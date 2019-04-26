Друзья, как вы помните, в 2018 году наш печатный журнал должен был закрыться. Но, после небольшой паузы, он продолжает выходить. Благодарить за это надо не только издательство Hobby World, которое протянуло нам руку в сложный период, но и наших читателей, которые поддержали журнал на площадке CrowdRepublic! Спасибо вам большое за возможность дальше заниматься любимым делом и радовать вас! Отдельно нам бы хотелось поблагодарить следующих участников кампании:
- Александр «Fal» Нарилов
- Александр Богданов
- Александр Васильев
- Александр Дик (г. Тверь)
- Александр Желваков aka PegasMiRON
- Александр Сержантов
- Александр Степанов
- Алексей «Vokial47» Куринский
- Алексей Мочульский (МАВ)
- Андрей Сыскаев
- Антон Уткин aka Ant0xaxa
- Артём «Странник»
- Вадим Колонцов
- Вероника Нестерова-Шамрай
- Владимир «salkar» Горюнов
- Владимир Пермяков
- Владимир Царёв
- Владислав «Wolfger Veld» Мачалов
- Всеволод Воробьёв
- Дарья Сталь
- Екатерина Вагина
- Елена «Фасолька» Орловская
- Елизавета Паршакова
- Иван Турчинов (Haharin)
- Иван Bouty Иванов
- Игорь Есаулов
- Илья Крюков
- Илья Семенкович
- Илья Семухин
- Кирилл Красноход
- Кристиан Б. из Норильска
- Ксения «Xeen» Федорченко
- Лидия Амелькович
- Любовь Воробьёва
- Максим Алиев
- Мария Мальцева
- Михаил «Vukul» Молчанов
- Михаил Кожевников
- Михаил Ушанов
- Мурга Григорий Валерьевич
- Ник Лихов
- Пётр Фокин
- Полина Малахова
- Руслан Ахметджанов
- Руслан Мустафин
- Сергей Вознесенский
- Сергей Нефоросный
- Таша Богданова
- Фил Алехин
- Хобби Добби