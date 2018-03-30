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Джулия Лэнгфорд (видеоигра BioShock)

Джулия — очень трагичный персонаж из первой части игры BioShock. В подводном городе Восторг она создала удивительный сад Аркадию, который питал кислородом всех жителей города. По сюжету игры главный злодей Эндрю Райан решил отравить сад ядовитым газом, и только Джек, протагонист, мог с этим что-то сделать. Он знал, что лишь Джулия может помочь спасти Аркадию и весь Восторг.

Я переосмыслила этот сюжет по-своему. И в моей интерпретации учёная счастлива. Она в лучшем мире, где природа открылась для нее во всём своем ярком, цветущем и невообразимом великолепии. Природа живая. Как и сама Джулия, которая, на мой взгляд, и есть сама mother nature. Косплеер Регина Мустафина

Джулия: Регина Мустафина

Фотографии: KIRA

Макияж: ♣ NERO ♣

Джулия Лэнгфорд из игры (выглядит не слишком впечатляюще):