Новые комиксы на русском: супергерои Marvel и DC (и не только!). Сентябрь 2019

В сентябре наступает традиционное затишье в супергероике: все издатели готовятся к октябрьскому Comic Con Russia. И только Бэтмен отмечает 80-летие выходом самых популярных комиксов последних лет. Компанию ему составляют марвеловские бог и богиня грома, Халк и единственный супергеройский комикс не от большой двойки — спин-офф «Чёрного Молота».

Тёмные Ночи. Бэтмен. Металл. Том 1 + Бэтмен, который смеётся

Один из самых ожидаемых комиксов года вышел аккурат 21 сентября в День Бэтмена — это ежегодная маркетинговая акция, приуроченная к первому появлению героя в 1939-м.

Самое громкое событие во вселенной DC последних лет покажет изнанку души Бэтмена. Долгие годы он боролся с любыми проявлениями зла, и этот путь был пропитан болью и страданиями, но Величайший детектив всегда держал свою тёмную сторону в узде. По крайней мере, он так думал. На самом деле все его кошмары незаметно существовали на изнанке Мультивселенной, пока дьявольская сущность Барбатос не нашла способ пробиться в наш мир вместе с извращёнными воплощениями Бэтмена. Сумеют ли герои одолеть их и отправить по-настоящему тёмных рыцарей обратно?

Немного об отечественном издании. На русском «Тёмные ночи» выйдут двухтомником, в отличие от западного трёхтомного варианта. Как необычный бонус, в некоторых магазинах к комиксу будет прилагаться диск с саундтреком от группы Lumen. А для коллекционеров в подарок будет отдельно идти ещё и сингл с самым известным тай-ином — «Бэтмен, который смеётся» (он есть в сборнике). Причём вариантов обложки у сингла две: одна оригинальная, а вторая — нарисованная российским художником Глебом Мельниковым.

Бэтмен. Detective Comics № 1000

Другим комиксом, выпущенным ко Дню Бэтмена, стал юбилейный 1000-й выпуск Detective Comics. В эту комикс-антологию вошли 11 историй от звёздного состава сценаристов и художников. Каждый сюжет раскрывает одну из граней личности Бэтмена: первоклассного детектива, охотника за сокровищами и искателя приключений, борца с преступностью, доброго отца и рыцаря.

Наше издание выйдет в формате сингла и делюкс-версии. Последняя, помимо твёрдой обложки и обширных допматериалов, примечательна также наличием двух дополнительных историй. А главной особенностью нашего издания стала команда переводчиков. Издательство «Азбука» привлекло к работе над ним многих людей, причастных к развитию отечественной комикс-индустрии, — от собственного главреда и коллег из других издательств до блогеров и популяризаторов комиксов.

Бэтмен: Белый рыцарь

Последним сюрпризом для любителей Тёмного рыцаря станет комикс «Бэтмен: Белый рыцарь» от известного художника Шона Мёрфи («Хрононавты», «Токийский призрак»), который тут выступил и в качестве сценариста. В оригинале серия из восьми выпусков вышла в новом импринте издательства DC — Black Label, направленном на взрослую аудиторию.

По сюжету главный враг Бэтмена неожиданно исцеляется от безумия. Теперь Джокер, а ныне Джек Напьер, — добропорядочный гражданин, который собирается любой ценой избавить Готэм от пороков. Что не мешает ему вместе с подругой Харли Квинн разрабатывать план по дискредитации Бэтмена и возвеличиванию себя в глазах народа. Но грехи прошлого тянут ко дну, а на место одного Джокера всегда придёт другой.

Формально комикс тоже приурочен ко Дню Бэтмена, но выходит через неделю после, ближе к премьере фильма с Хоакином Фениксом.

Тор. Недостойный

Продолжение нашумевшей серии Джейсона Аарона о скандинавском громовержце во вселенной Marvel.

Вся сила Тора перешла к другому, и Одинсон больше не может поднять свой молот. Чтобы вернуть честь, герою предстоит отправиться в глубины космоса… И узнать: Мьёльнир был не один! Теперь это таинственное оружие может стать для героя возможностью искупить свою вину.

Но великий молот хотят заполучить и могущественные злодеи, включая Коллекционера и Таноса. Предстоит нешуточная битва за молот. Сможет ли Одинсон одержать в ней верх и вернуть себе честь? Или же сила грома окажется в злых руках?

Тор. Том 2. Кто держит молот?

Сценарист тот же, как и герои, а вот Тор теперь другой. «Кто держит молот?» продолжает серию о Джейн Фостер, которой перешёл Мьёльнир.

Но сын Одина не теряет надежду вернуть молот себе и пытается выяснить личность богини грома (да, он ещё не в курсе). Круг подозреваемых сужается, но в Асгарде неспокойно, и напряжение между Всематерью и Всеотцом растёт. Тем временем Малекит плетёт коварные заговоры, а новому Тору предстоит сразиться с неудержимым Разрушителем. И это ещё не все приключения, что вас ждут.

Современный Человек-паук. Том 7. Карнаж

Новый том приключений Человека-паука из Ultimate-вселенной. Серия полюбилась многим ещё со времён синглов издательства «Комикс» и теперь снова выходит в сборниках по два оригинальных комикса в одном томе.

