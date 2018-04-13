Каждую пятницу (ну, или почти каждую) мы публикуем самый интересный фантастический косплей. В наше поле зрения попадают персонажи из фильмов, видеоигр, сериалов и других произведений массовой культуры. Но сегодня на календаре особый день — пятница, 13-е, и поэтому мы решили совместить мрачную эстетику и фэнтезийный антураж. Представляем работы по двум играм в жанре тёмного фэнтези: Dark Souls 3 Ashes of Ariandel и Darkest Dungeons.

Сестра Фриде (видеоигра Dark Souls 3 Ashes of Ariandel)

Сестра Фриде — один из финальных боссов в дополнении Ashes of Ariandel. Она старшая из трёх сестёр-основательниц Чёрной церкви Лондора и Негорящая, отказавшаяся от своего долга. Много лет назад она оказалась в Нарисованном мире отца Арианделя и по его примеру решила остаться здесь. Даже в этом жутком месте ей верой и правдой служит лондонский рыцарь сир Вильгельм.

Сестра Фриде: April Fool

Фотограф: JustMoolti

Персонаж в игре:

Косплей:

Darkest Dungeon

Darkest Dungeon — тактическая пошаговая ролевая игра в жанре тёмного фэнтези, в которой игрок берёт под управление отряд героев и отправляется штурмовать подземелья. Отличается повышенной сложностью, поскольку героям приходится сражаться не только с монстрами, но и противостоять голоду, болезням и проклятиям.

Команда косплееров: 412ART

Антураж: Крафт-мастерская «2 грамма магии»

Персонажи на промо-арте:

Косплей: