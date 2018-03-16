Сегодня в рубрике «Лучший косплей» мы вспомним главного персонажа дилогии Portal. Нет, речь не о девушке Челл, которой управляет игрок в обеих частях, а о саркастичном искусственном интеллекте GLaDOS. Этот женский ИИ упивается неудачами Челл, выпускает на неё боевые турели и даже обстреливает ракетами. Давайте же на полюбуемся новым дивным фотосетом!
GLaDOS — это суперкомпьютер с искусственным интеллектом и самосознанием. Его разработала корпорация Aperture Science, чтобы следить и контролировать Лаборатории исследования природы порталов. К несчастью, GLaDOS вышла из-под контроля, захватила лабораторию и убила всех сотрудников. Выжила лишь одна испытуемая — Челл, которой управляет игрок. GLaDOS не упускает возможности опустить язвительный комментарий или насмешку в адрес игрока, если того что-то не получается или, наоборот, если тот достигает успеха.
Фото, обработка: Евгения Тарасенко
Косплей: Анастасия Данилюк
Напомним, как выглядит суперкомпьютер в игре (Portal 2):
Сам косплей:
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