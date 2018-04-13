Каждую пятницу (ну, или почти каждую) мы публикуем самый интересный фантастический косплей. В наше поле зрения попадают персонажи из фильмов, видеоигр, сериалов и других произведений массовой культуры. Но сегодня на календаре особый день — пятница, 13-е, и поэтому мы решили совместить мрачную эстетику и фэнтезийный антураж. Представляем работы по двум играм в жанре тёмного фэнтези: Dark Souls 3 Ashes of Ariandel и Darkest Dungeons.

Сестра Фриде (видеоигра Dark Souls 3 Ashes of Ariandel)

Сестра Фриде — один из финальных боссов в дополнении Ashes of Ariandel. Она старшая из трёх сестёр-основательниц Чёрной церкви Лондора и Негорящая, отказавшаяся от своего долга. Много лет назад она оказалась в Нарисованном мире отца Арианделя и по его примеру решила остаться здесь. Даже в этом жутком месте ей верой и правдой служит лондонский рыцарь сир Вильгельм.

Сестра Фриде: April Fool
Фотограф: JustMoolti

Персонаж в игре:

Лучший косплей: Darkest Dungeon и Dark Souls 1

Косплей:

Лучший косплей: Darkest Dungeon и Dark Souls 2 Лучший косплей: Darkest Dungeon и Dark Souls 3 Лучший косплей: Darkest Dungeon и Dark Souls 4 Лучший косплей: Darkest Dungeon и Dark Souls 5 Лучший косплей: Darkest Dungeon и Dark Souls 6 Лучший косплей: Darkest Dungeon и Dark Souls 7
Darkest Dungeon

Darkest Dungeon — тактическая пошаговая ролевая игра в жанре тёмного фэнтези, в которой игрок берёт под управление отряд героев и отправляется штурмовать подземелья. Отличается повышенной сложностью, поскольку героям приходится сражаться не только с монстрами, но и противостоять голоду, болезням и проклятиям.

Команда косплееров: 412ART
Антураж: Крафт-мастерская «2 грамма магии»

Персонажи на промо-арте:

Лучший косплей: Darkest Dungeon и Dark Souls 8

Косплей:

Лучший косплей: Darkest Dungeon и Dark Souls 9 Лучший косплей: Darkest Dungeon и Dark Souls 10 Лучший косплей: Darkest Dungeon и Dark Souls 11 Лучший косплей: Darkest Dungeon и Dark Souls 12 Лучший косплей: Darkest Dungeon и Dark Souls 13 Лучший косплей: Darkest Dungeon и Dark Souls 14 Лучший косплей: Darkest Dungeon и Dark Souls 15 Лучший косплей: Darkest Dungeon и Dark Souls 16

Читайте также

Лучший косплей: Одиннадцатая и Хоппер из сериала «Очень странные дела» 15

Лучший косплей: Одиннадцатая и Хоппер из сериала «Очень странные дела»

 23.03.2018

Ольга Борисова и Глеб Скрыпин предстали в образах главных героев одного из главных мистических сериалов современности.

Лучший косплей: учёная-ботаник Джулия Лэнгфорд из игры BioShock 7

Лучший косплей: учёная-ботаник Джулия Лэнгфорд из игры BioShock

 30.03.2018

Косплеер Регина Мустафина прислала нам фотосет в образе персонажа из игры. Косплеете? Присылайте и вы свои фотосеты!

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

comments powered by HyperComments
Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.


Показать комментарии

А ещё у нас есть