На этой неделе наша рубрика «Фантастический косплей» заглянула на площадку фестиваля Cosplay Star — он прошёл 30 апреля в торговом центре «Ривьера» в Москве. Организаторы из Mail.ru позвали на него участников со всей страны: свыше трёх сотен косплееров поучаствовали в голосовании, а на мероприятие пригласили восемьдесят. В нашей подборке — как победители фестиваля, так и другие участники.

Победители фестиваля

Лучший игровой косплей: Bakemono (Dark Souls) Лучший косплей персонажа фильма или сериала: Serhio Mustache (Пеннивайз, «Оно») Лучший косплей персонажа игрового направления Mail.Ru: Abyss (Некромант, Skyforge) Лучший косплей персонажа League of Legends: Xellos (Джин) Лучший косплей персонажа вселенной Blizzard: Enishi (Аларак, StarCraft) Лучший костюм фестиваля: AlfaKot (Пантера, Bless)

Прочие участники

Все фотографии: Вениамин Казаков / Private Waffles