В этот раз Питеру Паркеру предстоит столкнуться с безжалостной машиной для убийств — красным симбиотом, объединиться в команду с Росомахой и помочь Джонни Шторму из Фантастической четвёрки получить аттестат об окончании школы.

Marvel. Официальная коллекция комиксов. Том 150. Мстители. Война Кри и Скруллов

«Чёрная» коллекция Marvel практически вышла на финишную прямую, и 156-й выпуск станет последним. В юбилейном 150-м томе нас ждёт классическое событие из 1970-х. Сценарий Роя Томаса и рисунок известнейших художников своего времени прилагается.

В космосе начинается война между инопланетными цивилизациями Кри и Скруллов. Земле не повезло оказаться меж двух огней. Теперь её ждёт либо уничтожение, либо порабощение. Но не всё потеряно, пока на страже стоят отважные Мстители вместе с Капитаном Марвел и Риком Джонсом.

Супергерои Marvel. Официальная коллекция. Том 19. Валькирия

Новый том второй коллекции Marvel посвящён Валькирии, чей образ на экране не совсем канонично, но здорово представила Тесса Томпсон.

Земле требуется защита, поэтому Валькирия возвращается и вместе с Мисти Найт собирает новую команду — Бесстрашные Защитницы, которая перенимает дух асгардских валькирий и земных Защитников. Теперь им предстоит пройти проверку на прочность и сразиться с Роковыми Девами и их предводительницей — коварной Кэролайн Ле Фей.

Супергерои Marvel. Официальная коллекция. Том 20. Каратель

Всем фанатам Карателя понравится 20-й том «персонажной» коллекции. В неё вошли первое появление знаменитого антигероя на страницах комикса о Человеке-пауке и собственная первая мини-серия «Кровавый круг».

Сбежав из тюрьмы, Каратель разжигает войну банд и сражается с ними по обе стороны закона. Опасности и предательства подстерегают Фрэнка Касла за каждым углом. Сможет ли он разобраться, кому доверять, кого использовать, а кого просто убить?

На передовой Гражданской войны

Новый том в линейке тай-инов к одному из самых громких глобальных событий Marvel. В этот раз мы волею сценариста Пола Дженкинса отправимся на передовую. Лимитированная серия из 11 выпусков подробно расскажет о сторонах конфликта, развернувшегося вокруг Акта о регистрации супергероев. Глазами журналистов Бена Уриха и Салли Форда мы увидим его защитников и противников, попытаемся найти истинные причины разногласий и их политическую подоплёку. Впереди репортёров ждёт шокирующая тайна, к которой приведут интервью с героями, злодеями и представителями власти.

Халк: Злость

Предпоследний комикс в «эмоционально-цветной» серии Джефа Лоэба и Тим Сэйла. Остался только «Человек-паук: Грусть». Он уже выходил в рамках «чёрной» Ашет-коллекции, но переиздание от «Параллель Комикс» в едином оформлении тоже не за горами.

«Халк: Злость» рассказывает о первых днях после катастрофы с гамма-излучением, которая привела к появлению героя. В комиксе показан необычный взгляд на двойственную природу Халка, его отношения с Бетти Брант и её отцом, генералом Россом.

Мстители: Время на исходе. Том 2

Заключительная часть кроссовера «Время на исходе» завершает грандиозную фантастическую сагу о Мстителях Джонатана Хикмана и вплотную подводит нас к Секретным войнам.

Время последнего Столкновения неотвратимо приближается. Ради спасения своего мира Иллюминаты уничтожили чужой, и теперь их бывшие соратники — Мстители — открыли на них охоту. Но Заговорщики во главе с Нэмором пошли ещё дальше: думая, что спасают жизни, они уничтожили множество миров. Среди них и вселенная 1610, которую мы привыкли называть Ultimate-вселенной. Здесь Человеком-пауком стал Майлз Моралес, Людей Икс больше нет, лидер Фантастической четвёрки сошёл с ума, а Мстители называют себя Алтимейтс.

Сумеют ли Мстители, Иллюминаты и Заговорщики объединиться, чтобы спасти Землю, или уничтожат друг друга из-за недопониманий?

Мир «Чёрного Молота». Квантовая эра. Том 1

Завершает дайджест единственный супергеройский комикс, не принадлежащий большой двойке Marvel и DC, но вдохновлённый их золотым и серебряным веком. «Квантовая эра» — это ответвление, действие которого происходит через сто лет после событий основной серии «Чёрного Молота» Джеффа Лимера. Земля стала частью Галактического альянса, и защищает её Квантовая лига — команда из людей и пришельцев со сверхспособностями, которые брали пример с Чёрного Молота. Казалось бы, началась эпоха мира и гармонии, — но затем на Землю нападают марсиане и устраивают миллиардный геноцид. Чтобы остановить их, Лиге пришлось пойти на крайние меры и пожертвовать сотнями тысяч людей, взорвав их вместе с захватчиками.

После этого команда распалась, а мир погрузился в фашистскую диктатуру. Юный марсианин хочет свергнуть этот режим и пытается заново собрать команду супергероев, но справится ли он?