Лучший косплей: Одиннадцатая и Хоппер из сериала «Очень странные дела»

Новая пятница — новый косплей, которым мы готовы вас порадовать! На этой неделе мы случайно наткнулись на потрясающую работу дуэта косплееров, которые взяли образы девочки Одиннадцатой и шерифа Хоппера из сериала «Очень странные дела». Давайте посмотрим, что у них получилось!

Одиннадцатая и Хоппер (сериал «Очень странные дела»)

Одиннадцатая — необыкновенная девочка из сериала «Очень странные дела». Она выросла в секретной правительственной лаборатории, где над ней проводили жуткие эксперименты. Она обладает удивительными способностями, при помощи которых может связываться с Изнанкой и двигать предметы на расстоянии. Во втором сезоне её опекуном становится шериф Хоппер — один из ключевых взрослых персонажей сериала. Он скрывает девочку от жителей города, потому что боится учёных и военных, которые смогут её снова забрать.

Одиннадцатая: Ольга Борисова

Хоппер: Глеб Скрыпин

HUA (грим/макияж): Ольга Заворотная

Фотографии: Максимилиан Оболенский (группа)