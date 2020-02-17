Друзья, если вы читаете нас «ВКонтакте», то могли видеть, что мы в сообществе часто разыгрываем книги, артбуки, комиксы и игры. Ныне у нас проходит один из самых больших розыгрышей — на концу коллекционное издание World of Warcraft к 15-летию MMORPG!

Правила просты: вступайте в группу Мира фантастики, делайте репост вот этой записи и напишите в комментариях к ней любимую сторону. Это могут быть как привычные Орда или Альянс, так и кто-то поэкзотичнее — да хоть мурлоки! 20 февраля мы выберем одного случайного победителя.

В комплект каждого издания входит набор коллекционных сувениров, как реальных, так и игровых!

Почти 30-сантиметровая фигурка Повелителя Огня Рагнароса.

Значок Ониксии, прародительницы чёрных драконов.

Коврик для мыши в виде карты Азерота.

Восемь репродукций иллюстраций к игре.

30 дней игрового времени.

Алебастровые маунты (штормокрыл для героев Альянса и громокрыл для героев Орды).

Подробнее об издании можно прочесть на сайте игры.

Удачи, герои!