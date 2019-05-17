Этот май можно назвать месяцем классики манги. Нас ждут переиздание «Стального алхимика» в делюкс-версии и продолжение серии «Прекрасный воин Сейлор-Мун». Не за горами и издание «Акиры» — увы, в подборку этого месяца он не вошёл, потому что издатели явно не успевают. Но и про более «молодые» серии издательства, к счастью, не забывают.

Made in Abyss. «Созданный в бездне». Том 1

Бездна — последнее неисследованное место на Земле: это огромная дыра радиусом в километр, а её глубина неизвестна до сих пор. Тут не действуют законы физики и есть настоящие чудеса: перевёрнутый лес с водопадами, уходящими в небо, и артефакты, таинственная сила которых побуждает страны воевать за них. Многие пытаются исследовать Бездну, но это опасно: «болезнь Бездны» вызывает потерю личности и смерть, если спуститься слишком глубоко.

В городке Орф на краю Бездны живёт двенадцатилетняя Рико, дочь знаменитой исследовательницы Лайзы, пропавшей десять лет назад. Рико хочет пойти по маминым стопам. Однажды во время учебного погружения Рико находит странного робота-мальчика. А вскоре из глубин всплывает аэростат с посланием от матери: «Жду тебя на дне Бездны»… Драматичная и красивая история, «Созданный в бездне» была экранизирована в 2017 году и вошла в аниме-топы.

Стальной Алхимик. Тома 1—2

Настоящий подарок для коллекционеров манги — «Стальной алхимик» начал выходить в делюкс-издании. Знаменитый фэнтезийный стимпанк о приключениях братьев Элриков в поисках философского камня будет выпускаться в твёрдой обложке, включать цветные страницы, скетчи и даже титульную страницу на кальке, как в оригинальном японском издании 2014 года. Всего планируется выпустить 18 томов.

Токийский гуль. Книга 5

Улицы Токио издревле населяют два разумных вида: люди и гули. Для людей гули — чудовища, заслуживающие страшной смерти, а для гулей люди — еда. У каждой стороны есть свои мотивы и своя правда, свои жертвы и палачи. Главному герою, гулю-полукровке Канэки Кэну, постоянно приходится выбирать между двумя сторонами в этой вечной битве.

В пятом томе Канэки Кэн вновь столкнется с Ризэ Камисиро «Пожирательницей» — женственным и утончённым кровожадным гулем, из-за которого жизнь героя покатилась под откос.

One-Punch Man. Том 5

Человек — один удар, он же супермен-хикки Сайтама, ближе знакомится с коллегами-супергероями. А тем временем злодей Гаро учиняет разборки в супергеройской ассоциации! Впрочем, Сайтаму это не очень волнует, ведь он привык работать один. Изменится ли его мнение — покажет время.

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Прекрасный воин Сейлор-Мун. Том 3

Всё больше союзников Сейлор-Мун попадает под власть злой королевы Берил, а Усаги всё ближе к разгадке тайны своей прошлой жизни. Впереди битва между силами зла и Сейлор-стражами. Но вот с неба падает странная маленькая девочка. Её тоже зовут Усаги, и она ищет некий легендарный серебряный кристалл. Кем она может быть?

Загадка дьявола. Том 5

Последняя убийца из Чёрного класса, Сумирэко Ханабуса, пытается расправиться с Хару с помощью своих киберпротезов. Если Хару и её подруге Токаку удастся выжить в этой схватке, останутся лишь они двое и, похоже, наконец, выпустятся из 10 «Ч». Или же есть кто-то, про кого все забыли?

Что ещё важнее, Токаку узнаёт секрет Хару и её семьи. Неужели всё это время она защищала Хару Итиносэ не по своей воле?

Нелюдь. Том 7

В Африке найдены неведомые бессмертные формы жизни. Они ничем не отличаются от людей, более того, человек до самой смерти может не осознавать, что он нелюдь. Корпорация изучает нелюдей и ставит над ними ужасные опыты.

Главный герой манги — ученик старшей школы Кэй Нагаи — совершенно случайно узнает о своей истинной природе. Седьмой том продолжает раскрывать подробности происхождения нелюдей и развивает противостояние Нагаи и главного антагониста серии — нелюдя Сато.

Путешествие к центру Земли. Том 4

Последний том манга-адаптации романа Жюля Верна от Курадзоно Норихико. Нас ждёт завершающая глава приключений профессора минералогии Отто Лиденброка, его племянника Акселя и проводника Ганса.