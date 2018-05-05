На этой неделе наша рубрика «Фантастический косплей» заглянула на площадку фестиваля Cosplay Star — он прошёл 30 апреля в торговом центре «Ривьера» в Москве. Организаторы из Mail.ru позвали на него участников со всей страны: свыше трёх сотен косплееров поучаствовали в голосовании, а на мероприятие пригласили восемьдесят. В нашей подборке — как победители фестиваля, так и другие участники.

 

Победители фестиваля
Лучший игровой косплей: Bakemono (Dark Souls)
Лучший косплей персонажа фильма или сериала: Serhio Mustache (Пеннивайз, «Оно»)
Лучший косплей персонажа игрового направления Mail.Ru: Abyss (Некромант, Skyforge)
Лучший косплей персонажа League of Legends: Xellos (Джин)
Лучший косплей персонажа вселенной Blizzard: Enishi (Аларак, StarCraft)
Лучший костюм фестиваля: AlfaKot (Пантера, Bless)
Прочие участники 

Все фотографии: Вениамин Казаков / Private Waffles

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Кот-редактор
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