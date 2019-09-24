В сентябре наступает традиционное затишье в супергероике: все издатели готовятся к октябрьскому Comic Con Russia. И только Бэтмен отмечает 80-летие выходом самых популярных комиксов последних лет. Компанию ему составляют марвеловские бог и богиня грома, Халк и единственный супергеройский комикс не от большой двойки — спин-офф «Чёрного Молота».

Тёмные Ночи. Бэтмен. Металл. Том 1 + Бэтмен, который смеётся

Новые комиксы на русском: супергерои Marvel и DC (и не только!). Сентябрь 2019 12

Один из самых ожидаемых комиксов года вышел аккурат 21 сентября в День Бэтмена — это ежегодная маркетинговая акция, приуроченная к первому появлению героя в 1939-м.

Самое громкое событие во вселенной DC последних лет покажет изнанку души Бэтмена. Долгие годы он боролся с любыми проявлениями зла, и этот путь был пропитан болью и страданиями, но Величайший детектив всегда держал свою тёмную сторону в узде. По крайней мере, он так думал. На самом деле все его кошмары незаметно существовали на изнанке Мультивселенной, пока дьявольская сущность Барбатос не нашла способ пробиться в наш мир вместе с извращёнными воплощениями Бэтмена. Сумеют ли герои одолеть их и отправить по-настоящему тёмных рыцарей обратно?

Немного об отечественном издании. На русском «Тёмные ночи» выйдут двухтомником, в отличие от западного трёхтомного варианта. Как необычный бонус, в некоторых магазинах к комиксу будет прилагаться диск с саундтреком от группы Lumen. А для коллекционеров в подарок будет отдельно идти ещё и сингл с самым известным тай-ином — «Бэтмен, который смеётся» (он есть в сборнике). Причём вариантов обложки у сингла две: одна оригинальная, а вторая — нарисованная российским художником Глебом Мельниковым.

Бэтмен. Detective Comics № 1000

Новые комиксы на русском: супергерои Marvel и DC (и не только!). Сентябрь 2019 5

Другим комиксом, выпущенным ко Дню Бэтмена, стал юбилейный 1000-й выпуск Detective Comics. В эту комикс-антологию вошли 11 историй от звёздного состава сценаристов и художников. Каждый сюжет раскрывает одну из граней личности Бэтмена: первоклассного детектива, охотника за сокровищами и искателя приключений, борца с преступностью, доброго отца и рыцаря.

Наше издание выйдет в формате сингла и делюкс-версии. Последняя, помимо твёрдой обложки и обширных допматериалов, примечательна также наличием двух дополнительных историй. А главной особенностью нашего издания стала команда переводчиков. Издательство «Азбука» привлекло к работе над ним многих людей, причастных к развитию отечественной комикс-индустрии, — от собственного главреда и коллег из других издательств до блогеров и популяризаторов комиксов.

Бэтмен: Белый рыцарь

Новые комиксы на русском: супергерои Marvel и DC (и не только!). Сентябрь 2019 1

Последним сюрпризом для любителей Тёмного рыцаря станет комикс «Бэтмен: Белый рыцарь» от известного художника Шона Мёрфи («Хрононавты», «Токийский призрак»), который тут выступил и в качестве сценариста. В оригинале серия из восьми выпусков вышла в новом импринте издательства DC — Black Label, направленном на взрослую аудиторию.

По сюжету главный враг Бэтмена неожиданно исцеляется от безумия. Теперь Джокер, а ныне Джек Напьер, — добропорядочный гражданин, который собирается любой ценой избавить Готэм от пороков. Что не мешает ему вместе с подругой Харли Квинн разрабатывать план по дискредитации Бэтмена и возвеличиванию себя в глазах народа. Но грехи прошлого тянут ко дну, а на место одного Джокера всегда придёт другой.

Формально комикс тоже приурочен ко Дню Бэтмена, но выходит через неделю после, ближе к премьере фильма с Хоакином Фениксом.

