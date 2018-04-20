В эту пятницу наша рубрика «Лучший косплей» вновь будет посвящена «Песни Льда и Пламени» Джорджа Мартина. Сегодня у нас в гостях Дейенерис Бурерожденная, причём сразу в двух фотосетах: среди жарких скал и в холодном лесу. Выбирайте, какой вам ближе!

Дейенерис Таргариен («Игра престолов»)

Дейенерис Таргариен — главная героиня книжного цикла Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени». В сериале «Игра престолов» её роль уже семь сезонов играет актриса Эмилия Кларк. Дейенерис прошла через множество испытаний, чтобы стать королевой: сперва её продали в рабство дикарям, затем она возглавила и объединила несколько племён, освободила восточные города от рабства, собрала армию, прибыла в Вестерос, трон которого надеется заполучить. Кроме всего прочего, ей удалось вырастить трёх огнедышащих драконов!

Косплей: Полина Шлячина

Фото, ретушь, идея: KIRA

Персонаж в сериале

Зимний фотосет

Летний фотосет