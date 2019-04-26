Друзья, как вы помните, в 2018 году наш печатный журнал должен был закрыться. Но, после небольшой паузы, он продолжает выходить. Благодарить за это надо не только издательство Hobby World, которое протянуло нам руку в сложный период, но и наших читателей, которые поддержали журнал на площадке CrowdRepublic! Спасибо вам большое за возможность дальше заниматься любимым делом и радовать вас! Отдельно нам бы хотелось поблагодарить следующих участников кампании:

Александр «Fal» Нарилов

Александр Богданов

Александр Васильев

Александр Дик (г. Тверь)

Александр Желваков aka PegasMiRON

Александр Сержантов

Александр Степанов

Алексей «Vokial47» Куринский

Алексей Мочульский (МАВ)

Андрей Сыскаев

Антон Уткин aka Ant0xaxa

Артём «Странник»

Вадим Колонцов

Вероника Нестерова-Шамрай

Владимир «salkar» Горюнов Владимир Пермяков

Владимир Царёв

Владислав «Wolfger Veld» Мачалов

Всеволод Воробьёв

Дарья Сталь

Екатерина Вагина

Елена «Фасолька» Орловская

Елизавета Паршакова

Иван Турчинов (Haharin)

Иван Bouty Иванов

Игорь Есаулов

Илья Крюков

Илья Семенкович

Илья Семухин

Кирилл Красноход

Кристиан Б. из Норильска

Ксения «Xeen» Федорченко Лидия Амелькович

Любовь Воробьёва

Максим Алиев

Мария Мальцева

Михаил «Vukul» Молчанов

Михаил Кожевников

Михаил Ушанов

Мурга Григорий Валерьевич

Ник Лихов

Пётр Фокин

Полина Малахова

Руслан Ахметджанов

Руслан Мустафин

Сергей Вознесенский

Сергей Нефоросный

Таша Богданова

Фил Алехин

Хобби Добби