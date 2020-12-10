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    Комиксы
    #дайджест #топ комиксов

    Главные комиксы и артбуки осени 2020: фантастика, фэнтези, мистика

    10 декабря 2020
    Дарья Беленкова
    10.12.2020
    15586
    5 минут на чтение
    #дайджест #топ комиксов
    Главные комиксы и артбуки осени 2020: фантастика, фэнтези, мистика 11

    Осень и зима — время завывающего на чердаке ветра и страшных историй. Важнейшие издания на русском подобрались под стать   — практически все стремятся напугать, шокировать или очаровать мистическим флёром. В нашем фантастическом дайджесте по итогам осени   — финальный том «Лиги выдающихся джентльменов», убийственно смешная вторая часть «Я ненавижу Страну чудес», одна из лучших современных хоррор-антологий «Мороженщик» и многое другое.

    Фантастика

    Лига выдающихся джентльменов. Том 4. Буря

    Главные комиксы и артбуки осени 2020: фантастика, фэнтези, мистика 4

    «Буря»  — заключительный, шестой том знаменитого графического сериала и 4-й по внутренней хронологии комикса. Алан Мур завершил историю Мины Мюррей, Орландо и других героев и ответил хотя бы на некоторые вопросы читателей.

    «Буря» оправдывает свое название  — это ураганный шквал из оммажей и отсылок к реальной истории, массовой и высокой культуры. Мур не пощадил ни супергероев, ни звезд, ни даже современных политиков. В отрыве от серии роман воспринимать сложно, но как художественное и социокультурное высказывание он вполне существует сам по себе. За графику «Бури» по-прежнему отвечает блистательный Кевин О’Нил.

    Mass Effect. Том 2. Основание

    Главные комиксы и артбуки осени 2020: фантастика, фэнтези, мистика 5

    Когда там уже новая часть Mass Effect? Пока мы все томимся в ожидании, можно почитать серию официальных комиксов от креативного директора игры Мака Уолтерса. Второй том «Основание»  — «рамочная» история, альманах, посвященный тем, кто был близок к капитану Шепарду и ступал на борт «Нормандии».  В издание также вошли комментарии художников и сценаристов, концепт-арты и наброски.

    Я ненавижу Страну чудес. Том 2. В звезду такую жизнь

    Главные комиксы и артбуки осени 2020: фантастика, фэнтези, мистика 10

    Главный «карикатурист» Marvel Скотти Янг известен своим сочетанием яркого, почти детского стиля иллюстраций и чёрного юмора. Серия «Я ненавижу Страну чудес» стала знаковой для художника и, пожалуй, как нельзя лучше подходит для знакомства с его творчеством.

    Кислотные и жестокие приключения взрослой женщины Гертруды, застрявшей в теле шестилетней девочки, пародируют «Алису в Стране чудес» и все сказочно-приторные клише разом. Во втором томе Герт так и не удаётся покинуть Страну, но зато она становится ее королевой. Что очень кстати  — ведь сидя на троне можно попробовать уничтожить ненавистный мир чудес.

    Ужасы и мистика

    Песочный человек. Вечные ночи

    Главные комиксы и артбуки осени 2020: фантастика, фэнтези, мистика 8

    Мы не смели надеяться на это, особенно в далёком 2010-м, но в этом году на русском вышел последний том основной серии Нила Геймана. Казалось бы, история Владыки Снов завершена… Да не совсем. После финала «Песочного человека» у Геймана ещё остались нерассказанные истории. Собрав солидную команду иллюстраторов, Нил воплотил эти сюжеты в сборнике «Вечные ночи».

    Каждая глава посвящена одному из семи Вечных и нарисована своим художником с собственным узнаваемым стилем. В наличии фирменная геймановская многогранность и необычный подход к визуальному отображению сюжета.

    Мороженщик. Том 1. Радужная обсыпка

    Главные комиксы и артбуки осени 2020: фантастика, фэнтези, мистика 3

    Пускай вас не смущает название и яркая обложка — перед вами одна из лучших современных хоррор-антологий. Под весёлую музыку из фургончика и с лучезарной улыбкой мороженщик сеет вокруг лишь скорбь и ужас.

    Шарик ванильного — паре наркоманов, безнадёжно цепляющихся за жизнь. Шоколадное — для мальчика, проводящего семейные обеды в компании разлагающихся мертвецов. И фисташковое — одинокому человеку, променявшему никчёмную действительность на приятные фантазии. Щелчок пальцами — и вот уже их мороженое обильно сдобрено посыпкой из безысходности. Но что на самом деле нужно загадочному демону?

    Гидеон Фолз. Том 1. Чёрный амбар

    Главные комиксы и артбуки осени 2020: фантастика, фэнтези, мистика 2

    Новая мистическая серия Джеффа Лемира и Андреа Соррентино, уже успешно сотрудничавших над комиксами о Зелёной Стреле и Старике Логане. Как и их предыдущие работы, «Гидеон Фолз» завоевал свою порцию популярности. Комикс получил премию Айснера в прошлом году и быстро обратил на себя внимание продюсеров. Сейчас экранизацию курирует любитель ужастиков Джеймс Ван. А в этом месяце на западе выходит заключительный, 27-й выпуск.

    Случай сводит вместе затворника Нортона и нового священника Гидеон Фолз — отца Уилфреда. Нортон одержим таинственным чёрным амбаром и постоянно рыщет на свалках в поисках одному ему понятных улик. В отличие от него отец Уилфред полностью здоров и приехал в город на замену скончавшемуся отцу Тому. Но чем больше времени он проводит в Гидеон Фоллз, тем отчётливее чёрный амбар начинает завладевать его сознанием. Странные видения, зловещие события и ужасные смерти — кажется, это богом забытое место выбрала своим домом какая-то неведомая сила.

    За пригоршню крови

    Главные комиксы и артбуки осени 2020: фантастика, фэнтези, мистика 9

    Не все знают, но изначально Кевин Истмен и Питер Лэрд задумывали Черепашек-ниндзя как пародию на фильмы категории «B» о ниндзя. Шли годы, герои существенно изменились, перекочевав в мультсериалы, но любовь их создателей к хорошему трэшу никуда не делась. Просто реализовывали её уже в других комиксах — таких, как «За пригоршню крови», созданный Истменом в тандеме с известным британским художником Саймоном Бисли.

    Однажды в непримечательном городке, служившем декорацией для ковбойских фильмов, появляется полуголая девушка. Нравы тут не сильно строгие, и лишь виртуозное владение револьвером защищает её от неприятностей. Но городок оказывается не так прост, и одного огнестрела может быть недостаточно. Здесь враждуют два клана — Макдональды и Фон Бисмарки, вампиры и зомби. Одни выходят лишь ночью и жаждут крови, другие появляются днём и предпочитают плоть. Прибытие незнакомки нарушает хрупкий баланс сил и затяжной конфликт грозит превратиться в настоящую бойню. Чью сторону примет девушка и что вообще ей здесь нужно?

    Мистер Хиггинс возвращается домой

    Главные комиксы и артбуки осени 2020: фантастика, фэнтези, мистика 6

    В России большинство читателей знают Майка Миньолу по комиксам о Хеллбое. Именно благодаря популярности романов про парня из пекла наши издательства взялись за выпуск менее известных произведений, к созданию которых автор приложил руку. «Мистер Хиггинс возвращается домой» написан Миньолой, а нарисован талантливым (и не менее крутым, чем Миньола) британским комиксистом Уорвиком Джонсоном-Кадвеллом.

    Перед нами  — классическая готическая история. Дуэт охотников на вампиров направляется в замок Графа Гольги, знаменитого упыря. Граф устраивает бал во славу Сатаны и принимает у себя целую свору гостей-кровопийц. Убийцам вампиров уготована гибель, но на сцену выходит таинственный Мистер Хиггинс. Он долго томился в темнице Графа и этой страшной ночью вернулся в замок своего мучителя…

    Артбуки

    Саймон Столенхаг. Вещи из потопа

    Главные комиксы и артбуки осени 2020: фантастика, фэнтези, мистика 7

    Новый артбук по завораживающему миру Петли. Сама Петля в прошлом. Кажется, что всё спокойно, но сельская пасторальная местность оказывается затопленной тёмной водой. Её источник  — некое подземное тёмное сооружение. И это наводнение таит в себе что-то очень зловещее.

    Полный атлас Плоского мира

    Главные комиксы и артбуки осени 2020: фантастика, фэнтези, мистика

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    Одобренный Гильдией Нарушителей границ «Полный атлас Плоского мира» предоставит вам подробные сведения об исследованных уголках Плоского мира и (возможно) наврёт с три короба про малоисследованные. Атлас составлялся при поддержке официального сообщества, посвященного миру книг Терри Пратчетта, Discworld Emporium.

    Firefly. Полная иллюстрированная энциклопедия 

    Главные комиксы и артбуки осени 2020: фантастика, фэнтези, мистика 1

    Пока мы скромно надеемся на перезапуск «Светлячка», можно полистать иллюстрированную энциклопедию по сериалу. Увесистый том способен растрогать самого сурового фаната команды капитана Рейнольдса: в отличие от большинства подобных изданий, информация в артбуке значительно расширяет вселенную сериала и приводит действительно интересные сведения о его создании.

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    Дарья Беленкова
    Автор
    Геймер и комиксовед. Пишет о фантастике во всех её проявлениях.

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