Тор. Недостойный

Новые комиксы на русском: супергерои Marvel и DC (и не только!). Сентябрь 2019 13

Продолжение нашумевшей серии Джейсона Аарона о скандинавском громовержце во вселенной Marvel.

Вся сила Тора перешла к другому, и Одинсон больше не может поднять свой молот. Чтобы вернуть честь, герою предстоит отправиться в глубины космоса… И узнать: Мьёльнир был не один! Теперь это таинственное оружие может стать для героя возможностью искупить свою вину.

Но великий молот хотят заполучить и могущественные злодеи, включая Коллекционера и Таноса. Предстоит нешуточная битва за молот. Сможет ли Одинсон одержать в ней верх и вернуть себе честь? Или же сила грома окажется в злых руках?

Тор. Том 2. Кто держит молот?

Новые комиксы на русском: супергерои Marvel и DC (и не только!). Сентябрь 2019 14

Сценарист тот же, как и герои, а вот Тор теперь другой. «Кто держит молот?» продолжает серию о Джейн Фостер, которой перешёл Мьёльнир.

Но сын Одина не теряет надежду вернуть молот себе и пытается выяснить личность богини грома (да, он ещё не в курсе). Круг подозреваемых сужается, но в Асгарде неспокойно, и напряжение между Всематерью и Всеотцом растёт. Тем временем Малекит плетёт коварные заговоры, а новому Тору предстоит сразиться с неудержимым Разрушителем. И это ещё не все приключения, что вас ждут.

Современный Человек-паук. Том 7. Карнаж

Новые комиксы на русском: супергерои Marvel и DC (и не только!). Сентябрь 2019 9

Новый том приключений Человека-паука из Ultimate-вселенной. Серия полюбилась многим ещё со времён синглов издательства «Комикс» и теперь снова выходит в сборниках по два оригинальных комикса в одном томе.

В этот раз Питеру Паркеру предстоит столкнуться с безжалостной машиной для убийств — красным симбиотом, объединиться в команду с Росомахой и помочь Джонни Шторму из Фантастической четвёрки получить аттестат об окончании школы.

Marvel. Официальная коллекция комиксов. Том 150. Мстители. Война Кри и Скруллов

Новые комиксы на русском: супергерои Marvel и DC (и не только!). Сентябрь 2019

«Чёрная» коллекция Marvel практически вышла на финишную прямую, и 156-й выпуск станет последним. В юбилейном 150-м томе нас ждёт классическое событие из 1970-х. Сценарий Роя Томаса и рисунок известнейших художников своего времени прилагается.

В космосе начинается война между инопланетными цивилизациями Кри и Скруллов. Земле не повезло оказаться меж двух огней. Теперь её ждёт либо уничтожение, либо порабощение. Но не всё потеряно, пока на страже стоят отважные Мстители вместе с Капитаном Марвел и Риком Джонсом.

Супергерои Marvel. Официальная коллекция. Том 19. Валькирия

Новые комиксы на русском: супергерои Marvel и DC (и не только!). Сентябрь 2019 10

Новый том второй коллекции Marvel посвящён Валькирии, чей образ на экране не совсем канонично, но здорово представила Тесса Томпсон.

Земле требуется защита, поэтому Валькирия возвращается и вместе с Мисти Найт собирает новую команду — Бесстрашные Защитницы, которая перенимает дух асгардских валькирий и земных Защитников. Теперь им предстоит пройти проверку на прочность и сразиться с Роковыми Девами и их предводительницей — коварной Кэролайн Ле Фей.

Супергерои Marvel. Официальная коллекция. Том 20. Каратель

Новые комиксы на русском: супергерои Marvel и DC (и не только!). Сентябрь 2019 11

Всем фанатам Карателя понравится 20-й том «персонажной» коллекции. В неё вошли первое появление знаменитого антигероя на страницах комикса о Человеке-пауке и собственная первая мини-серия «Кровавый круг».

Сбежав из тюрьмы, Каратель разжигает войну банд и сражается с ними по обе стороны закона. Опасности и предательства подстерегают Фрэнка Касла за каждым углом. Сможет ли он разобраться, кому доверять, кого использовать, а кого просто убить?

