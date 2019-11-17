В ноябре издательство fanzon выпускает новый комикс «Клаус» Гранта Моррисона — историю «Новые приключения Санта-Клауса» (не путайте с одноимённым мультфильмом на Netflix!). В издании 128 страниц, собранных под твёрдой обложкой. Книгу уже можно приобрести на book24.

С разрешения издательства делимся небольшим отрывком с завязкой сюжета.

Скажи, что ты хочешь на Рождество… И добро пожаловать в Рождествиль — город, где каждый день — Рождество.

Проживи еще день с Клаусом — классическим супергероем XXI века, человком-загадкой. Встреть нестареющую ледяную королеву и армию снеговиков-роботов из заколдованного дерева. Брось новые вызовы Рождеству…

Сценарист Грант Моррисон («Все звёзды. Супермен», Multiversity) и художник Дэн Мора (Hexed) продолжают историю о Санте, образ которого восходит к викингам и сибирским шаманам.