикупить сувенирный ковёр в Великом Нефе? Не умереть в далёкой и опасной Агатовой Империи? У вас есть такая возможность!

Одобренный Гильдией Нарушителей границ «Полный атлас Плоского мира» предоставит вам подробные сведения об исследованных уголках Плоского мира и (возможно) наврёт с три короба про малоисследованные. Атлас составлялся при поддержке официального сообщества, посвященного миру книг Терри Пратчетта, Discworld Emporium.

Firefly. Полная иллюстрированная энциклопедия

Пока мы скромно надеемся на перезапуск «Светлячка», можно полистать иллюстрированную энциклопедию по сериалу. Увесистый том способен растрогать самого сурового фаната команды капитана Рейнольдса: в отличие от большинства подобных изданий, информация в артбуке значительно расширяет вселенную сериала и приводит действительно интересные сведения о его создании.