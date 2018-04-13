Каждую пятницу (ну, или почти каждую) мы публикуем самый интересный фантастический косплей. В наше поле зрения попадают персонажи из фильмов, видеоигр, сериалов и других произведений массовой культуры. Но сегодня на календаре особый день — пятница, 13-е, и поэтому мы решили совместить мрачную эстетику и фэнтезийный антураж. Представляем работы по двум играм в жанре тёмного фэнтези: Dark Souls 3 Ashes of Ariandel и Darkest Dungeons.
Сестра Фриде — один из финальных боссов в дополнении Ashes of Ariandel. Она старшая из трёх сестёр-основательниц Чёрной церкви Лондора и Негорящая, отказавшаяся от своего долга. Много лет назад она оказалась в Нарисованном мире отца Арианделя и по его примеру решила остаться здесь. Даже в этом жутком месте ей верой и правдой служит лондонский рыцарь сир Вильгельм.
Сестра Фриде: April Fool
Фотограф: JustMoolti
Персонаж в игре:
Косплей:
Darkest Dungeon — тактическая пошаговая ролевая игра в жанре тёмного фэнтези, в которой игрок берёт под управление отряд героев и отправляется штурмовать подземелья. Отличается повышенной сложностью, поскольку героям приходится сражаться не только с монстрами, но и противостоять голоду, болезням и проклятиям.
Команда косплееров: 412ART
Антураж: Крафт-мастерская «2 грамма магии»
Персонажи на промо-арте:
Косплей:
Читайте также
Лучший косплей: Одиннадцатая и Хоппер из сериала «Очень странные дела»
Ольга Борисова и Глеб Скрыпин предстали в образах главных героев одного из главных мистических сериалов современности.
Лучший косплей: учёная-ботаник Джулия Лэнгфорд из игры BioShock
Косплеер Регина Мустафина прислала нам фотосет в образе персонажа из игры. Косплеете? Присылайте и вы свои фотосеты!
Комментарии (Правила дискуссии)