На передовой Гражданской войны

Новые комиксы на русском: супергерои Marvel и DC (и не только!). Сентябрь 2019 8

Новый том в линейке тай-инов к одному из самых громких глобальных событий Marvel. В этот раз мы волею сценариста Пола Дженкинса отправимся на передовую. Лимитированная серия из 11 выпусков подробно расскажет о сторонах конфликта, развернувшегося вокруг Акта о регистрации супергероев. Глазами журналистов Бена Уриха и Салли Форда мы увидим его защитников и противников, попытаемся найти истинные причины разногласий и их политическую подоплёку. Впереди репортёров ждёт шокирующая тайна, к которой приведут интервью с героями, злодеями и представителями власти.

Халк: Злость

Новые комиксы на русском: супергерои Marvel и DC (и не только!). Сентябрь 2019 15

Предпоследний комикс в «эмоционально-цветной» серии Джефа Лоэба и Тим Сэйла. Остался только «Человек-паук: Грусть». Он уже выходил в рамках «чёрной» Ашет-коллекции, но переиздание от «Параллель Комикс» в едином оформлении тоже не за горами.

«Халк: Злость» рассказывает о первых днях после катастрофы с гамма-излучением, которая привела к появлению героя. В комиксе показан необычный взгляд на двойственную природу Халка, его отношения с Бетти Брант и её отцом, генералом Россом.

Мстители: Время на исходе. Том 2

Новые комиксы на русском: супергерои Marvel и DC (и не только!). Сентябрь 2019 7

Заключительная часть кроссовера «Время на исходе» завершает грандиозную фантастическую сагу о Мстителях Джонатана Хикмана и вплотную подводит нас к Секретным войнам.

Время последнего Столкновения неотвратимо приближается. Ради спасения своего мира Иллюминаты уничтожили чужой, и теперь их бывшие соратники — Мстители — открыли на них охоту. Но Заговорщики во главе с Нэмором пошли ещё дальше: думая, что спасают жизни, они уничтожили множество миров. Среди них и вселенная 1610, которую мы привыкли называть Ultimate-вселенной. Здесь Человеком-пауком стал Майлз Моралес, Людей Икс больше нет, лидер Фантастической четвёрки сошёл с ума, а Мстители называют себя Алтимейтс.

Сумеют ли Мстители, Иллюминаты и Заговорщики объединиться, чтобы спасти Землю, или уничтожат друг друга из-за недопониманий?

Мир «Чёрного Молота». Квантовая эра. Том 1

Новые комиксы на русском: супергерои Marvel и DC (и не только!). Сентябрь 2019 6

Завершает дайджест единственный супергеройский комикс, не принадлежащий большой двойке Marvel и DC, но вдохновлённый их золотым и серебряным веком. «Квантовая эра» — это ответвление, действие которого происходит через сто лет после событий основной серии «Чёрного Молота» Джеффа Лимера. Земля стала частью Галактического альянса, и защищает её Квантовая лига — команда из людей и пришельцев со сверхспособностями, которые брали пример с Чёрного Молота. Казалось бы, началась эпоха мира и гармонии, — но затем на Землю нападают марсиане и устраивают миллиардный геноцид. Чтобы остановить их, Лиге пришлось пойти на крайние меры и пожертвовать сотнями тысяч людей, взорвав их вместе с захватчиками.

После этого команда распалась, а мир погрузился в фашистскую диктатуру. Юный марсианин хочет свергнуть этот режим и пытается заново собрать команду супергероев, но справится ли он?

Переносы с прошлых месяцев

Иногда релизы задерживаются. Многие вышедшие в сентябре комиксы были заявлены ещё на август:

  • «Каратель. Том 5. Работорговцы»
  • «Росомаха. Гражданская война»
  • «Стэн Ли. Лучшее»
  • «Человек-паук. Ничто не остановит Джаггернаута»
  • «Что за…?! Свин-паук»
  • «Джессика Джонс: „Элиас“. Том 3»

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