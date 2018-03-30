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Джулия Лэнгфорд (видеоигра BioShock)

Джулия — очень трагичный персонаж из первой части игры BioShock. В подводном городе Восторг она создала удивительный сад Аркадию, который питал кислородом всех жителей города. По сюжету игры главный злодей Эндрю Райан решил отравить сад ядовитым газом, и только Джек, протагонист, мог с этим что-то сделать. Он знал, что лишь Джулия может помочь спасти Аркадию и весь Восторг.

Я переосмыслила этот сюжет по-своему. И в моей интерпретации учёная счастлива. Она в лучшем мире, где природа открылась для нее во всём своем ярком, цветущем и невообразимом великолепии. Природа живая. Как и сама Джулия, которая, на мой взгляд, и есть сама mother nature.

Косплеер Регина Мустафина

Джулия: Регина Мустафина
Фотографии: KIRA
Макияж: ♣ NERO ♣

Джулия Лэнгфорд из игры (выглядит не слишком впечатляюще):

Лучший косплей: учёная-ботаник Джулия Лэнгфорд из игры BioShock 1 Лучший косплей: учёная-ботаник Джулия Лэнгфорд из игры BioShock 8 Лучший косплей: учёная-ботаник Джулия Лэнгфорд из игры BioShock 3 Лучший косплей: учёная-ботаник Джулия Лэнгфорд из игры BioShock 9 Лучший косплей: учёная-ботаник Джулия Лэнгфорд из игры BioShock 5

 

 

 

Лучший косплей: учёная-ботаник Джулия Лэнгфорд из игры BioShock 4 Лучший косплей: учёная-ботаник Джулия Лэнгфорд из игры BioShock Лучший косплей: учёная-ботаник Джулия Лэнгфорд из игры BioShock 2

 

 

Лучший косплей: учёная-ботаник Джулия Лэнгфорд из игры BioShock 7 Лучший косплей: учёная-ботаник Джулия Лэнгфорд из игры BioShock 10 Лучший косплей: учёная-ботаник Джулия Лэнгфорд из игры BioShock 6 Лучший косплей: учёная-ботаник Джулия Лэнгфорд из игры BioShock 11 Лучший косплей: учёная-ботаник Джулия Лэнгфорд из игры BioShock 12 Лучший косплей: учёная-ботаник Джулия Лэнгфорд из игры BioShock 13 Лучший косплей: учёная-ботаник Джулия Лэнгфорд из игры BioShock 14 Лучший косплей: учёная-ботаник Джулия Лэнгфорд из игры BioShock 15 Лучший косплей: учёная-ботаник Джулия Лэнгфорд из игры BioShock 16 Лучший косплей: учёная-ботаник Джулия Лэнгфорд из игры BioShock 17 Лучший косплей: учёная-ботаник Джулия Лэнгфорд из игры BioShock 18 Лучший косплей: учёная-ботаник Джулия Лэнгфорд из игры BioShock 19 Лучший косплей: учёная-ботаник Джулия Лэнгфорд из игры BioShock 20

 

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.


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