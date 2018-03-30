Рабочая неделя подошла к концу, а это значит, что пришло время для нового фантастического косплея! Этот фотосет нашли не мы сами, его нам прислала косплеер Регина Мустафина. Если вы увлекаетесь косплеем и хотите всем показать свой новый образ, то обязательно присылайте нам фотографии
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Джулия — очень трагичный персонаж из первой части игры BioShock. В подводном городе Восторг она создала удивительный сад Аркадию, который питал кислородом всех жителей города. По сюжету игры главный злодей Эндрю Райан решил отравить сад ядовитым газом, и только Джек, протагонист, мог с этим что-то сделать. Он знал, что лишь Джулия может помочь спасти Аркадию и весь Восторг.
Я переосмыслила этот сюжет по-своему. И в моей интерпретации учёная счастлива. Она в лучшем мире, где природа открылась для нее во всём своем ярком, цветущем и невообразимом великолепии. Природа живая. Как и сама Джулия, которая, на мой взгляд, и есть сама mother nature.
Косплеер Регина Мустафина
Джулия: Регина Мустафина
Фотографии: KIRA
Макияж: ♣ NERO ♣
Джулия Лэнгфорд из игры (выглядит не слишком впечатляюще):
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