Друзья, как вы помните, в 2018 году наш печатный журнал должен был закрыться. Но, после небольшой паузы, он продолжает выходить. Благодарить за это надо не только издательство Hobby World, которое протянуло нам руку в сложный период, но и наших читателей, которые поддержали журнал на площадке CrowdRepublic! Спасибо вам большое за возможность дальше заниматься любимым делом и радовать вас! Отдельно нам бы хотелось поблагодарить следующих участников кампании:

  • Александр «Fal» Нарилов
  • Александр Богданов
  • Александр Васильев
  • Александр Дик (г. Тверь)
  • Александр Желваков aka PegasMiRON
  • Александр Сержантов
  • Александр Степанов
  • Алексей «Vokial47» Куринский
  • Алексей Мочульский (МАВ)
  • Андрей Сыскаев
  • Антон Уткин aka Ant0xaxa
  • Артём «Странник»
  • Вадим Колонцов
  • Вероника Нестерова-Шамрай
  • Владимир «salkar» Горюнов
  • Владимир Пермяков
  • Владимир Царёв
  • Владислав «Wolfger Veld» Мачалов
  • Всеволод Воробьёв
  • Дарья Сталь
  • Екатерина Вагина
  • Елена «Фасолька» Орловская
  • Елизавета Паршакова
  • Иван Турчинов (Haharin)
  • Иван Bouty Иванов
  • Игорь Есаулов
  • Илья Крюков
  • Илья Семенкович
  • Илья Семухин
  • Кирилл Красноход
  • Кристиан Б. из Норильска
  • Ксения «Xeen» Федорченко
  • Лидия Амелькович
  • Любовь Воробьёва
  • Максим Алиев
  • Мария Мальцева
  • Михаил «Vukul» Молчанов
  • Михаил Кожевников
  • Михаил Ушанов
  • Мурга Григорий Валерьевич
  • Ник Лихов
  • Пётр Фокин
  • Полина Малахова
  • Руслан Ахметджанов
  • Руслан Мустафин
  • Сергей Вознесенский
  • Сергей Нефоросный
  • Таша Богданова
  • Фил Алехин
  • Хобби Добби

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Сергей Серебрянский
Сергей Серебрянский
Главный редактор «Мира фантастики», читатель журнала с первого номера.

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