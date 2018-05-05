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На этой неделе наша рубрика «Фантастический косплей» заглянула на площадку фестиваля Cosplay Star — он прошёл 30 апреля в торговом центре «Ривьера» в Москве. Организаторы из Mail.ru позвали на него участников со всей страны: свыше трёх сотен косплееров поучаствовали в голосовании, а на мероприятие пригласили восемьдесят. В нашей подборке — как победители фестиваля, так и другие участники.
Победители фестиваля
Прочие участники
Все фотографии: Вениамин Казаков / Private Waffles
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