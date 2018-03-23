Новая пятница — новый косплей, которым мы готовы вас порадовать! На этой неделе мы случайно наткнулись на потрясающую работу дуэта косплееров, которые взяли образы девочки Одиннадцатой и шерифа Хоппера из сериала «Очень странные дела». Давайте посмотрим, что у них получилось!

Одиннадцатая и Хоппер (сериал «Очень странные дела»)

Одиннадцатая — необыкновенная девочка из сериала «Очень странные дела». Она выросла в секретной правительственной лаборатории, где над ней проводили жуткие эксперименты. Она обладает удивительными способностями, при помощи которых может связываться с Изнанкой и двигать предметы на расстоянии. Во втором сезоне её опекуном становится шериф Хоппер — один из ключевых взрослых персонажей сериала. Он скрывает девочку от жителей города, потому что боится учёных и военных, которые смогут её снова забрать.

Одиннадцатая: Ольга Борисова
Хоппер: Глеб Скрыпин
HUA (грим/макияж): Ольга Заворотная 
Фотографии: Максимилиан Оболенский (группа)

Лучший косплей: Одиннадцатая и Хоппер из сериала «Очень странные дела»

Если вы забыли, как выглядят Хоппер и Одиннадцатая в сериале

Лучший косплей: Одиннадцатая и Хоппер из сериала «Очень странные дела» 1 Лучший косплей: Одиннадцатая и Хоппер из сериала «Очень странные дела» 2 Лучший косплей: Одиннадцатая и Хоппер из сериала «Очень странные дела» 3 Лучший косплей: Хоппер и Одиннадцатая из сериала «Очень странные дела» Лучший косплей: Одиннадцатая и Хоппер из сериала «Очень странные дела» 4 Лучший косплей: Одиннадцатая и Хоппер из сериала «Очень странные дела» 5 Лучший косплей: Одиннадцатая и Хоппер из сериала «Очень странные дела» 6 Лучший косплей: Одиннадцатая и Хоппер из сериала «Очень странные дела» 7 Лучший косплей: Одиннадцатая и Хоппер из сериала «Очень странные дела» 8 Лучший косплей: Одиннадцатая и Хоппер из сериала «Очень странные дела» 9 Лучший косплей: Одиннадцатая и Хоппер из сериала «Очень странные дела» 10 Лучший косплей: Одиннадцатая и Хоппер из сериала «Очень странные дела» 12 Лучший косплей: Одиннадцатая и Хоппер из сериала «Очень странные дела» 11 Лучший косплей: Одиннадцатая и Хоппер из сериала «Очень странные дела» 13 Лучший косплей: Одиннадцатая и Хоппер из сериала «Очень странные дела» 14 Лучший косплей: Одиннадцатая и Хоппер из сериала «Очень странные дела» 15 Лучший косплей: Одиннадцатая и Хоппер из сериала «Очень странные дела» 16

Читайте также

Косплей: Гермиона и магия воды

Лучший косплей: Гермиона и магия воды

 02.03.2018

Полюбуйтесь удивительными подводными съёмками. Книжки жалко, но это того наверняка стоило!

Тина Рыбакова

Косплей: Тина Рыбакова

 11.03.2018

Московский косплеер рассказывает о своём ручном медведе и жизни, полной путешествий.

Лучший косплей: хуманизация GLaDOS из игры Portal

Лучший косплей: хуманизация GLaDOS из игры Portal

 16.03.2018

И помните, что тортик — ложь!

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

comments powered by HyperComments
Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.


Показать комментарии

А ещё у нас есть